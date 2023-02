Hejtman Schiller svolá krizový štáb kvůli kůrovcovému dřevu v Č. Švýcarsku

Ústí nad Labem - Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) svolá do dvou týdnů krizový štáb kvůli obavě některých starostů z možného nebezpečí zahoření kůrovcového dřeva nahromaděného v národním parku České Švýcarsko. O svolání štábu požádali opoziční zastupitelé za STAN. K situaci se na krizovém štábu vyjádří hasiči a zástupci správy parku. Mimo jiné i kvůli kůrovcové kalamitě jsou uzavřené některé trasy v oblasti a zpozdily se práce na turistické trase Hřebenovka.

Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým, informuje správa parku na webu.

Oheň loni v létě zasáhl 1600 hektarů plochy nedaleko Hřenska. Podle krajského zastupitele Filipa Ušáka (STAN) některé starosty na Děčínsku znepokojuje množství kůrovcového dřeva v okolí Mezné a Jetřichovic. Podle hejtmana se musí vyjádřit hasiči a správa parku k tomu, jaké představuje nebezpečí v případě suchého a horkého počasí, které panovalo loni o prázdninách.

Kvůli kůrovcové kalamitě nebyla dokončena v termínu nová turistická trasa Hřebenovka v Českém Švýcarsku. Náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj) ČTK řekl, že nový termín je do konce letošního srpna. Připravuje se také další úsek trasy, která bude mít 100 kilometrů.

Těžba dřeva, které zůstalo po letním požáru, pokračuje na přístupové cestě k Pravčické bráně od Tří Pramenů. Ta je otevřena pro turisty vždy od pátku do neděle, od pondělí do čtvrtka se tam těží dřevo a správa parku upozorňuje, aby lidé do prostoru v této době nevstupovali kvůli vysokému nebezpečí úrazu.