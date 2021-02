Hejtman Kuba: Odkládat podání druhé dávky není dobrý nápad

České Budějovice - Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) není dobré odkládat u nejstarších lidí podání druhé dávky očkování proti covidu-19. Dokládá to výsledkem vyšetření protilátek 354 lidí starších 80 let očkovaných první dávkou, který zveřejnil na svém twitteru. Protilátky mělo v průměru asi 63 procent z nich.

"Navíc odpověď s přibývajícím věkem klesá, to znamená, že čím ti lidé byli starší, tím menší množství protilátek tvořili. A 63 procent je prostě opravdu málo, nelze asi spoléhat na to, že by ti lidé byli nějak chráněni," řekl ČTK Kuba. Kraj podle něho bude chtít s postupem očkování ověřit reakci na vakcínu i u mladších lidí.

Myšlenka, že by bylo možné oddálit podání druhé dávky a tím očkovat v krátké době víc lidí, hejtmana zaujala. "Chtěli jsme mít ale nějaká relevantní čísla," řekl Kuba. Z nich podle něho vyplývá, že minimálně u nejstarší věkové kategorie to není dobrý nápad.

Krev na test protilátek byl odebrán 140 mužům a 214 ženám napříč celého kraje mezi 11. a 16. únorem. Bylo to 21 dní po prvním očkování před aplikací druhé dávky. Testovali se lidé, kteří dostali vakcínu Pfizer/BioNTech.

Evropská léková agentura (EMA) koncem ledna uvedla, že druhá dávka vakcíny firmy Pfizer/BioNTech se má aplikovat 21 dní po první. Pozdější podání by mohlo snížit účinnost očkování. Státní ústav pro kontrolu léčiv poté upozornil, že zatím nejsou data o účinnosti vakcíny, pokud se podání druhé dávky oddálí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině ledna uvedl, že bylo doporučeno, aby zdravotníci dostali druhou dávku až po 28 dnech kvůli lepšímu rozložení dodávek vakcín.

Jihočeský kraj podle hejtmana v příštím týdnu dokončí očkování lidí starších 80 let, kteří se k očkování registrovali a kteří jsou v domovech seniorů, je jich asi 17.000. Všech seniorů v této věkové kategorii je v kraji asi 27.000.