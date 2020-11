Hejnová bojuje s improvizací a je ráda, že zažila běžné OH

Praha - Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová bojuje s improvizací, která je nezbytná při plánování programu v současné komplikované situaci způsobené pandemií koronaviru. Je ráda, že v Pekingu, Londýně a Riu de Janeiro zažila běžnou olympiádu. Obává se totiž přísných opatření, která budou panovat příští rok na hrách v Tokiu.

V zimě plánuje vyrazit na dva týdny na Kanárské ostrovy a na přelomu roku by chtěla trénovat v Jihoafrické republice. Uvědomuje si ale, že vzhledem k překotnému vývoji po celém světě může rychle plány překopávat. "Člověk musí hodně improvizovat a co si naplánuje, nemusí vyjít. My (atleti) na to nejsme zvyklí. Teď dlouhodobě plánovat nejde, což je na psychiku náročné," posteskla si při dnešním rozhovoru s novináři.

Svěřenkyně Dany Jandové je zvyklá trénovat ve skupině, což je nyní v Česku také prakticky nemožné. "Mě dlouhodobě nebaví trénovat sama. Je psychicky náročné se donutit a mít hlavu nastavenou k danému cíli," svěřila se.

Cíl je jasný - olympijské hry v Tokiu. Ale možná opatření proti šíření koronaviru ji děsí. "Jsem dost ráda, že jsem zažila standardní olympiádu. Že jsme to zažily se vším všudy. Budeme hodně v bublině, testovaní, izolovaní. Trochu se bojím, aby nebyly povinné vakcíny. Moc se na to netěším, jestli to bude probíhat takhle," uvedla bronzová olympijská medailistka z Londýna.

Loni se díky pátému místu na mistrovství světa v Dauhá stala nejlepší českou atletkou roku a úřadující královnou bude minimálně ještě rok. Tradiční svazová anketa totiž letos vítěze mít nebude, místo galavečera se dnes odpoledne předtáčel večerní pořad k připomenutí největších českých atletických osobností za posledních 50 let.

Kvůli aktuálním opatřením v Česku musel být bez diváků v hledišti. "Bylo to něco zvláštního jako celý ten rok. Ten prázdný sál byl hrozně zvláštní, ale snad to v televizi bude vypadat dobře. Bylo to jiné i v tom, že se to předtáčelo. Ale i když to nebyla standardní anketa, tak bylo fajn, že se to konalo," řekla třiatřicetiletá atletka.

Na sociálních sítích se snaží povzbuzujícími příspěvky šířit optimismus. "I přes roušky je vidět, že se lidi mračí. Snažím se je motivovat a dělám to i sama pro sebe. Snažím se podporovat lidi, aby se smáli, aby byli pozitivní a taky chodili ven a sportovali. Když budou sedět doma a jen koukat na zprávy, tak co z toho života mají," dodala.