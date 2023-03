Havlíček: Z programového prohlášení vypadly některé termíny či investice

Praha - Z programového prohlášení vlády vypadl termín dopadové studie Zelené dohody pro Evropu nebo investice v kultuře, v agendě ministerstva školství se posunuly veškeré termíny, uvedl na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO její předseda Karel Havlíček. Kritizoval i plánovaný odklon od uhlí v roce 2033, který v dokumentu zůstal.

Vláda ve středu po zhruba 14 měsících schválila aktualizaci programového prohlášení. Zdůvodnila to především válkou na Ukrajině a jejími ekonomickými dopady. Nejvíc se změnily například závazky týkající se financí, energetiky či školství.

Hnutí ANO překvapilo, že vláda nevyhodnotila své dosavadní působení v kvantitativní podobě. Havlíček kritizoval to, že kabinet odstranil předložení dopadové studie pro návrhy vyplývající z takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Nahradil to formulací, že se zasadí o to, aby politiky ochrany životního prostředí a klimatu byly na základě odborně zpracovaných studií socio-ekonomických dopadů systémově zaváděny.

Vláda chce také podle programu vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033. Bývalý ministr průmyslu a obchodu upozornil na analýzu provozovatele energetické přenosové soustavy, společnosti ČEPS, podle které bude ČR od roku 2030, pokud ukončí výrobu energie z uhlí, závislá na drahém a rizikovém dovozu elektřiny ze zahraničí. Zemi podle analýzy v určitých případech dokonce hrozí nedostatek elektřiny.

Havlíček připomněl, že Uhelná komise navrhla jako možné datum odklonu od uhlí rok 2038. Podle místopředsedy ANO také hrozí to, že nebude odkud elektrickou energii nakupovat a bude to mít také dopad na investice do přenosové soustavy, což zákazníkům zdraží ceny elektřiny.