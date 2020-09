Havlíček: Snížení emisí o 55 % do roku 2030 je pro ČR nereálné

Praha - Snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030, jak ho dnes v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) pro Česko nereálné. Bude to podle něj možné, ale později, pokud si země má zachovat energetickou soběstačnost, nezničit v dalších letech průmysl a pracovat s reálnými čísly v čisté mobilitě. EK by podle něj měla cíle nejprve probrat s členskými státy a teprve poté stanovovat závěry, sdělil dnes ČTK. Ekologové mají emisní závazek EU za nízký, ale přijatelný.

Von der Leyenová připustila, že se jedná o ambiciózní cíl, je podle ní ale dosažitelný a bude prospěšný. Dosavadní omezování emisí bylo podle ní spojeno s výrazným hospodářským růstem. Členské státy EU se loni na konci roku dohodly, že do roku 2050 by mělo být dosaženo uhlíkové neutrality. Každá země by tak měla zneutralizovat tolik emisí, kolik jich vyprodukuje.

"Rozumíme ekologickým ambicím EU, podstatné je, jak to dopadne na jednotlivé země. Každá má jinou průmyslovou, energetickou a dopravní infrastrukturu. Vize nesmí být pouze ideologie a přání, ale musí být podložena konkrétními opatřeními v jednotlivých zemích, která musí mít reálný základ i s ohledem na aktuální situaci, kdy celá Evropa řeší dopady pandemie," uvedl Havlíček. Normální je podle něj plán s členskými státy na odborné úrovni nejprve prodiskutovat a poté udělat závěr a cíl. "Evropská komise to dělá přesně opačně," dodal. Už v květnu uvedl, že ČR by měla zůstat u cíle snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 až 45 procent oproti roku 1990.

Lídři zemí EU se v červenci shodli na základních obrysech fondu o objemu 750 miliard eur (asi 20 bilionů Kč), který má evropským ekonomikám pomoci z krize způsobené omezeními proti šíření koronaviru. Von der Leyenová dnes řekla, že více než třetina z těchto peněz bude použita na ekologické projekty.

ČR by měla z fondu získat zhruba 180 miliard korun. Materiály k čerpání peněz připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho náměstkyně ze sekce hospodářské politiky a podnikání Silvana Jirotková už na začátku září uvedla, že se počítá s tím, že více než třetina projektů bude muset být tzv. "zelená". Vláda by měla 12. října projednat dokument k restartu hospodářství, jehož součástí bude národní plán obnovy k čerpání financí z evropského fondu. Ten bude 15. října zaslán Evropské komisi.

Emise skleníkových plynů z dopravy v ČR setrvale rostou, od roku 2000 o 53,8 procenta. Naopak výrazně klesají emise z energetického průmyslu. Vyplývá to ze Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2018. V období 1990 až 2017 celkově poklesly emise skleníkových plynů o 35,1 procenta, mezi lety 2016 a 2017 pak 0,9 procenta.

Ekologové mají emisní závazek EU za nízký, ale přijatelný

Klimatická koalice považuje i cíl snížit emise skleníkových plynů o 55 procent proti stavu z roku 1990 za nízký, ale přijatelný. Ideální by podle ní bylo navýšení na 65 procent. Platforma to sdělila v dnešní tiskové zprávě. O tom, že by Evropská unie měla do deseti let snížit emise oxidu uhličitého (CO2) o 55 procent, dnes ve svém poselství o stavu unie hovořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dosavadní plán počítal s omezením emisí o 40 procent.

Von der Leyenová podle ekologů podpořila méně ambiciózní plán, než minulý týden navrhoval výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, který podpořil snížení emisí o 60 procent. V říjnu by o věci měla rozhodovat Evropská rada. Klimatická koalice míní, že 55procentní cíl je tím nejnižším možným, který umožňuje dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

"Očekáváme, že česká vláda se bude snažit klimatické ambice Evropské unie blokovat. Takový postoj považujeme za velmi nebezpečný a nezodpovědný nejen vůči životnímu prostředí, ale také vůči budoucím ekonomickým perspektivám obyvatel Česka i obyvatel celé Evropské unie, která je odhodlána oživování ekonomiky poškozené pandemií spojit právě s vyššími klimatickými ambicemi a rychlým přechodem na klimatickou neutralitu. Naše stanovisko je výzvou pro českou vládu, aby svým odmítavým postojem k rychlejšímu snižování emisí přestala stát v cestě snahám o udržitelnou budoucnost a evropskou prosperitu," uvedla Michaela Pixová z koalice.

Podle Jiřího Koželouha z Hnutí Duha je cíl 55 procent krok správným směrem. "Každopádně zvýšený cíl - ať už 55, nebo 65 procent - znamená, že se budeme muset rozloučit se spalováním uhlí o dost dříve, než nyní stát plánuje. Zároveň budeme muset daleko rychleji rozhýbat rozvoj obnovitelných zdrojů. Máme v tomto vlastně obrovskou výhodu proti většině jiných států EU. Útlum uhlí přináší velké snížení emisí a potenciál obnovitelných zdrojů je téměř nevyužit. Například volné střechy rodinných domů, škol, radnic či nemocnic nebo vhodné pozemky na větrných místech se tak stávají významnou příležitostí pro domácnosti, obce, zemědělce i firmy," napsal ČTK.

Klimatická koalice sdružuje české nestátní neziskové organizace, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Patří do ní například Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha, Greenpeace ČR nebo Člověk v tísni.