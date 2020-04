Havlíček nepředpokládá, že stát bude systémově vstupovat do firem

Praha - Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) nepředpokládá, že stát bude systémově vstupovat do soukromých společností. Pokud ano, půjde o naprosto výjimečné případy, ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti žádný seznam nepřipravuje. Havlíček to dnes napsal ČTK. Premiér Andrej Babiš (ANO) a Havlíček přitom dříve připustili, že by stát mohl do klíčových podniků vstoupit, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů.

"Ministerstvo průmyslu a obchodu nepředpokládá, že se bude vstupovat systémově do jiných společností. Bude-li to, pak v naprosto výjimečných případech, vše by se řešilo individuálně. Seznam v tuto chvíli nepřipravujeme," sdělil dnes ČTK Havlíček.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento týden řekla Hospodářským novinám (HN), že stát by měl koupit České aerolinie (ČSA). Uvedla, že očekává, že právě MPO připraví analýzu, které firmy jsou natolik strategické, že je má stát zachránit. "Chci ujistit, že Schillerová nic zestátňovat nechtěla a nechce. ČSA jsem uvedla jako příklad strategicky důležité firmy. Její pád by ve výsledku vyšel ČR dráž než případná pomoc před krachem," uvedla ve čtvrtek na twitteru ministryně. Babiš v souvislosti se státní pomocí zmínil leteckou skupinu Smartwings, pod kterou ČSA spadají. Menšinovým majitelem Smartwings Group je čínská Citic Group.

Podobné úvahy v minulých dnech kritizovali zástupci pravicové opozice. Podle místopředsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopečka byly také dřívější podobné krize zneužity k tomu, že stát v ekonomice posílil více, než bylo zdrávo. Vstup státu do velkých soukromých podniků odmítl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Na twitteru na začátku dubna napsal, že případné konkurzní řízení ještě nemusí znamenat zánik společnosti. "Stát si své zdroje musí šetřit na důležitější priority a na pomoc malým a středním subjektům," dodal.