Havlíček: Dalšímu uzavírání má zabránit očkování, testování a covid pasy

Praha - Vláda už nechce podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) ani při zhoršení epidemické situace zavírat provozy. Pomoci v tom má hlavně pokračování v očkování, testování, covid pasy, ale také funkční pravidla pro fungování maloobchodu a služeb. Havlíček to dnes řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Opětovnému uzavírání ekonomiky se lze podle Havlíčka vyhnout proočkováním co největšího počtu lidí. V určitém okamžiku podle něj nabídka očkování převýší poptávku. Je proto nutné občany motivovat, aby se nechali očkovat. Zjednodušit cestování minimálně na úrovni Evropské unie mají pak takzvané covid pasy. "Předpokládá se, že to zjednoduší i u nás poskytování určitých služeb, třeba v kultuře," uvedl Havlíček. Česká republika by v on-line aplikaci měla mít podle Havlíčka covid pas od 15. června, platit by měl začít od 1. července.

Místopředseda SPD Radim Fiala upozornil, že toto řešení bude na lidi vytvářet nepřímý tlak, aby se nechali očkovat. "Někdo říká tlak, někdo říká motivace," odvětil Havlíček.

Důležité je podle ministra také testování. Nepovažoval by za vhodné, aby tato povinnost pro firmy a úřady, která by měla platit do konce června, skončila dřív. "Pak to přejde do režimu obchodního nebo službového," řekl dále. Prokázat se negativním testem musí nyní lidé například při vstupu do kadeřnictví, salonů krásy či na masáže. Jedině testovaní, očkovaní nebo zákazníci, kteří v posledních 90 dnech prodělali covid-19, budou mít od pondělí přístup do restauračních zahrádek.

Udržení fungování podniků i při případném zhoršení pandemie má podle Havlíčka pomoci i projekt tzv. bezpečná provozovna, který ministerstvo průmyslu připravuje pro jednotlivá odvětví s profesními svazy, řekl.

Vláda je podle Havlíčka připravena i na podporu podnikatelů, pokud by jejich činnost musela znovu omezit. Jedním z hlavních nástrojů bude nedávno schválený kurzarbeit na podporu zaměstnanosti, dodal ministr.