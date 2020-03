Havlíček: Bude COVID III, do záruk dáme dalších deset mld. Kč

Praha - Pro podnikatele a firmy zasažené koronavirem a vládními opatřeními ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje třetí pokračování bezúročných půjček COVID. Na záruky by mě stát vyčlenit dalších deset miliard korun, čímž by měli mít podnikatelé k dispozici úvěry v objemu 40 miliard korun. V pořadu 90' v České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Jak by měl program COVID III fungovat, Havlíček neuvedl. V objemu úvěrů by se však mělo postupně dosáhnout až ke 100 miliardám korun. V pondělí by měl být spuštěn COVID II. O termínu zahájení přijímání žádostí informoval Havlíček dnes po mimořádném jednání vlády. Do programu vláda vyčlenila pět miliard korun, stejně jako do první vlny. Do pokračování byly ale přizvány komerční banky, a podnikatelé budou mít díky tomu k dispozici půjčky kolem 30 miliard korun. Ručit za ně bude stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Spodní hranice půjček není stanovena, horní hranice by měla být 15 milionů korun.

Stejně jako v první vlně programu bude možné úvěry využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby.

Program Úvěr COVID spustila ČMZRB minulý týden v pondělí. Firmy mohly žádat o bezúročné půjčky s ročním odkladem od 500.000 do 15 milionů korun. V pátek ČMZRB pozastavila přijímání žádostí, kterých obdržela přes 3200 za více než deset miliard korun.

Havlíček v ČT také uvedl, že stát chystá podporu i pro firmy, které nezastavily výrobu a dále vyplácí svým zaměstnancům 100 procent mzdy. Jak by taková motivace měla konkrétně vypadat, bude ještě podle něj předmětem jednání. "Nechceme, aby nastala situace, že někdo řekne, mně se v tuhle chvíli skoro nevyplatí, abych úplně vyráběl, protože jedu jen na částečný režim, pojďme si dát ty lidi domů, oni dostanou 50 až 80 procent mzdy," řekl.

V rámci programu kurzarbeit bude stát za firmy platit náhrady mezd lidem v karanténě. Při nařízeném uzavření provozů a při nemožnosti dávat lidem práci, protože chybí jejich kolegové, bude poskytovat 80 procent celého výdělku. Při omezení výroby kvůli nedostatku surovin a jiných vstupů a kvůli poklesu poptávky uhradí polovinu vyplácené mzdy.

Kromě podpory malých a středních podnikatelů vláda tento týden schválila i pomoc větším firmám. Zvýšily se pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ze 188 na 330 miliard korun.