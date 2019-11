Havíři z Dolu Lazy v Orlové vyvezli poslední vozík s černým uhlím

Orlová (Karvinsko) - Havíři dnes z Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím. Téměř po 130 letech tak v tomto dole skončila těžba. Z přibližně 350 zaměstnanců jich v dole zůstane pracovat ještě zhruba 100, budou mít na starost jeho útlum a likvidaci.

"Zbývající zaměstnanci buďto odejdou do hornického důchodu, nebo je využijeme v našich jiných provozech," řekl předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Michal Heřman. Zaměstnanost v OKD postupně klesá s tím, jak v posledních letech klesá těžba. Nyní v dolech pracuje přibližně 8500 lidí.

Na vyvezení posledního vozíku se dnes na Důl Lazy přišlo podívat okolo 200 bývalých i současných zaměstnanců. Hrála k tomu hornická dechovka a zpívala se hymna Dolu Lazy. Když havíři vozík vytlačili ven, lidé se u něj fotili a kousky uhlí si odnášeli na památku.

"Nastoupil jsem tady na šachtě v roce 1977 jako mladý, patnáctiletý a dneska je to 43 let. Mám trošku smutek v srdci, že to tady končí, já jsem s tím podnikem žil celý život," řekl se slzami v očích Tomáš Galik, který už má nárok na důchod. Řekl, že po dnešní šichtě si určitě dá skleničku něčeho ostřejšího. "Manželka mi říkala, ať to přežiju, ať se mi něco nestane," dodal.

OKD těží na Karvinsku uhlí ještě ve čtyřech dolech: Darkov, ČSA, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V Dole Lazy těžba skončila, protože už tam firma vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Investice do otevření nových slojí pod současným nejhlubším patrem by přišly na miliardy, což si firma nemůže dovolit.

Postupný útlum čeká i ostatní doly, ale harmonogram dalšího zavírání dolů zatím není znám. Dříve se hovořilo o ukončení těžby v posledním dole v roce 2024. Heřman řekl, že se momentálně pracuje na aktualizaci dva roky starého střednědobého plánu.

"Během několika měsíců by mělo být jasné, jaká je strategie OKD pro příští roky. Závisí to jednak na světových cenách uhlí, závisí to na kondici OKD, závisí to na kondici našich klíčových zákazníků v regionu, případně mimo region," řekl ředitel. Ceny uhlí od počátku roku klesají.

"Na Dole Lazy zůstane v činnosti povrchová část, protože jsme spočítali, že se nám ekonomicky nevyplatí přestěhovat šrotiště, to znamená, že tady zůstane část povrchových služeb," řekl Heřman. Technická likvidace dolu by podle předběžných plánů měla skončit do roku 2023. Ředitel řekl, že bude stát řádově vyšší desítky milionů korun.

Velké zavírání nerentabilních dolů nastalo v tehdejším Ostravsko-karvinském revíru po změně režimu v 90. letech minulého století. Tehdy s tím bylo spojené i velké propouštění. V roce 1990 mělo OKD téměř 98.000 zaměstnanců, o deset let později jich bylo už jen něco přes 20.000.

V Dole Lazy se začalo těžit v roce 1892, kdy se jmenoval Nová jáma. V té době šlo o největší a nejmodernější důl s roční kapacitou těžby 500.000 tun uhlí. Dodnes se v něm vytěžilo skoro 146 milionů tun uhlí. Za socialismu důl nesl jméno Antonína Zápotockého, po změně režimu byl přejmenován na Důl Lazy.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Její loňská produkce činila 4,62 milionu tun. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím podniku Prisko stát.