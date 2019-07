Hasiči odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her

Praha - Hasiči v Česku odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her, nejčastěji provozovny nebyly v souladu s pravidly požární ochrany. Více než polovina provozovatelů také neměla kolaudační rozhodnutí. Hasiči od konce ledna do května zkontrolovali 178 prostorů. Na tiskové konferenci to dnes řekl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Na kontrolu objektů, kde se únikové hry hrají, se hasiči zaměřili poté, co na začátku ledna zemřelo pět dívek při hře v Polsku. Nemohly utéct před požárem, který v místnosti vypukl.

Úniková místnost je uzavřený prostor, ve kterém se skupina lidí snaží ve vymezeném čase řešit různé záhady, nástrahy a hlavolamy, aby tak našla klíč k východu. Tyto prostory bývají často tematicky upraveny.

Hasiči zahájili s provozovateli 56 správních řízení, doplnil Miklós. Do budoucna budou spolupracovat s provozovateli únikových her, chtějí například, aby byli lidé před začátkem hry informováni o možných nouzových únikových cestách podobně, jako je tomu například v letadlech.

Miklós uvedl, že herny si museli hasiči sami vyhledat. Počet provozovatelů se podle něj v krajích velmi liší, nejvíce jich je v Praze a v Jihomoravském kraji.

Kontrolami po celém Česku reagovali hasiči na tragédii, která se stala na počátku roku v Polsku. Pětice patnáctiletých dívek chtěla únikovou hrou v Koszalinu na severu země oslavit 4. ledna narozeniny jedné z nich. V areálu začalo hořet a dívky se udusily v místnosti, ze které se při hře měly dostat. Jeden muž utrpěl těžké popáleniny. Podle polských vyšetřovatelů byla bezprostřední příčinou požáru netěsná nádoba s plynem. V Polsku bylo po události zkontrolováno 511 provozoven, u 86 procent byly nalezeny nedostatky, připomněl Miklós.