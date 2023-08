Hasiči a záchranáři vyrazili na 1800 km dlouho cestu na pomoc Řekům

Pozemní tým českých hasičů, který vyrazil do Řecka na pomoc s likvidací požárů, 22. srpna 2023, Podivín, Břeclavsko.

Podivín (Břeclavsko) - Konvoj složený z 33 kusů hasičské a záchranářské techniky vyrazil dnes před 14:00 z Podivína na Břeclavsku na 1800 kilometrů dlouhou cestu do Řecka. Kolonu vedou dva vozy Fénix, za nimi následují hasičské cisterny a další nákladní auta. Kromě jihomoravských hasičů jedou do Řecka i hasiči a záchranáři z Prahy, Středočeského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na cestě plánují jedinou zastávku v Sofii, řekli dnes novinářům Petr Ošlejšek z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a velitel výpravy do Řecka Jiří Němčík.

"Se zásahem v nepřístupném terénu máme zkušenosti z loňského roku, kde jsme působili při požáru v Českém Švýcarsku, ve vysokých teplotách je to obzvlášť obtížné," uvedl Němčík.

Hasiči a záchranáři, kterých do Řecka vyjelo celkem 64, si s sebou vezou veškeré potřebné vybavení nejen pro samotný zásah, ale i pro běžný život na místě. "Nákladní vozy vezou veškeré týlové zabezpečení, abychom svými nároky co nejméně zatěžovali řeckou stranu. Vezeme si vlastní vodu, jídlo, stany, vybavení do stanů i kuchyňské náčiní," popsal Němčík.

Pozemní výprava míří na pomoc řeckému městu Alexandrupoli, které lesní požár nyní bezprostředně ohrožuje. Hasiči ale počítají s tím, že během cesty, která potrvá do středečního večera, se situace může změnit a nakonec si řečtí kolegové jejich pomoc vyžádají na jiném místě. Kromě pozemního konvoje míří do Řecka také letecká skupina s vrtulníkem Black Hawk. Dvě velkoobjemové nádrže, které mohou sloužit pro nabírání vody do bambivaků, vezou jejich kolegové po zemi. Vrtulník s posádkou zamíří na letiště Tatoi severně od Atén a dál bude postupovat podle dohody s řeckou stranou.

Požáry sužují Řecko celé léto, nový požár se v noci na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc. Nejkritičtější je nyní situace v přístavu Alexandrupoli, kde se kvůli blížícím se plamenům muselo v noci na dnešek evakuovat přes 200 pacientů z nemocnice.