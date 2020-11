Hanák: Matice opatření by měla zrcadlit snahu firem o bezpečnost

Ilustrační foto - Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák při projevu na oslavách 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků v červnu 2018.

Ilustrační foto - Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák při projevu na oslavách 100 let od založení prvního českého svazu průmyslníků v červnu 2018. CzechTrade/

Praha - Matice opatření postupu při zhoršení nebo zlepšení epidemické situace v ČR by měla více reflektovat, že firmy dělají vše pro to, aby jejich provozy byly maximálně bezpečné. ČTK to sdělil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes protiepidemický systém, takzvaný PES, představil. Podle čtyř epidemiologických parametrů obsahuje rizikové skóre na škále nula až sto.

"Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše volání po přehledné tabulce opatření, která nastaví jasná pravidla při zhoršení i zlepšování epidemiologické situace. Postup vlády při její tvorbě by ale měl být transparentnější a podniky by měly mít možnost při její přípravě přispět svými zkušenostmi," uvedl Hanák.

Svaz podle něj získal od firem zpětnou vazbu, které návrhy vidí jako problematické. "Tu jsme předali ministerstvům zdravotnictví a průmyslu a obchodu. Žádáme vládu, aby při dalším postupu v boji proti pandemii zohlednila úsilí našich firem zamezit šíření pandemie, ale také jejich snahu udržet si v nelehkých podmínkách své zaměstnance a provoz," dodal Hanák.

Členové svazu přijali podle něj celou řadu hygienických opatření, aby zabránili šíření koronaviru ve svých provozech. Jsou zapojeni do trasování, řada z nich své zaměstnance preventivně testuje.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle Hanáka vyjasnit, zda je matice opatření navázána na další prodloužení nouzového stavu, nebo jak se příslušná opatření z tabulky budou provádět a v jakém časovém horizontu. Není zcela zřejmé, proč i nejzákladnější stupeň opatření vyžaduje nouzový stav a nestačí například forma doporučení vlády nebo ministerstva zdravotnictví. Je také nutné vyjasnit, jak bude vypadat přechod mezi jednotlivými stupni.

Hanák věří, že v dalším boji proti pandemii bude svaz moci více pomáhat v rámci nově zřizované poradní pracovní skupiny ministra zdravotnictví, kam nominoval odborníky.