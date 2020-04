Hamáček: Vláda má při uvolňování opatření zvážit dopad Velikonoc

Praha - Vláda by měla při rozhodování o dalším uvolňování omezení přijatých kvůli šíření nákazy nemoci covid - 19 vzít v úvahu případný dopad velikonočních svátků na růst počtu nakažených, řekl dnes po jednání stálé pracovní skupiny Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministr počítá s tím, že se počty pozitivně testovaných na nový koronavirus zvýší. Jaké stanovisko zaujme k postupnému otevírání obchodů, nechtěl před zasedáním vlády komentovat.

Kabinet by měl zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby dnes odpoledne po jednání vlády. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy. Mezi jednotlivými vlnami by podle Havlíčka mohly být týdenní či desetidenní odstupy.

"Jediné, co chci říct, je, že se ukazuje, že je potřeba vzít v úvahu situaci, která byla o velikonočních svátcích, a dopad na případný růst pozitivně testovaných na koronavirus," uvedl bez dalších podrobností Hamáček. Zopakoval, že lidé o Velikonocích polevili v dodržování opatření, i policie zaznamenala zvýšený počet přestupků jako nenošení roušek či shlukování se na veřejnosti. "Mě to samozřejmě mrzí, protože si myslím, že vyhráno ještě není," řekl. Podle něj je samozřejmé, že se Velikonoce na počtu nakažených projeví.

Hamáček by byl opatrný i v případě znovuzavádění školní docházky. Ministr uvedl, že je pro to "nic neuspěchat". Také možnost návratu žáků do škol bude dnes vláda projednávat. Epidemiologové nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Prioritu by měli mít ti, kteří zakončují ročník nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou, řekla Radiožurnálu hlavní hygienička Jarmila Rážová.

K uvolňování epidemiologických opatření stát přistoupí, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Minulý týden přitom testy prokázaly kolem dvou set nově nemocných denně. Kvůli velikonočním svátkům, během kterých někteří lidé plně nedodržovali ochranná opatření, předpokládá také Prymula růst počtu nemocných po inkubační době zhruba za týden.

Vláda uzavřela obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších 14. března ráno. Uzavřeny byly i restaurace, mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz. Už před tím zakázala dětem vstup do škol, jejich otevření by mělo být jednou z posledních uvolněných restrikcí.