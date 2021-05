Hamáček: O Vrběticích věděla i média, informace o handlu nedávají smysl

Praha - Členové vlády spolu s informacemi o zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 dostali od tajných služeb i zprávu, že s informacemi pracují média. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nedává tak podle něj smysl verze serveru Seznam Zprávy, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace za dodávky vakcíny Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze.

O neuskutečněné Hamáčkově cestě do Moskvy by dnes Sněmovna mohla diskutovat po debatě o dvou jiných předlohách, řekl před schůzí dolní komory předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "Dneska bychom chtěli začít debatou o zákoně o brexitu, který je potřeba přijmout v krátké době, a dále o občanských průkazech," řekl Faltýnek. "Potom můžeme volně přejít do diskuse, která tady byla vyvolána článkem na Seznamu," dodal.

Hamáček potvrdil, že před vyhoštěním ruských diplomatů z ČR se v dubnu konala řada schůzek, včetně těch se zástupci tajných služeb. Zpráva webu Seznam Zprávy je však jinak podle Hamáčka plná lží, spekulací a šokovala ho. Hamáček je připraven okolnosti vysvětlit poslancům, protože se věc dotýká jeho, vládní sociální demokracie, ale i ministrových blízkých. "Jsem připraven za své dobré jméno ve Sněmovně bojovat," řekl.

Podle šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky sociální demokraté podpoří opoziční iniciativu, aby záležitost probrala Sněmovna na uzavřeném jednání. Umožní to vyvrátit některé fámy, míní.

Video: Článek Seznamu mě šokoval, je plný lží, řekl Hamáček

Hamáček dopoledne uvedl, že v žádném okamžiku nebyl předmětem jednání před cestou do Moskvy "jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací". Ve Sněmovně doplnil, že takový plán by ani nedával smysl. Politici podle něj dostali 7. dubna od Bezpečnostní informační služby (BIS) informaci o ruském podílu na explozi, ale také zprávu, že s informací pracují některá média. "Ve chvíli, kdy od 7. dubna bezpečnostní komunita věděla, že na tom pracují média, nedává konstrukce Seznamu smysl," řekl. Doplnil, že Rusům by tak ani neměl co nabídnout či slíbit.

Zpráva Hamáčka šokovala, je podle něj plná lží a spekulací. "Je to asi nejtěžší okamžik mého života, a to mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru," prohlásil. Záležitost je poslancům ochotný vysvětlit. Na uzavřeném jednání pléna zopakuje zákonodárcům to, co v dubnu řekl na výborech zaměřených na bezpečnostní problematiku či v komisích kontrolujících tajné služby.

Situace před vyhoštěním ruských diplomatů podle něj standardní nebyla, má ale dojem, že skončila nezpochybnitelným úspěchem Česka. "Měl jsem pocit, že je čas oceňovat, chválit a děkovat, místo toho jsem si o sobě přečetl věci, kterým nemůžu uvěřit," konstatoval. Trvá na tom, že po celou dobu měl na mysli jen zájmy České republiky.

Než diplomacie přistoupila k vyhoštění Rusů, bylo třeba záležitost zkonzultovat se všemi dotčenými subjekty, řekl Hamáček. "Muselo se to zkoordinovat s prezidentem, je logické, že se toho účastnili ředitelé (tajných) služeb," prohlásil.

Šéf žalobců Zeman: Hamáček nechtěl kauzu Vrbětice utlumit nebo ukončit

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uvedl, že při schůzce s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) rozhodně nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit. Sdělil to dnes ve vyjádření na dotaz ČTK.

Zeman sdělil, že se zúčastnil celkem tří schůzek na téma Vrbětic a že na schůzce ve čtvrtek 15. dubna nebyl od začátku. "Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční. Tuto věc jsem tedy považoval za vyřešenou," popsal.

"K obsahu schůzky mohu říct pouze to, že v době mojí přítomnosti se řešila koordinace dalšího postupu státu v této kauze, ať už z hlediska trestního řízení, bezpečnosti a mezinárodního dopadu," pokračoval nejvyšší státní zástupce.

"Rozhodně jsem během schůzky nenabyl dojmu, že by pan vicepremiér Hamáček byl ten, kdo by chtěl kauzu jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit," zdůraznil Zeman.

Podle několika zdrojů webu Seznam Zprávy se schůzky na ministerstvu vnitra účastnil také český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní prezident Jan Švejdar. Zeman serveru řekl, že na setkání prezentoval reálné možnosti ukončení záležitosti, přičemž jednou z nich je odložení věci. Tuto argumentaci chtěl podle webu Hamáček využít při cestě do Ruska.

"Od samého počátku tvrdím, že je pouze jedna vyšetřovací verze a že nelze vyloučit, že trestní řízení skončí odložením věci. Pokud se nám nepodaří oba podezřelé vyslechnout nebo zajistit jejich přítomnost. Takový je zákonný postup," doplnil k tomu Zeman pro ČTK.