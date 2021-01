Praha - V České republice jsou zásoby injekcí pro aplikaci očkování na 65 dní, řekl po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) novinářům jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Analýza ministerstva průmyslu, kterou si ÚKŠ zadal, ale odhalila disproporce v zásobách jednotlivých krajů. Pokud v některém regionu bude nedostatek materiálu, měl by se obrátit na ministerstvo zdravotnictví a získá zápůjčku z některé fakultní nemocnice, dodal Hamáček.

Stát podle Hamáčka loni objednal zásoby materiálu nutného k očkování v objemu poloviny předpokládané spotřeby. První dodávky by měly dorazit na přelomu ledna a února. "Než naskočí rezervy státu, aktuálně v celé ČR je 689.000 injekčních stříkaček pro aplikaci a 793.000 jehel," uvedl. Stříkaček pro ředění je téměř 1,4 milionu, jehel pro ředění 680.000 a rozpouštědel je k dispozici osm milionů balení, doplnil.

Video: Hamáček: Nedostatek materiálu pro očkování v ČR nehrozí

13.01.2021, 13:00, autor: ČTK/Ministerstvo vnitra, zdroj: Ministerstvo vnitra

Olomoucký kraj má podle Hamáčka zásobu injekčních stříkaček na šest dní, v případě Moravskoslezského či Plzeňského kraje jsou to čtyři dny. "To jsou případy, kde to budeme muset velmi rychle vyřešit zápůjčkou z fakultních nemocnic," uvedl. Logistiku a přepravu zajistí ministerstvo zdravotnictví. Ve fakultních nemocnicích je k dispozici 350.000 kusů. "Takže to řešení formou zápůjčky možné je," uvedl.

Přes nerovnoměrné lokální rozložení ale v Česku jako celku zásoby na nejbližší týdny a měsíce jsou, doplnil Hamáček. "U injekčních stříkaček pro aplikace je to zásoba na 65 dní vzhledem k předpokládané spotřebě," řekl ministr vnitra.

ÚKŠ podle Hamáčka řešil i situaci ohledně ochranných prostředků proti covidu-19. "Došlo na naše slova, kdy na podzim ÚKŠ z mé iniciativy doporučil navýšit zásoby rukavic. Ukazuje se, že na trhu začínají chybět," uvedl. Díky včasnému zajištění dodávek ČR mít problém nebude. "Ve skladu a v dodávkách máme zásoby na přibližně čtyři měsíce," uvedl. U dalších pomůcek na trhu takové problémy nejsou. "Držíme (zásobu na) dvouměsíční spotřebu," doplnil.