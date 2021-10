Halloweenské dýně naplněné červy a potkany udělaly radost zvířatům v zoo

Olomouc - Červy, ovocem i mrtvými potkany naplnili pracovníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouci halloweenské dýně, které v zoo zůstaly po nedělním večeru duchů a dnes si na nich pochutnali medojedi, hrabáči, surikaty a makaci. Svatokopecká zoo se tímto způsobem snaží obohatit život zvířat chovaných v zajetí. "Pro naše zvířata je to zpestření, kterému se v období dýňobraní těšíme už několikátý rok," řekla dnes ČTK zooložka Jitka Vokurková.

Fotogalerie

Například makaci dnes zvědavě zkoumali halloweenské dýně, které jim ošetřovatelé dali do výběhu. Po chvíli přišli na to, že po odstranění uřezané horní části se lze otvorem dostat k ukrytým pochoutkám, jako jsou například sladké hrozny. Obrovský rozruch způsobila dýně ve výběhu neposedných surikat, které z útrob oranžové ozdoby všemi možnými otvory obratně vytahovaly své oblíbené červíky.

Podobné akce podle mluvčí zoo Ivety Gronské pomáhají povzbudit zvířata k činnostem, které jsou pro ně blízké a přirozené. Díky tomu se rozptýlí jejich pozornost. "Navíc to má i druhotný dopad. Pohled na zvíře, které se baví, baví i návštěvníky," uvedla Gronská. Dodala, že zvířata prospívají a rozmnožují se pouze tehdy, pokud mají vhodné chovatelské podmínky, mezi které patří i zábava a dobrá psychická pohoda.

Potrava pro zvířata představuje nejčastější způsob zábavy. "Stačí, když zvíře nedostane svou potravu připravenou do misky a k jejímu získání musí vyvinout činnost a hledat ji. Oblíbeným postupem je třeba právě využívání vydlabaných dýní coby úschovny pro krmnou dávku či zamražení potravy do ledu určitého tvaru. Zvíře se zabaví hned dvakrát. Nejprve si s ledem hraje a poté se baví dolováním potravy," podotkla Gronská. Ošetřovatelé potravu ukrývají také například do pletence z hasičských hadic, jaguárům maso věší na strom pomocí kladky.

Zoo na Svatém Kopečku má otevřeno celoročně a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová čtyři sta druhů zvířat a ošetřovatelé pečují o více než 1700 jedinců. Zřizovatelem zoo je olomoucký magistrát, který dotuje její provoz. Zahrada si vlastními aktivitami vydělá zhruba půlku částky potřebné na provoz.