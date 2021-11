Guvernérem Virginie bude republikán Youngkin, demokraty asi čekají potíže

Washington - Guvernérské volby v americkém státu Virginia vyhrál podle projekcí amerických médií republikán Glenn Youngkin a jeho spolustraník Jack Ciattarelli má šanci na podobný úspěch v New Jersey. Oba státy se v loňských prezidentských volbách klonily přesvědčivě k demokratům, podle médií jsou tak letošní výsledky znamením možných potíží pro demokraty v kongresových volbách, které se budou konat příští rok. Novým starostou New Yorku se stane bývalý policista Eric Adams. Vyplývá to z projekcí agentury AP po skončení místních voleb.

Po sečtení více než 95 procent hlasů vede Youngkin asi o dva procentní body nad bývalým guvernérem státu Terrym McAuliffem a podle médií je tak v souboji již rozhodnuto. Youngkinovi se přitom podařilo zvítězit ve Virginii jako prvnímu kandidátovi Republikánské strany od roku 2009. Stát přitom v posledním desetiletí dával přednost Demokratům, loni v listopadu tam současný americký prezident Joe Biden ve volbách vyhrál o deset procentních bodů.

Youngkin se v kampani prezentoval jako politický outsider a svého vyzyvatele označoval za představitele politické elity. Podle médií se mu také podařilo šikovným způsobem vypořádat s odkazem bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který je nadále zásadní postavou Republikánské strany. Trump sice Youngkina podpořil, nastupujícímu guvernérovi se nicméně podařilo kampaň postavit na lokálních tématech a nezabřednout do kontroverzních kauz, které exprezidenta obklopují. Podle médií tím ukázal cestu dalším republikánům před nadcházejícími volbami do Kongresu.

McAuliffe, který sloužil jako guvernér Virginie mezi lety 2014 a 2018, se v kampani snažil svého republikánského soupeře co nejvíce vykreslit jako pohůnka bývalého prezidenta, nicméně jeho snahy příliš nerezonovaly u umírněných a nezávislých voličů, kteří zřejmě volby nakonec rozhodli. Podle listu The New York Times nezbyl kvůli přílišné snaze McAuliffea svázat Youngkina s Trumpem v kampani prostor na debaty o pozicích republikánského kandidáta, které jsou například v oblasti potratů či sňatků homosexuálů konzervativnější, než u většiny voličů ve Virginii.

K neúspěchu demokratů zřejmě přispěla klesající podpora veřejnosti pro demokratického prezidenta Bidena. Jeho popularita utrpěla kvůli chaotickému stažení amerických vojáků z Afghánistánu a zejména v důsledku pokračujících neshod demokratů v Kongresu ohledně obřího investičního balíku, který byl jedním z Bidenových stěžejních předvolebních slibů. Prezident rovněž v kampani a po zvolení deklaroval jako jednu ze svých priorit boj proti koronaviru, jehož šíření se v USA podobně jako jinde ve světě stále nedaří významně zpomalit.

Youngkinovo vítězství je pro demokraty zatím nejvážnějším varováním, že by je za rok mohly čekat vážné problémy v kongresových volbách, píše agentura AP. Bidenova strana nyní převládá v Senátu jen nejtěsnější možnou většinou a ve Sněmovně reprezentantů má jen o hrstku křesel více než republikáni. Prohra ve Virginii tak zřejmě ještě zintenzivní rozepře demokratů v Kongresu ohledně Bidenových investičních plánů a podle AP je rovněž znamením toho, že je návrat Trumpa jako kandidáta v příštích prezidentských volbách v podstatě nevyhnutelný.

"Hnutí MAGA je větší a silnější, než kdykoliv předtím," radoval se republikánský exprezident Trump po zveřejnění prvních projekcí s odkazem na své předvolební heslo z roku 2016 Make America Great Again (učiňme Ameriku opět velikou). V dalším vyjádření pak napsal, že volby ve Virginii rozhodla základna jeho podporovatelů, kteří přišli ve velkých počtech k urnám.

Nového guvernéra si v úterý volili také obyvatelé New Jersey, kde se stále odehrává velmi těsný souboj mezi stávajícím demokratickým guvernérem Philem Murphym a republikánem Jackem Ciattarellim. Po sečtení zhruba 88 procent hlasů ještě podle amerických médií nelze odhadnout vítěze, agentura Reuters nicméně poznamenává, že se nyní sčítají především hlasy z oblastí, jež se obvykle kloní k demokratům.

Souboj je nicméně podstatně vyrovnanější, než se očekávalo vzhledem k tomu, že ve státu loni porazil Biden Trumpa o 16 procentních bodů a se stejným náskokem získal Murphy v roce 2017 svůj první mandát.

Starostou New Yorku bude Eric Adams, v Minneapolisu odmítli reformu policie

Novým starostou New Yorku se stane bývalý policista Eric Adams. Vyplývá to z projekcí agentury AP po skončení místních voleb. V čele nejlidnatějšího amerického města stane jako terpve druhý černoch v historii. Nové starosty si v úterý ve Spojených státech vybírali i obyvatelé dalších měst včetně Atlanty, Minneapolisu nebo Seattlu, podle AP se témata předvolebních kampaní týkaly zejména práce policie. Voliči v Minneapolisu odmítli nahradit policejní oddělení takzvaným oddělením veřejné bezpečnosti. Iniciativa vznikla po smrti černocha George Floyda.

Jedenašedesátiletý demokrat Adams v boji o funkci newyorského starosty podle očekávání s velkým odstupem porazil kandidáta republikánů, 67letého Curtise Sliwu. Podle stanice CNN má po sečtení zhruba 85 procent hlasů Adams 66 procent, jeho protivník bezmála 29 procent.

"Jsme teď příliš rozdělení. A ztrácíme krásu naší rozmanitosti," řekl Adams ve vítězném proslovu. Podle něj nezáleží na tom, zda Newyorčané pochází z Manhattanu, Queensu nebo Brooklynu. "Dnes si sundáváme dresy našich čtvrtí a oblékáme si dres týmu New York," citovala nového guvernéra agentura DPA.

Adams před volbami popsal, jak ho jako dospívajícího zbili policisté při zatčení. Když se později sám k bezpečnostním složkám přidal, stal se výrazným kritikem fungování policie a podporovatelem černochů v policejních řadách. Černoch byl poprvé v historii v úterý zvolen i do role vlivného prokurátora newyorského Manhattanu.

Téma policie a rasové nerovnosti se dostalo v USA i jinde ve světě do popředí loni v květnu, kdy při tvrdém zákroku bělošského policisty zemřel v Minneapolisu černoch George Floyd. Obyvatelé největšího města Minnesoty v úterním referendu odmítli přeměnu místního policejního sboru na oddělení veřejné bezpečnosti. V tom měli kromě policistů působit například experti na duševní zdraví, odborníci na závislosti a mediátoři, kteří by měli na starost většinu případů, v nichž figurují lidé bez domova, drogově závislí či osoby s psychickými problémy.

Podle podporovatelů iniciativy, která vznikla po Floydově smrti, je kompletní přeměna stávající policie nutná k zastavení policejního násilí. Podle kritiků byla řada podrobností v návrhu nejasná, změna by navíc mohla dopadnout na komunity ohrožené násilím s tím, jak ve městě narůstá zločinnost.

Odmítnutí zásadní reformy policie přivítal nynější starosta města Jacob Frey, který v úterý rovněž usiloval o znovuzvolení. Hlasy v souboji o radnici se v Minneapolisu stále sčítají, Frey je však podle dosavadních výsledků v poměrně významném vedení a v povolebním projevu již naznačil, že se považuje za vítěze.

"V Americe potřebujeme hluboké a strukturální změny policejní práce," řekl v úterý v noci Frey. "Zároveň však potřebujeme, aby měli policisté jistotu, že spolupracují přímo s místními obyvateli, aby nás udrželi v bezpečí," dodal.

Historický výsledek si v noci na dnešek připsala Michelle Wuová, která se jako první žena a první člověk jiné než bílé pleti dostala do čela Bostonu. V Detroitu místo starosty podruhé obhájil favorit, demokrat Mike Duggan. Podle AP bez problému vyhrál nad Anthonym Adamsem, který ve městě působil jako místostarosta na začátku tisíciletí. Prvního černošského starostu v historii si zvolil Pittsburgh, demokrat Ed Gainey tam pohodlně porazil Tonyho Morena nominovaného republikány.

V několika dalších amerických městech se hlasy stále sčítají. V Buffalu se prohlásil za vítěze dlouholetý demokratický starosta Byron Brown, který letos překvapivě prohrál v primárních volbách v souboji se zastánkyní levicovějšího křídla Demokratické strany Indiou Waltonovou, která sama sebe označuje za socialistku. Brown se tak sice neobjevil na volebních lístcích, místní zákony nicméně voličům umožňují volit v podstatě kohokoliv tím, že napíšou na lístek jeho jméno.

Podle listu The New York Times má na sobě tímto způsobem dopsané jméno asi 60 procent z dosud sečtených 70 procent lístků, což dává Brownovi slušné šance. Kompletní sečtení a potvrzení výsledků však může trvat týdny a Waltonová vyzvala, aby kandidáti počkali na spočítání všech hlasů.

Výsledek je stále nejasný také v Seattlu, kde se však ujal významného vedení Bruce Harrell nad Lorenou Gonzálezovou. V Atlantě postoupil souboj do druhého kola, do něhož se již probojovala předsedkyně rady města Felicia Mooreová. Souboj o to, s kým se utká v rozhodující volbě na konci listopadu, stále pokračuje.