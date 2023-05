Guvernér ČNB Michl poprvé předal ocenění za přínos finanční gramotnosti

Praha - Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl poprvé předal ocenění za přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti, získala ho učitelka matematiky a biologie Jana Doležalová ze Základní školy Vimperk v ulici Smetanova. Cena guvernéra ČNB by od letoška měla každý rok ocenit, podpořit a propagovat tvůrce projektů, které mají zásadní význam pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice.

"Jana Doležalová je aktivní paní učitelka, která se nebála přistoupit k novým výukovým metodám, zapojit finanční gramotnost do různých předmětů a propojit výuku s praxí. Finanční gramotnosti se věnuje mnoho let a lze o ní oprávněně říci, že byla jedním z prvních pedagogů, kteří se začali věnovat finančnímu vzdělávání v České republice,“ zdůvodnil Michl volbu oceněné.

Podle Michla dokázala dostat výuku finanční gramotnosti například i do hodin hudební výchovy. "Například včera jsme se žáky zpívali píseň Já do lesa nepojedu, kde je část o topůrku za dva zlatý, do toho se snadno přimíchají krejcary a máme věc na pomezí hudební výchovy, matematiky a finanční gramotnosti," řekla po převzetí ceny Doležalová.

Nominace prvního ročníku vznikly ve spolupráci s pedagogy. Z jejich návrhů vybral Michl se svým poradním týmem první laureátku. Zároveň otevřel nominace na příští rok. Nominovat na ocenění může učitele každý zájemce skrz formulář na webových stránkách České národní banky.

Rozvoj finanční gramotnosti je podle ČNB důležitou součástí finanční stability státu. "Finanční zdraví celé ekonomiky totiž začíná u finančního zdraví každého z nás," uvedla banka v tiskové zprávě.

Předání ocenění guvernéra bylo součástí ročního výročí otevření pražského návštěvnického centra České národní banky, ve kterém si lidé interaktivní formou mohou osvojit základní principy finanční a ekonomické gramotnosti. Od zahájení provozu 21. května 2022 do návštěvnického centra v Praze zavítalo více než 65.000 návštěvníků, z čehož 35.000 tvořili žáci škol a 30.000 ostatní lidé. ČNB toto centrum považuje za svůj nejvýraznější počin v rozvíjení finanční a ekonomické gramotnosti za deset let.