Guns N' Roses přilákali do rozpálených Letňan desítky tisíc fanoušků

Praha - Na koncert amerických Guns N' Roses přišly dnes do sluncem rozpálených pražských Letňan desítky tisíc fanoušků. Kapela v Praze vystupuje po pěti letech a slibuje zhruba tři a půl hodiny dlouhé vystoupení. Areál v Letňanech je zatím zaplněný zhruba ze dvou třetin. Organizátoři počet prodaných vstupenek nesdělují.

Na pódiu se Axl Rose a jeho spoluhráči objevili krátce před 19:00 a koncert zahájili písní It's So Easy z alba Appetite for Destruction, ze kterého je i druhá píseň Mr. Brownstone. Fanoušci se mohou těšit na většinu hitů skupiny. Vedle Welcome to the Jungle, Sweet Child O’Mine, Paradise City nebo November Rain by nemělo chybět několik převzatých skladeb včetně novinky Back in Black od AC/DC, ve kterých zpěvák Axl Rose zaskakoval za indisponovaného Briana Johnsona, a Dylanovy Knockin' on Heaven's Door.

Z původní sestavy z roku 1985 je v kapele zpěvák Axl Rose, na sólovou kytaru hraje Slash a na basu Duff McKagan. Doplňují je kytarista Richard Fortus, Frank Ferrer na bicí a klávesisté Melissa Reeseová a Dizzy Reed. Jako předskokani vystoupili americký kytarista Tyler Bryant se skupinou The Shakedown a další americký kytarista Gary Clark Jr.

Guns N’ Roses do Česka přijeli počtvrté, poprvé tu kapela hrála v květnu 1992 na pražském strahovském stadionu, naposledy vystoupili v Letňanech v roce 2017 pro 50.000 diváků.