Google a YouTube zaplatí pokutu kvůli sběru údajů o dětech

Washington - Americká internetová společnost Google a její součást YouTube zaplatí ve Spojených státech pokutu 170 milionů dolarů (zhruba čtyři miliardy Kč), aby urovnaly obvinění, že sběrem osobních údajů o dětech porušily federální zákon. Oznámila to dnes americká Federální obchodní komise (FTC).

Google a YouTube se na urovnání obvinění dohodly s FTC a s úřadem generální prokurátorky státu New York. Jde o největší urovnání tohoto druhu od roku 1998, kdy vstoupil v platnost zákon zakazující shromažďování informací o dětech ve věku do 13 let. Zákon byl v roce 2013 upraven tak, aby pokrýval i takzvané cookies, tedy informace, které internetový prohlížeč ukládá o činnosti uživatele.

Provozovatel služby YouTube byl obviněn, že pomocí cookies bez souhlasu rodičů sleduje diváky dětských kanálů a získané informace využívá k cílené reklamě. Sjednanou dohodu o urovnání obvinění ještě musí schválit americké ministerstvo spravedlnosti.