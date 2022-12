Golfistky včetně čtyř Češek budou hrát na okruhu LET o 35 milionů eur

Londýn - Golfistky budou v příští sezoně na elitním okruhu Ladies European Tour hrát o rekordní prémie. Hráčky včetně českého kvarteta Klára Spilková, Sára Kousková, Jana Melichová a Tereza Melecká budou v roce 2023 bojovat na 30 turnajích v 21 zemích o podíly z celkové dotace 35 milionů eur. Letos se na okruhu rozdělovaly prémie ve výši 24,5 milionu eur.

Fotogalerie

Sezona LET, jejíž kalendář vedení okruhu zveřejnilo tento týden, začne v únoru v Keni a vyvrcholí v listopadu turnajem Andalucía Costa del Sol Open de Espaňa. Prestižní Solheim Cup, na němž se utkají týmy Evropy a USA, bude v září hostit hřiště Finca Cortesín v Casares ve Španělsku.

Spilková se na okruh LET v příštím roce vrátí plnohodnotně po čtyřech letech, většinu uplynulé sezony strávila na nižší americké Epson Tour. Akcí LET letos absolvovala jen pět a v září v Irsku se dočkala druhého triumfu, kterým si zajistila účast i na rok 2023. Jako vítězka turnaje LET v Berouně, kde senzačně triumfovala ještě jako amatérka, má účast jistou i Melichová. Kousková si právo startu vysloužila jako vítězka druhé nejvyšší evropské série LETAS, Melecká si kartu vybojovala v prosincové v kvalifikaci.