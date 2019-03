Ralsko (Českolipsko) - Cyklistického průvodce po zaniklých obcích a zajímavých místech bývalého vojenského prostoru s podtitulem "Člověk, který tudy šel, zmizel..." vydal Geopark Ralsko. Cyklistům nabízí osm tras, které je zavedou do zaniklých vesnic, po nichž dnes zbyly často jen ruiny staveb, ovocné stromy nebo místnosti vytesané do skal. První průvodce vznikl díky podpoře z Libereckého kraje a v plánu už je další, řekla dnes ČTK ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

"Projeli jsme to podrobně, takže jsme vybrali trasy do 20 kilometrů. Vycházejí z jednoho bodu, vrací se zpátky, není tam velké převýšení, takže je to ideální pro rodiny s dětmi," řekla k prvnímu průvodci Mrázová. Kromě popisu trasy obsahuje průvodce i fotodokumentaci a turista se dozví o historii jednotlivých zaniklých obcí i zajímavých míst. Součástí průvodce je i mapa. "Pokud někdo nechce mít papír, tak máme i interaktivní mapu na internetu s popisy těch míst, kterou lze zobrazit na mobilu," dodala.

Geopark Ralsko vznikl jako sedmý v Česku před třemi lety. Zahrnuje oblast téměř 300 kilometrů čtverečních v katastru Ralska, Doks a Hamru na Jezeře na Českolipsku. Je zajímavý nejen svou přírodou, má i bohatou historii, lidé tam žili přes 700 let. Oblast byla kdysi prosperující krajinou s množstvím malebných soběstačných vesniček roztroušených mezi lesy a poli. Ve 20. století byl ale tento historický ráz kulturní krajiny hrubě narušen pobytem tří armád. Geopark se teď snaží vrátit do oblasti život.

"Chceme udělat i druhý díl průvodce, v tomto roce nebo v roce 2020, uvidíme, jak nám to půjde rychle. Teď to bylo od Kuřívod směrem na východ a v druhém díle chceme zpracovat tu část od Kuřívod směrem na západ. Zaniklých obcí v téhle části moc není, takže bychom tam chtěli dát i vojenské památky kolem Hradčan nebo Jezové, kde jsou zajímavé objekty po pobytu vojsk," dodala Mrázová.