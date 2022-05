Gazprom zastavil dodávky plynu do Nizozemska i dánskému Orstedu

Amsterodam/Moskva - Ruská státní plynárenská společnost Gazprom zastavila veškeré dodávky plynu do Nizozemska. Ruský podnik dnes oznámil, že nizozemská obchodní společnost GasTerra, která dovoz plynu do Nizozemska zajišťuje, nezaplatila za surovinu dodanou v dubnu. GasTerra už v pondělí avizovala, že nepřistoupí na platby v rublech, jak požaduje Kreml. Problémy se zásobováním v důsledku zastavení dodávek neočekává. Gazprom dnes později také informoval, že od 1. června zastaví ze stejného důvodu dodávky též dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy.

"Gazprom zcela zastavil dodávky plynu společnosti GasTerra, protože firma nezaplatila v rublech," uvedl ruský gigant na telegramu. Gazprom poznamenal, že platby je nutné provádět podle pokynů. Ty předpokládají, že odběratelé budou mít účet i v rublech, z kterého se plyn bude platit.

Společnost GasTerra už v pondělí uvedla, že přerušení dodávek plynu z Ruska očekává, protože nechce přistoupit na požadavky Kremlu. Omezení dodávek plynu nizozemským domácnostem firma nepředpokládá a uvádí, že už si plyn zajistila jinde.

Gazprom se ve svém rozhodnutí odvolává na výnos prezidenta Vladimira Putina, podle kterého musejí všichni odběratelé ruského plynu z takzvaných znepřátelených zemí od dubna platit za odběr suroviny v rublech. Mezi tyto země Moskva řadí i celou Evropskou unii. Gazprom zdůraznil, že jeho obchodní partneři byli o této změně včas informováni.

Rusko loni vyvezlo do Nizozemska 6,67 miliardy metrů krychlových zemního plynu. To odpovídá přibližně 16 procentům tamní spotřeby, uvedla agentura DPA.

Společnost Orsted, která zajišťuje dodávky ruského plynu do Dánska, dříve odmítla přistoupit na platby v rublech. Dánský energetický úřad avizoval, že v důsledku přerušení dodávek neočekává žádné bezprostřední problémy v zásobování domácností.

Obdobně odmítla za dodávky plynu do Německa platit v rublech firma Shell Energy. Smlouva podle ní stanovila dodávky plynu v objemu až 1,2 miliardy metrů krychlových ročně. Gazprom uvedl, že dodávky neobnoví, dokud Orsted a Shell Energy nezaplatí v souladu s požadavky Ruska.

Gazprom už před více než týdnem přerušil dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.

Další odhodlání potrestat Rusko za jeho agresi vůči Ukrajině daly členské země EU najevo na pondělním summitu. Dohodly se na něm, že zakážou dovoz většiny ruské ropy, některé země ale budou mít přechodně výjimku, například Česká republika a Maďarsko. Agentura AP v této souvislosti uvedla, že postoj jednotlivých členských zemí odhalil nejednotu EU.