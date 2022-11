Gazprom by mohl příští týden snížit dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska

Moskva/Kyjev - Ruská plynárenská společnost Gazprom by mohla od 28. listopadu začít snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska. Ruský podnik to dnes zdůvodnil tím, že Ukrajina zadržuje část plynu, který je určen Moldavsku. Tato trasa se využívá i pro přepravu dál do Evropy, i když už jen ve značně omezené míře. Ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy tvrzení Gazpromu vzápětí odmítl a naopak obvinil Rusko, že používá energie jako zbraň. Informovala o tom agentura Reuters.

"Objem plynu, který Gazprom dodává do měřicí stanice Sudža pro tranzit přes Ukrajinu do Moldavska, převyšuje reálný objem předávaný na hranicích Ukrajiny s Moldavskem," uvedl Gazprom. Ukrajina podle něj na svém území zadržuje 52,52 milionu metrů krychlových plynu pro Moldavsko.

Pokud bude nerovnováha v tranzitu přetrvávat, začne Gazprom od 28. listopadu ráno snižovat dodávky směřující do měřicí stanici Sudža. Omezení bude odpovídat množství plynu, které se nedostane k moldavským zákazníkům, uvedl ruský podnik.

Ukrajinský provozovatel soustavy pro přepravu plynu krátce nato oznámil, že Rusko používá plyn jako nástroj politického nátlaku. Prohlásil, že veškerý objem plynu přijatý z Ruska v Sudži byl převeden do Moldavska.

Trasa přes Ukrajinu je poslední zbývající cestou, kterou ještě proudí zemní plyn z Ruska na západoevropské trhy. V současnosti Gazprom touto trasou přepravuje asi 43 milionů metrů krychlových denně.

Ukrajina s Ruskem vede spory o tranzit plynu dlouhodobě, vážnější problém se objevil už v roce 2005. Kvůli dluhům, které měla Ukrajina vůči Gazpromu opakovaně, pak Rusko v lednu 2009 Ukrajině zastavilo dodávky plynu. Po dalším vyhrocení sporu mezi Kyjevem a Moskvou zcela přestaly asi na dva týdny proudit i dodávky ruského plynu pro evropské odběratele přes ukrajinské plynovody.