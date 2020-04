Gastro žije! navrhuje bezpečné zóny pro stravování venku

Brno - Brněnská iniciativa Gastro žije! dnes v Brně na Kapucínském náměstí instalovala prototyp venkovního stolku, který umožňuje jíst venku a zároveň dodržovat nařízení vlády. Desítky dalších podobných stolků mají pomoci zachránit zatím uzavřené restaurace, dodat firmám alespoň malé zakázky a umožnit lidem bezpečně jíst na veřejnosti. ČTK to řekl spoluautor nápadu Petr Kadlec.

"Bezpečnou venkovní gastrozónu tvoří nepohyblivý stůl se třemi sedátky, kolem kterého je vyznačená bezpečná zóna podle pravidel stanovených vládou. Zákazník si u okénka restaurace vyzvedne jídlo, zaplatí a spolu s partnerem a maximálně jedním dalším členem rodiny pohodlně zkonzumuje na veřejnosti bez nutnosti mít nasazenou roušku," popsal systém Kadlec.

Posezení je vytvořené ze svařované ocelové konstrukce, povrch stolku by mohl být i měděný, protože na měděném povrchu viry nepřežijí.

Podle autorů nápadu by z umístění podobných gastro zón měly prospěch jednak zatím uzavřené restaurace, ale také výrobci, kteří nemají dost zakázek. "Plány bychom zpřístupnili firmám, které jsou dnes bez práce, což by přispělo i k jejich přežití," dodal Kadlec.

Nápad ale předpokládá, že se do projektu finančně zapojí stát a města. Autoři argumentují tím, že instalace bezpečných gastro zón umožní otevření podniků a ty tak nebudou potřebovat státní podporu a jejich propuštění zaměstnanci podporu v nezaměstnanosti. Náklady na pořízení jednoho gastro místa jsou podle Kadlece do 10.000 korun. Veřejný prostor by pak města měla poskytnout po dobu trvajících opatření zdarma.

Autoři mysleli na využití ocelových posezení i po skončení karantény. "Posezení je vyrobené z vysoce odolného materiálu, takže by mohlo dál sloužit v parcích, u cyklostezek nebo jinde v přírodě," dodal Kadlec.

Svůj záměr autoři odeslali dopisem i na ministerstvo zdravotnictví, o umístění gastro zóny zatím vyjednávali pouze s Brnem.