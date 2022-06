Galerie v Litoměřicích představuje výtvarná díla věnovaná nahému tělu

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích otevřela výstavu s názvem Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, věnovanou fenoménu zachycení přirozeného nahého lidského těla v českém výtvarném umění od poslední čtvrtiny 19. století do současnosti, 29. června 2022. Ředitelka galerie Dana Veselská u obrazu s názvem Renata, jehož autorem je Martin Velíšek.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích otevřela výstavu s názvem Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally, věnovanou fenoménu zachycení přirozeného nahého lidského těla v českém výtvarném umění od poslední čtvrtiny 19. století do současnosti, 29. června 2022. Ředitelka galerie Dana Veselská u obrazu s názvem Renata, jehož autorem je Martin Velíšek. ČTK/Hájek Ondřej

Litoměřice - Severočeská galerie v Litoměřicích dnes otevřela výstavu věnovanou zachycení nahého lidského těla v českém výtvarném umění od konce 19. století do současnosti. Mezi 90 vystavenými díly jsou světoznámí výtvarníci i méně známá jména. Podívat se na to, jakým způsobem autoři zpracovali téma těla v přirozeném prostředí, se mohou zájemci do 25. září.

Fotogalerie

Ředitelka galerie Dana Veselská dnes ČTK řekla, že cílem bylo předvést to, jakým způsobem výtvarné umění pojímá v přirozené podobě lidské tělo. Základem je sbírka Severočeské galerie, zápůjčky jsou ze sbírek různých galerií, a to státních i soukromých, některá díla jsou půjčená přímo od autorů. "Pro širokou veřejnost určitě nejznámějším a nejzajímavějším dílem bude ženský akt od Gustava Klimta," uvedla Veselská. "Upozornila bych i na vynikající dílo Bohumila Kubišty Koupání mužů z roku 1911," dodala.

Galerie ukazuje nejstarší umění pod vlivem akademického realismu až po to současné. "Lidé uvidí, jak autoři třeba i ve stejném časovém období různě lidské tělo pojímali," řekla Veselská. Dodala, že se snažila o to, aby byla na výstavě zastoupena ve značné míře mužská těla, jsou tu i skupinové obrazy.

Na výstavě najdou lidé díla Antonína Hudečka, Emila Filly, Bohumila Kubišty, Václava Špály, Jana Trampoty, Karla Pillara, Martina Velíška a mnohých dalších výtvarníků. "Drželi jsme se tématu, ale vybírali náměty, které nejsou vulgární, byť i takové bychom v české výtvarném umění našli," řekla Veselská. Obrazy jsou instalovány tak, aby měly vždy něco společného, ať už je to podobná poloha, obdobné ztvárnění, barevnost a podobně. Komentované prohlídky pro školy chce galerie uspořádat během září.