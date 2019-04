Řím - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se dohodla s americkým výrobcem elektromobilů společností Tesla, že do své flotily začlení její vozy. Vyhne se tak velkým pokutám za nedodržení nových přísných emisních pravidel EU. Napsal to list Financial Times s tím, že FCA zaplatí Tesle stamiliony eur.

Elektromobily Tesly umožní společnosti FCA vyrovnat celkovou hladinu emisí oxidu uhličitého u osobních vozů na přípustnou úroveň. Od roku 2021 bude platit nový limit 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr a od roku 2025 bude ještě nižší. Výrobcům automobilů, jejichž průměrné emise přesáhnou stanovené limity, bude vyměřen takzvaný poplatek za překročení emisí.

Podle analytiků společnosti Jefferies by společnosti FCA v roce 2021 hrozila pokuta až dvě miliardy eur (51,2 miliardy Kč). Studie PA Consulting už loni vyčíslila, že FCA zřejmě překročí limit o 6,7 gramů na kilometr, a předčí tak ostatních 12 automobilek, které byly do průzkumu zařazeny.