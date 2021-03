FT: EU žádá po USA, aby uvolnily vývoz vakcíny od AstraZenecy

Brusel - Evropská komise chce po Spojených státech, aby povolily vývoz vakcíny proti covidu-19 od společnosti AstraZeneca do Evropy. Napsal to dnes deník Financial Times. EU také žádá, aby Washington umožnil volné dodávky účinných látek pro výrobu preparátů typu mRNA. Současně ale Brusel hodlá prodloužit platnost pravidel, jež umožňují omezit vývoz přípravků z EU. USA vakcínu od AstraZenecy zatím nepoužívají, protože nebyla schválená tamním regulátorem.

"Domníváme se, že můžeme spolupracovat s USA na tom, aby vakcíny vyrobené či zabalené ve Spojených státech mohly posloužit k naplnění smluvních závazků výrobců očkovacích látek s EU," sdělila Evropská komise listu Financial Times. Evropská komise se chce tématem zabývat při nejbližším jednání s americkými představiteli.

Jednání se mají týkat především preparátu od společnosti AstraZeneca, která se zavázala dodat EU v druhém čtvrtletí letošního roku 90 milionů dávek vakcíny. Část dodávky ale bude muset britsko-švédská firma vyrobit mimo EU. Spojené státy objednaly 300 milionů dávek od této společnosti. Vakcínu zatím nepoužívají, protože nebyla registrována tamním regulátorem.

Washington zatím nemíní zrušit exekutivní příkaz vydaný bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, podle kterého by vakcíny vyrobené v USA měly primárně směřovat na domácí trh. "První prioritou prezidenta (Joea Bidena) je, aby očkování bylo dostupné pro všechny Američany," uvedl listu jeden z představitelů Bílého domu.

Brusel chce také jednat o dodávkách účinných látek pro přípravky typu mRNA, jakou jsou očkovací látky od společností Moderna či Pfizer a BioNTech. Evropská komise žádá, aby dodávky americké úřady neomezovaly. "Evropská unie a Spojené státy jsou vzájemně závislé na dodávkách klíčových komponentů pro výrobu (vakcín) a spolupráce je proto zásadní," uvedl Bílý dům.

Brusel se chystá prodloužit do konce června platnost pravidel, která umožňují omezit či zakázat vývoz vakcín do nečlenské země. Pravidlo bylo poprvé použito ve čtvrtek, když italská vláda zamezila vývozu 250.000 dávek preparátu od společnosti AstraZeneca do Austrálie.

Evropská unie se možností zakázat vývoz vakcín vyrobených na území bloku brání proti nedodržování smluvních závazků jednotlivých výrobců. Nejvíce vyostřený spor sedmadvacítka vede právě s britsko-švédskou společností. Od konce ledna do začátku března EU udělila 174 povolení k vývozu vakcín do 29 nečlenských zemích. Jednalo se o miliony dávek, a to hlavně od konsorcia společností Pfizer a BioNTech.