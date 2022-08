Fruhvirtová ví, že bez práce nejsou koláče a přeje si brzy hrát se sestrou

New York - Jako velkou satisfakci a povzbuzení do další práce bere sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová úspěšný debut v hlavní soutěži na US Open. Rodačka z Prahy porazila po zvládnuté kvalifikaci v prvním kole Číňanku Wang Sin-jü 6:3, 6:4, potvrdila potenciál a v další fázi narazí na bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. Na dálku se podporuje s o dva roky mladší sestrou Brendou, která nedávno vyhrála šestý turnaj kategorie ITF a drží sérii 20 výher za sebou.

"Jsme spolu hodně v kontaktu. Mám obrovskou radost, že se jí daří a válcuje soupeřky. Věřím, že za rok už tady budeme hrát obě. Myslím, že přerostla úroveň turnajů, na kterých dosud hrála a mohla by se střetávat se soupeřkami ze špičky," řekla Fruhvirtová českým novinářům. "Je skvělé mít ségru, která dělá stejný sport. Procházíme si stejnými situacemi. Chápeme se a jsme nejlepší kámošky. Když jsme každá na jiném kontinentu, chybí mi. Zároveň věřím, že brzy budeme jezdit spolu. Jsem na ni moc pyšná. Zaslouží si vše, co teď vyhrává," doplnila.

Také 167. hráčka světa potvrdila v New Yorku svůj talent. Na US Open patří k nejmladším hráčkám v hlavní soutěži, proti Wang Sin-Jü neztratila ani set a posouvá si životní maxima. "Je to něco úžasného. Právě kvůli takovým zápasům tolik makáme. Jsem šťastná, že jsem po kvalifikaci zvládla i další utkání," vyprávěla Fruhvirtová. "Musela jsem být silná v hlavě. Byl to můj první zápas na grandslamu a k tomu vidina šance, že mohu jít dál. Soustředila jsem se na věci, které mohu ovlivnit a jet si to své," řekla sedmnáctiletá tenistka.

Bojovnost a vůli usilovat o každý míč má už od dětství. "Jako malá jsem nastupovala v minitenise i proti klukům. Pamatuju si skóre 9:10, 10:9. Rodičům děkuji za výchovu, díky níž nic nevypustím. Vím, že nic není v životě zadarmo. Bez práce nejsou koláče," řekla Fruhvirtová.

Talentovanou Češku doprovází v New Yorku také otec Hynek. Podle něj je hlavní, aby obě sestry byly zdravotně v pořádku. "Bereme to vše realisticky a jako dílčí úspěch na dlouhé cestě, jejíž konec ještě není vidět. Pro nás jako pro rodiče je hlavní, aby byly děti zdravé, aby je tenis bavil a byly šťastné," uvedl Hynek Fruhvirt. Jeho dceři pomáhá i manažer Marijn Bal, jenž zastupuje také Petru Kvitovou.

Fruhvirtová už v New Yorku stihla vedle tenisových zápasů navštívit i muzikál s hudbou Michaela Jacksona. "Líbí se mi tu a hraje se mi zde dobře. New York je fascinující město, které má kouzlo. Líbí se mi, jak tu život neustále běží," podotkla Fruhvirtová.

V dalším kole se česká hráčka pokusí zabojovat ještě o větší senzaci. Vyzve bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Muguruzaovou. "Určitě se na její hru podívám, abych nebyla překvapená, že to do mě šije nebo jenom spinuje. Hlavně se ale dívám na sebe a svůj výkon. Každopádně se nemůžu dočkat, až se utkám s grandslamovou šampionkou," dodala Fruhvirtová.