Frontex se podle médií podílí na nelegální praxi v Egejském moři

Berlín - Agentura Evropské unie pro ochranu vnějších hranic Frontex se podílela v některých případech na zahnání člunů s uprchlíky v Egejském moři. Důkazy o tom shromáždilo několik médií včetně německého časopisu Der Spiegel a televize ARD.

Poprvé se tak ukázalo, že představitelé Frontexu vědí o nelegální praxi řecké pohraniční stráže a na zatlačování uprchlíků se částečně podílejí, napsal Der Spiegel. Frontex ke kritice vydal prohlášení, v němž vyjadřuje podporu Řecku v duchu unijní solidarity a své odhodlání bránit ilegálnímu odstrašování lidí, kteří hledají mezinárodní ochranu. Atény praxi ohrožování uprchlických lodí popírají.

Do vyšetřování byly zapojeny i investigativní web Bellingcat nebo novinářská organizace Lighthouse Reports.

Zdokumentováno je šest případů v moři mezi Tureckem a Řeckem, kdy se na odtlačování člunů zpět k Turecku podílely týmy Frontexu. Loď této agentury manévrovala nebezpečně blízko plavidla plného uprchlíků, a vytvářela tak vlny, které loď nesly zpět.

Podle listu The Guardian to ukazuje, do jaké míry agentura selhává v úkolu pomáhat zachraňovat lidi z lodí, jež se dostanou do potíží. List také píše, že odhalit skutečný rozsah podobných incidentů komplikuje fakt, že námořní i letecké týmy Frontexu vypínají zařízení, které umožňuje určit jejich přesnou pozici.

Frontex vyslala do Egejského moře 600 členů pobřežní stráže, která má k dispozici kromě lodí také letadla, bezpilotní stroje a termovizi. Humanitární organizace letos zdokumentovaly několik desítek případů, kdy byly lodě vytlačovány z blízkosti evropských břehů, Frontex tvrdí, že byl svědkem jediného.

V některých případech jde podle ochránců lidských práv o útoky maskovaných mužů na čluny se ženami i dětmi a vytváření nebezpečných vln. Je málo pravděpodobné, že skupiny Frontexu vybavené moderním zařízením by tyto incidenty nezaznamenaly, soudí The Guardian. Připomenul také nedávnou návštěvu poslanců Evropského parlamentu na řeckém ostrově Lesbos, kdy se jeden řecký poslanec zeptal zástupců Frontexu, zda "si užívají dovolenou v Egejském moři". Mnoho uprchlíků z člunů vypravených z Turecka končí právě na Lesbu.

V srpnu byli lidé z pláží na Lesbu svědky incidentu, kdy se kvůli zatlačování člunu s uprchlíky proti sobě postavily řecká a turecká pobřežní stráž, přičemž plavidla Frontexu a NATO byla poblíž.