Frolík bere Montreal jako nový začátek a věří v sílu týmu

Montreal - Český hokejový útočník Michael Frolík bere angažmá v Montrealu jako příležitost na nový začátek po minulé sezoně, v které byl vyměněn z Calgary do Buffala. Po konci pětiletého kontraktu na 21,5 milionu dolarů se dvaatřicetiletý kladenský odchovanec jako nechráněný volný hráč upsal před týdnem Canadiens na rok za 750 tisíc dolarů.

"Je to pro mě další příležitost a nový začátek. Minulá sezona pro mě byla docela těžká, protože jsem byl vytrejdovaný. Montreal znám a je to neuvěřitelné město s velkou hokejovou historií. Je skvělé, že můžu být součástí takového klubu. Těším se, až se setkám s trenéry a spoluhráči a začneme se připravovat na začátek sezony," řekl Frolík na klubovém webu v rozhovoru se zámořskými novináři.

Do Montrealu jezdil jako řada dalších hokejistů každý rok na předsezonní přípravu, teď se poprvé ve městě i zabydlí jako hráč Canadiens. "Znám trochu město, to je samozřejmě plus. Mám tu nějaké kamarády, znám nějaké restaurace a vím, kam jít," prohlásil Frolík, který si v minulé sezoně připsal v 57 zápasech 14 bodů za šest branek a osm asistencí.

"Ale ze spoluhráčů znám jen trochu Tomáše Tatara a trénoval jsem tady s Jonathanem Drouinem. A s Bennym Chiarotem jsem hrál ve Winnipegu, takže je tam pár známých tváří, ale jinak to pro mě bude nový tým," doplnil bývalý hráč Floridy i Chicaga, s kterým v roce 2013 získal Stanleyův pohár.

Před přerušením soutěže kvůli pandemii koronaviru hrál Frolík zápas naposledy 7. března, kdy nastoupil za Buffalo ve Filadelfii. Teď se bude snažit probojovat do základní sestavy Montrealu, který hrál ještě do druhé poloviny srpna play off.

"Určitě to nebude jednoduché. Je to už nějakou dobu, co jsem naposledy mohl hrát hokej, ale mám nějaké zkušenosti a doufejme, že je správně využiju. Prvních pár dní to nebude jednoduché, ale poslední měsíce jsem poměrně tvrdě trénoval, abych byl v dobré formě, a musím to přenést na led," uvedl Frolík, jenž má v NHL na kontě 850 utkání a 384 bodů za 159 gólů a 225 přihrávek. Ve 47 duelech play off přidal sedm branek a 12 asistencí.

Ofenzivu Canadiens v létě posílil Josh Anderson z Columbusu, Tyler Toffoli z Vancouveru či naposledy Corey Perry z Dallasu. "Montreal udělal řadu změn, přišlo hodně nových hráčů. Nikdy nevíte, jak to bude fungovat, ale myslím, že (generální manažer) Marc (Bergevin) udělal dobré transakce a tým bude silný. Snad se všichni rychle zapracují a začneme sezonu dobře," podotkl Frolík.

Je podle něj dobře, že bude v kádru silná konkurence. "Bude hodně zápasů a řada z nich den po sobě. Můžou přijít zranění a je velice důležité mít široký kádr," podotkl Frolík, podle něž si jej Montreal vybral pro jeho všestrannost. "Za léta v NHL jsem ukázal, že můžu hrát solidně v ofenzivě a také v defenzivě. Za poslední roky jsem hrál hodně oslabení a můžu v tom týmu pomoci. Můžu dělat hodně věcí a být v nich dobrý," prohlásil.

Na nabídku Montrealu kývl i proto, že věří v sílu týmu Canadiens. "Myslím, že klub jde správným směrem. Udělal hodně dobrých posil. Nechci se koukat moc dopředu, ale chci být v týmu, který vítězí, a do takové pozice Montreal podle mě míří. Chci být v dobrém týmu, bojovat o play off a o Stanley Cup," dodal Frolík.