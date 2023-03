Francouzský Senát projednává změny v důchodové reformě, čeká se schválení

Paříž - Francouzský Senát dnes ráno zahájil schůzi věnovanou změnám v důchodové reformě, které ve středu navrhla společná komise poslanců a senátorů. Po pětiminutových projevech devíti představitelů senátních skupin se bude hlasovat. Vzhledem k pohodlné většině vládní koalice se očekává hladké schválení, shodují se francouzská média. Prezident Emmanuel Macron, který reformu prosazuje, se dnes ráno nečekaně setkal s poslanci z vlastního tábora. V dolní komoře parlamentu není schválení reformy zdaleka jisté.

Macron se dnes ráno ještě před hlasováním v Senátu sešel s předsedy stran vládní koalice, premiérkou Élisabeth Borneovou a s předsedkyní Národního shromáždění Yaël Braunovou-Pivetovou. Francouzský tisk to shodně vnímá jako jasný důkaz Macronových obav, zda při odpoledním hlasování v Národním shromáždění, dolní komoře parlamentu, získá pro svou reformu potřebnou většinu.

Ranní schůzku stanice BFM TV vidí jako pojistku pro případ použití zákona 49.3, s jehož pomocí je možné schválit zákon, aniž by o něm hlasoval parlament. Macron sice ve středu avizoval, že se této variantě chce vyhnout, ale schůzka by byla "důkazem", že se opravdu až do poslední chvíle snažil najít pro reformu dostatečnou podporu, píše BFM TV.

Ministr Gabriel Attal se svém projevu v Senátu reformu obhajoval. "Ve Francii nikdy nebylo víc důchodců než dnes. Náš sociální model bude muset platit více důchodů než kdy dřív," uvedl Attal. Kvůli změnám v demografii podle ministra reformy důchodového systému připravuje nebo zavedla i většina států v regionu. Jeho projev provázelo místy nesouhlasné bučení části senátorů.

Reforma navrhuje posun odchodu věku do důchodu z 62 na 64 let, ale také zvedá minimální starobní důchod nebo nově započítává čas strávený na rodičovské dovolené do odpracovaných let. Od poloviny ledna debaty o reformě provázejí masivní protesty po celé Francii.