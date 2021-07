Fotbalová Sparta chce útočit na titul a skupinu evropských pohárů

Praha - Fotbalisté pražské Sparty podle generálního ředitele Františka Čupra vstoupí do nové sezony s cílem získat po osmi letech titul. V evropských pohárech se chtějí stejně jako v minulém ročníku probojovat do základní skupiny a ideálně z ní postoupit. Sportovní ředitel Tomáš Rosický si myslí, že v současnosti sparťané jiný cíl než zisk titulu mít nemohou.

V uplynulé sezoně se Sparta po čtyřech letech představila v hlavní fázi evropských pohárů. V Evropské lize v konkurenci AC Milán, pozdějšího šampiona francouzské ligy Lille a Celticu Glasgow skončila třetí. V úterý ji čeká úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň.

"Máme za sebou náročné soustředění a teď nás čeká plnění našich předsezonních cílů. Naším jednoznačným cílem je Evropa. Nechci říkat, jestli Liga mistrů nebo Evropská liga, to ukáže až čas. Základní skupina v Evropě, ideálně s postupem, je něco, co musíme zvládnout v nové sezoně," řekl Čupr na tiskové konferenci v tréninkovém centru na Strahově.

Kromě startu ve skupinové části evropských pohárů touží svěřenci trenéra Pavla Vrby ukončit tříletou nadvládu městského rivala Slavie v lize. "Věřím, že v této sezoně se už skutečně tento cíl, tedy útok na titul, naplní. Chceme si vzít zpátky titul a být jeho hrdými nositeli," uvedl Čupr.

"Je to přirozený vývoj týmu. Jdu se Spartou do třetí sezony, začínali jsme rozvojem mladých hráčů, skládáním kostry mužstva, chtěli jsme zlepšit prostředí a kulturu celého týmu. V sezoně 2019/20 jsme skončili třetí a kvalifikovali se po dlouhé době do Evropy, což byl cíl. Vyhráli jsme pohár, trofej, která na Spartě dlouho nebyla," prohlásil Rosický.

"V další sezoně jsme skončili druzí a máme trenéra, který má historii úspěchů a vítězství. Čili podle mě nemůžeme mít aktuálně jiný cíl, než si říct, že chceme titul. Jsem sparťan odmala a dobře vím, že minimem musí být účast v Evropě a boj o titul," konstatoval bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu.

Sparťanské vedení během léta získalo nastálo slovenského reprezentačního stopera Dávida Hancka, který poslední dvě sezony hostoval na Letné z Fiorentiny. Z dánského Aarhusu klub posílil levý obránce Casper Höjer a z Liberce křídelník Jakub Pešek.

"Prioritou pro nás bylo udržet stávající tým pohromadě, aby všichni hráči, kteří tvořili kostru týmu, mohli dál společně růst. Chtěli jsme tým také vylepšit hotovými hráči. Obě tyto priority jsme si splnili. Uvidíme, jak se bude sezona vyvíjet dál, ale začneme ji v tomto složení. Myslíme si, že máme v týmu kvalitu a že nás čeká dobrá budoucnost," řekl Rosický.

"Hlavní bylo udržet hráče, kteří v minulé sezoně ukázali kvalitu a o které byl i zájem v Evropě. To se povedlo a mám z toho radost. Přivedli jsme dva vytipované hráče, uvidíme, jak to zvládnou. Kvalitu náš kádr rozhodně má a věřím, že i v nové sezoně se potvrdí, že jarní výsledky nebyly náhodné," uvedl kouč Vrba, který se mužstva ujal v únoru.

Po necelém měsíci ve funkci skončil se Spartou v karanténě kvůli nákaze koronavirem v týmu. To by se už v budoucnu nemělo opakovat. "V posledních sezonách nás trápí covid, proto chci sdělit, že všichni hráči a celý realizační tým prošel očkováním. Věřím, že v případě pozitivního testu už to nebude znamenat fatální důsledky v podobě karantény. Je to pro mě zcela zásadní krok, aby se mohlo plynule hrát. V nejbližších dnech dojde k proočkování také celého B-týmu," prohlásil Čupr.

Pražané dnes po desetiměsíční modernizaci slavnostně otevřeli tréninkové centrum na Strahově. A-tým se v něm bude kompletně připravovat, stadion na Letné poslouží jen k soutěžním zápasům.

"Nové prostory stály klub takřka 100 milionů korun a už z toho je zřejmé, že máme dostatek finančních prostředků nejen na nadcházející sezonu, ale i na sezony, které přijdou. Věříme, že v následující sezoně se dostaneme ekonomicky do černých čísel," konstatoval Čupr.

"Zřejmě to nebude ze vstupného nebo televizních práv, nicméně zřejmě na konci příští sezony dojde k transferu, který nám pomůže výrazně vylepšit finanční situaci. Třeba neodejde nikdo, ale dobře víme, že hodnoty hráčů, jako jsou Hložek, Karabec, Vitík nebo Krejčí mladší, jsou pro naši klubovou kasu do budoucna ohromně zajímavé," dodal generální ředitel klubu.