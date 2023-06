Fotbalová jednadvacítka prohrála s Izraelem 0:1 a čtvrtfinále ME jí uniklo

Kutaisi (Gruzie) - Čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy v závěrečném třetím utkání skupiny C prohráli s Izraelem 0:1 a do čtvrtfinále neprošli. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka drželi v Kutaisi až do 82. minuty postupový nerozhodný výsledek, pak se ale prosadil hlavou Omri Gandelman a poslal soupeře poprvé v historii do vyřazovací fáze.

Česká jednadvacítka nevyužila velkou šanci po 12 letech na evropském šampionátu postoupit ze skupiny. Mladíci se rozloučili s mistrovstvím v Gruzii a Rumunsku bilancí dvou porážek a jednoho vítězství nad obhájcem zlata Německem a v tabulce obsadili třetí příčku. "Lvíčata" vypadla na závěrečném turnaji už ve skupině počtvrté za sebou. Český tým zároveň ztratil naději na účast na olympijských hrách v Paříži v příštím roce, kam z Eura projde trojice nejlepších mužstev mimo Francii a Anglii.

Čeští mladíci se na rozdíl od Izraelců museli po úvodních dvou zápasech v Batumi k třetímu duelu skupiny přesunout do Kutaisi a zřejmě i proto se Suchopárek rozhodl rozložit síly. Poprvé na šampionátu dostali od začátku šanci Pech s Filou, překvapivě jen na lavičce začal útočník Sejk, autor jednoho ze dvou gólů při nedělním vítězství 2:1 nad Německem.

Zatímco v úvodních dvou zápasech ve skupině proti Anglii a Německu sehrála "Lvíčata" ofenzivní partie, klíčový souboj o druhé postupové místo s Izraelem byl od úvodu svázaný taktikou. Už po 10 minutách musel kvůli zranění střídat stoper Vitík, střelec vítězného gólu proti Německu. Za celou první půli si ani jeden z týmů nevytvořil větší šanci, už v nastavení odvrátil nebezpečný míč Fukala.

Suchopárek o přestávce dvakrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Daňka se Šulcem. Izraelci, kteří mají v kádru několik bronzových medailistů z nedávného světového šampionátu dvacítek, potřebovali na rozdíl od Čechů zvítězit a získávali mírnou převahu.

V 55. minutě se Turgeman protáhl až před brankáře Jaroše, trefil však jen boční síť a na gól z remízového utkání s Německem a vítěznou trefu z nedávného čtvrtfinále mistrovství světa dvacítek proti Brazílii nenavázal.

Češi poprvé zamířili mezi tyče až v 63. minutě, kdy Fukalovu střelu kryl Perec. Postupem času začali být Suchopárkovi svěřenci stále pasivnější a v 82. minutě je za to stihl trest. Na Glukhův centr z levé strany si naskočil stoper Gandelman a s pomocí tyče dostal hlavičkou míč do sítě.

Vzápětí Čechy podržel brankář Jaroš, jenž vyrazil Glukhovu ránu. "Lvíčata" se v závěru ještě pokusila získat zpět postupovou remízu, střelu střídajícího Daňka z přímého kopu ale v úvodu nastavení vyboxoval Perec a poté Vlček hlavičkoval mimo. Na sobotní čtvrtfinále s domácí Gruzií se tak mohou těšit Izraelci.

ME fotbalistů do 21 let: Skupina C: Izrael - Česko 1:0 (0:0) Branka: 82. Gandelman. Rozhodčí: Strukan - Zobenica, Jakšič (všichni Chorv.). ŽK: Revivo, Glukh, Khalaili, Luzon (trenér) - Jaroš. Sestavy: Izrael: Perec - Lemkin, Cohen, Gandelman - Jaber (77. Hajaj), Karcev (77. Hofmajster), Azulaj (65. Bilu), Glukh, Revivo - Gorno (65. Khalaili), Turgeman (89. Bar). Trenér: Luzon. Česko: Jaroš - Gabriel, Vitík (10. Vlček), Hranáč, Fukala (84. Sejk) - Kaloč, Žambůrek - Karabec (46. Daněk), Kušej (46. Šulc), Pech (68. Valenta) - Fila. Trenér: Suchopárek. Anglie - Německo 2:0 (2:0) Branky: 4. Archer, 21. Elliott. Konečná tabulka: 1. Anglie 3 3 0 0 6:0 9 2. Izrael 3 1 1 1 2:3 4 3. Česko 3 1 0 2 2:4 3 4. Německo 3 0 1 2 2:5 1 Skupina D: 20:45 Itálie - Norsko, Švýcarsko - Francie.