Fotbalisté Zlína porazili 2:1 Karvinou, která v ligové sezoně dál čeká na výhru

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v 18. kole první ligy nad Karvinou 2:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po čtyřech zápasech. O výhře "Ševců" rozhodl dvěma brankami Tomáš Poznar na začátku obou poločasů. Za hosty srovnal ve 28. minutě na 1:1 Lukáš Bartošák, jeho spoluhráč Kristi Qose neproměnil na konci úvodního dějství pokutový kop. V závěru byl vyloučen karvinský Eduardo Santos.

Slezané v nejvyšší soutěži nevyhráli už 19 utkání po sobě a jako jediní v této ligové sezoně ještě naplno nebodovali. V tabulce jsou nadále poslední. Karvinští v lize naposledy vyhráli v předposledním kole minulého ročníku doma s Teplicemi 2:0. Zlínu patří 12. místo.

Domácí vstoupili do důležitého duelu lépe. V 8. minutě zblokovala karvinská obrana tvrdou střelu Procházky na roh, po něm se nejlépe zorientoval zlínský kapitán Poznar a hlavou překonal Ciupu, který v brance hostí nahradil zraněného Bolka. Poznar vstřelil svůj pátý gól v ligové sezoně a radoval se po osmizápasovém půstu.

Karviná se rychle otřepala. V 18. minutě tvrdě vypálil Túlio a o vlásek minul pravou tyč Rakovanovy branky. Vyrovnání se Slezané dočkali ve 28. minutě, když Čmelík přetáhl centr z pravé strany a nehlídaný Bartošák zamířil přesně k tyči. Zaznamenal premiérovou trefu v ligové sezoně.

O minutu později mohl Bartošák přidat druhý gól, po zemi však podruhé Rakovana nepřekonal. V závěru půle nařídil sudí Machálek po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop za ruku Vraštila, Qosaho střelu však Rakovan vyrazil.

Po přestávce Zlín zrychlil hru a efekt se dostavil téměř okamžitě. V 50. minutě odcentroval Hlinka, Poznar na hranici malého vápna procedil míč jak přes Křrapu, tak i Ciupu a "Ševci" opět vedli. Domácí útočník si polepšil na šest branek v ligovém ročníku.

Zlínští pak zcela ovládli dění na hrací ploše. V 63. minutě vyslal Fantiš do brejku Čanturišiviliho, ten ale mířil vedle, Ciupa pak musel zasahovat při střele Condeho. Karviná se k větší ofenzivě dostala až v závěru, nicméně gólovou šanci si nevypracovala. V nastavení se mezi hráči strhla šarvátka, hostující Santos šel po druhé žluté předčasně pod sprchy a Slezané v lize prohráli pošesté za sebou.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Výsledkově se mi to hodnotí dobře. Získali jsme tři důležité body v nervózním utkání, které nepřineslo velkolepou podívanou hlavně v první půli, kdy se přeléval balon z jedné strany na druhou. Podržel nás Rakovan při penaltě. Kdyby šla Karviná do vedení, bylo by těžké to otáčet. Druhá půle byla dobrá, šli jsme za druhým gólem a dali jsme ho. V závěru Karviná zjednodušila hru, nakopávala míče, byl to boj. Ubojovali jsme to a jsem za tři body strašně rád."

Bohumil Páník (trenér Karviné): "Dnes jsme se porazili sami. Za stavu 1:1 jsme si vytvořili převahu, měli jsme soupeře dorazit, ale to se nestalo. Zápas se nám po změně stran a neproměněné penaltě vymkl z rukou, bylo tam více problémů. Neuhráli jsme balon ve středu hřiště, domácí byli lepší, na rozdíl od nás zvládli krizové situace. Dvakrát se proti nám prosadil Poznar. Kdyby ho Zlín neměl, dostal by se do stejných problémů jak my."

Fastav Zlín - MFK Karviná 2:1 (1:1)

Branky: 9. a 50. Poznar - 28. Bartošák. Rozhodčí: Machálek - Lakomý, Dresler - Ondráš (video). ŽK: Procházka, Poznar, Rakovan, Fillo - Santos, Šindelář, Túlio. ČK: 90.+3 Santos. Diváci: 512 (omezený počet).

Zlín: Rakovan - Fantiš (82. Nečas), Simerský, Vraštil, Procházka - Conde - Reiter (76. Fillo), Hrubý (20. Hlinka), Tkáč, Čanturišvili - Poznar. Trenér: Jelínek.

Karviná: Ciupa - Křapka (73. Mikuš), Santos, Šindelář, Šehič - Qose (56. Nešický), Túlio (73. Stropek) - Čmelík (46. Sinjavskij), Papadopulos, Bartošák - Svoboda (56. Durosinmi). Trenér: Páník.