Fotbalisté Zlína po pauze využili přesilovku a Brno porazili 3:1

Zlín - Fotbalisté Zlína vyhráli ve 3. kole první fotbalové ligy nad nováčkem z Brna 3:1. Domácí poslal do vedení Antonín Fantiš, chvíli poté vyrovnal hostující kapitán Peter Štepanovský, ale v závěru poločasu byl po druhé žluté kartě vyloučen. Fastav toho po přestávce využil a díky gólům Petra Jiráčka s Laminem Jawem podruhé za sebou zvítězil. Naopak Zbrojovka na výhru stále čeká.

Do utkání vstoupili aktivněji domácí, které povzbudila výhrou v Mladé Boleslavi v předchozím kole, a už v 5. minutě si vytvořili první střeleckou příležitost. Střela Gruzínce Čanturišviliho skončila těsně mimo a ze strany domácích to bylo na dvacet minut vše.

Brno nastoupilo bez zraněných stoperů Dreksy a Šurala, nervozitu na kopačkách při improvizovaném složení obrany ale nahrazovalo dobrým pohybem a kombinací. V 8. minutě pálil nebezpečně Přichystal, ale nad. V 19. odzbrojil zkušený Procházka Růska.

Ševci pak přece jen zvýšili aktivitu směrem dopředu a šli do vedení, když Condeho přesný centr hlavičkou umístil k tyči Fantiš. "Sedlo mi to krásně, položil jsem se do toho, kdyby nebylo pokropené hřiště, tak by to gólman Brna možná chytil, ale sklouzlo to tam krásně," pochvaloval si Fantiš. Zlín se však dlouho neradoval, po chybě obrany se před Dostálem ocitl Štepanovský a procpal míč do sítě.

Hra tak získala větší spád, Zbrojovka dostala chuť a zejména Fousek několikrát nebezpečně provětral zadní řady Zlína. Rozlet hostů ale narušil kapitán a střelec vyrovnávací branky Štepanovský, který po zbytečné druhé žluté musel ve 41. minutě pod sprchy. "Byl to klíčový moment zápasu," shodli se oba trenéři, jak domácí Bohumil Páník, tak hostující Miloslav Machálek. "Napřed jsem si myslel, že to nebyl faul na druhou žlutou, ale když pískl, bylo mi to jasné. Cítím svoji vinu na porážce," řekl Štepanovský.

Zlín začal přesilovku nastřelenou tyčkou Čanturišvilim v nastaveném čase první půle a dokonale ji využil na začátku druhé. Conde našel kolmým pasem Jiráčka a kapitán křížnou střelou skóroval.

Brno úplně vypadlo z role, Jawo nejprve zblízka minul míč v jasné pozici, ale o dvě minuty později se už radoval z gólu, když zblízka dorážel centr Procházky. Další šance k navýšení náskoku měli Dramé, Poznar a Čanturšvili, ale už je nevyužili, naopak Brno se částečně zvedlo, ale zdramatizovat duel už nedokázalo.

"Škoda, že jsme nedali čtvrtý gól. Z naší strany to bylo ale zvládnuté utkání, nicméně mám výhrady k chybám v první půli. Ve druhé půli jsme věděli, co hrát, góly byly připravené podle scénáře, který jsme si řekli," hodnotil konec duelu Paník. "Domácí vyhráli zaslouženě," uznal Machálek.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Zlína): "První půla byla z naší strany plná chyb a ztrát míčů ve středu pole. Z toho vznikalo nebezpečí, že nám Brno mohlo zdrhnout do naší brány a jednou se tak stalo. To je ale fotbal. Klíčové bylo vyloučení Štepanovského. Někdy ale bývá přesilovka ošidná, oslabený tým se může zmobilizovat, ale my jsme se prosadili, měli jsme další šance, ale za stavu 3:1 nebylo nic rozhodnuto, soupeř čekal na brejk a úder. Škoda, že jsme nedali čtvrtý gól. Z naší strany to bylo ale zvládnuté utkání, nicméně mám výhrady k chybám v první půli. Ve druhé půli jsme věděli co hrát, góly byly připravené podle scénáře, který jsme si řekli."

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Utkání nelze hodnotit pozitivně, zaplatili jsme v něm nováčkovskou daň a doplatili jsme na nedostatek defenzivních hráčů. Rozhodující moment duelu přišel při vyloučení Štěpanovského po vyrovnání a při šanci na vedení 2:1. To nechápu, od té doby jsme nemohli pomýšlet na lepší výsledek. Řešili jsme to přechodem na čtyři obránce, ale domácí nás potrestali a zaslouženě zvítězili."

Fastav Zlín - Zbrojovka Brno 3:1 (1:1)

Branky: 23. Fantiš, 49. Jiráček, 54. Jawo - 27. Štepanovský. ŽK: Dramé, Buchta, Conde - Štepanovský, Hlavica, ČK: 41. Štepanovský. Rozhodčí: Pechanec - Pečenka, Bureš - Adámková (video). Diváci: 2809 (omezený počet).

Sestavy:

Zlín: Dostál - Simerský, Buchta, Procházka - Fantiš (81. Cedidla), Conde (84. Hlinka), Jiráček, Čanturišvili - Dramé (73. Janetzký), Poznar, Jawo (73. Martínez). Trenér: Páník.

Brno: Floder - Čermák, Hlavica, Černín (70. Koudelka) - Štepanovský, Vaněk, Fousek (75. Jambor), Sedlák, Šumbera (46. Endl) - Růsek (65. Vintr), Přichystal (65. Pachlopník) . Trenér: Machálek.