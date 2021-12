Fotbalisté vedoucí Slavie uzavřou podzim v Ostravě, druhá Plzeň v Karviné

Praha - První fotbalová liga uzavře podzimní část víkendovým 19. kolem. Vedoucí Slavia v neděli hraje v Ostravě, druhá Plzeň se o den dříve představí na stadionu poslední Karviné a třetí Sparta rovněž v sobotu vyzve nováčka Hradec Králové v jeho mladoboleslavském azylu.

Slávisté vyhráli posledních sedm kol bez inkasované branky a vedou tabulku o tři body. Ve středu úřadující mistři po vítězství 3:1 nad Zlínem postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. Pražané v lize zdolali aktuálně pátou Ostravu čtyřikrát za sebou včetně posledního srpnového triumfu 4:0.

"Je to poslední zápas podzimu a my nabereme všechny síly, které nám zbývají. Řekl bych, že jich ještě máme dost, abychom tam uspěli. Je to prestižní zápas sám o sobě i v rámci celé republiky a postavení v tabulce. Baník po menším období, kdy se mu nedařilo, opět najel na vlnu, že je nahoře," řekl slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Plzeňští v posledních třech kolech nezaváhali a drží se v dosahu rozjeté Slavie. Naopak Slezané jako jediný tým v této ligové sezoně ještě nezvítězili a na plný bodový zisk čekají už 19 zápasů.

"Hráči Karviné individuálně nejsou vůbec špatní, ale týmově jim to teď drhne. Povinnost velí, abychom tam vyhráli, a s tímhle cílem do Karviné určitě pojedeme. Chceme si připsat další body do tabulky, abychom uzavřeli podzim úspěšně," uvedl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth. Viktorii bude kvůli karetnímu trestu chybět útočník Jean-David Beauguel, s 10 góly nejlepší střelec soutěže.

Sparťané, kteří ztrácejí dva body na Plzeň a pět bodů na Slavii, mají šňůru čtyř soutěžních vítězství. Letenští v nejvyšší soutěži porazili Hradec sedmkrát po sobě a v srpnu ho deklasovali 4:0. Východočeši drží šestou pozici i domácí neporazitelnost v ligovém ročníku.

"My bychom chtěli zakončit podzimní část vítězstvím a pořád být na dosah nejlepším týmům nahoře. Hradec je těžký soupeř. S trenérem Koubkem jsem rok spolupracoval v Plzni. Vím, že vždycky na každého soupeře něco vymyslí. Věřím, že se s tím popasujeme a utkání zvládneme," řekl sparťanský asistent trenéra Zdeněk Bečka.

Čtvrté Slovácko zkusí třízápasové čekání na ligové vítězství ukončit doma proti tápajícímu Jablonci. Svěřenci kouče Petra Rady, o jehož pozici média spekulují, vyhráli jediné z posledních 11 kol a patří jim až 13. místo.

V dalším sobotním duelu dvanáctí Bohemians 1905 změří síly se čtrnáctými Pardubicemi. Východočeši hrají domácí utkání na stadionu "Klokanů" a v úvodním vzájemném střetnutí sezony v Ďolíčku zvítězili 3:0.

Před zápasem Ostrava - Slavia jsou v neděli na programu další tři utkání. Předposlední Teplice, posílené dvěma výhrami za sebou, hostí Mladou Boleslav. Osmí Středočeši naopak v posledních dvou kolech nebodovali.

Devátý Liberec přivítá sedmé České Budějovice. Slovan na svém hřišti třikrát za sebou zvítězil, Jihočeši naopak venku v posledních třech kolech vyšli naprázdno.

Olomouc v souboji sousedů v tabulce čeká Zlín. Hanáci jsou desátí, "Ševcům" patří 11. příčka. Sigma úvodní vzájemný zápas v ročníku vyhrála 4:1.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Česku může na stadiony maximálně 1000 diváků. Nejvyšší soutěž po zimní přestávce odstartuje 20. kolem o prvním únorovém víkendu.