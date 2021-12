Sparta díky Hložkovi porazila Hradec a přezimuje na třetím místě

Mladá Boleslav - Fotbalisté Sparty zvítězili v 19. kole první ligy na hřišti Hradce Králové 1:0 a přezimují na třetím místě tabulky. O čtvrté výhře Pražanů v nejvyšší soutěži za sebou rozhodl v duelu hraném v domácím azylu Východočechů v Mladé Boleslavi v 75. minutě Adam Hložek. Svěřenci trenéra Pavla Vrby ztrácejí dva body na Plzeň a vedoucí Slavii, která má zápas k dobru. "Votroci" doma v lize prohráli poprvé v sezoně a po 11 utkáních a v neděli mohou přijít o šesté místo.

V brance domácích místo Fendricha nastoupil Vízek. Spartě kvůli zranění scházeli například obránci Hancko a Panák, které nahradili Polidar s Vitíkem.

Hradec začal zostra a hned po minutě hry Vašulín po centru ze strany hlavičkoval nad. Hosté se k první vážnější situaci dostali až ve 22. minutě, ale Hložek přestřelil. Po necelé půlhodině zápasu Vlkanova zachytil Pavelkovu zpětnou přihrávku a natlačil se před Vitíka, ale mezi tři tyče nezamířil.

Na opačné straně Vízek vyrazil střelu sparťanského kapitána Dočkala z hranice šestnáctky a dorážku znemožnil Pulkrabovi stoper Čech. V závěru poločasu si gólman letenského celku Holec poradil s Mejdrovou hlavičkou.

Po změně stran zastavil Vízek Haraslínův pokus z vápna. Wisnerovu střelu zpoza šestnáctky zblokoval domácí stoper Leibl. V 75. minutě Sparta udeřila. Hložek na polovině hřiště zpracoval Dočkalův nákop, prodral se do vápna, zbavil se Čecha a i s pomocí Leiblovy teče prostřelil Vízka. Devatenáctiletý český reprezentant skóroval v lize po pěti utkáních, do nichž nastoupil.

O pět minut později málem "Votroci" odpověděli, jenže Vašulín trefil z úhlu břevno. Ani ve 30. vzájemném ligovém duelu se nezrodila remíza. Sparta v nejvyšší soutěži porazila Hradec poosmé za sebou, naposledy s ním ztratila body v únoru 2012 při venkovní prohře 0:1. Tým trenéra Koubka nevyhrál třetí kolo po sobě.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Myslím si, že jsme prohráli zbytečně. Bezprostředně po zápase převažuje pocit zklamání z výsledku. Z výkonu mužstva ne, protože atributy, o nichž jsme si řekli, že je do zápasu musíme dát, jsme naplnili. Víme, že Spartu nepřehrajeme kombinačním fotbalem, ale že musíme být organizovaní, běžecky silní a disciplinovaní v obranné fázi. Abychom udělali body, museli bychom být lepší v brejkových situacích, na které jsme vsadili. V přechodu jsme dokonce úmyslně nenapadali stopery, chtěli jsme je vylákat hodně vysoko. Přechodů tam bylo skutečně dost, mrzí mě, že jsme v nich neměli kvalitu. Proto jsme prohráli. Adamu Hložkovi se povedla jedna individuální akce, v níž měl náš brankář smůlu, byl tam tečovaný balon. Naše situace jsme nevyřešili dobře. Výkon v pořádku, Sparta to měla hodně těžké, ale to není podstatné. Dnes jsme na body nedosáhli, což mě velice mrzí, protože jsem viděl, že jsme byli blízko."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Vítězství je hodně důležité. Na podzim jsme uhráli 45 bodů, což po 19 kolech v minulosti stačilo na první místo. Letos jsou tři mužstva, která dominují a uhrávají strašně moc bodů. O to jsou pro nás zápasy složitější v tom, že jakékoli klopýtnutí by v naší situaci bylo hodně bolestivé. O to víc jsem rád, že jsme dnešní zápas vyhráli a že jsme se udrželi v kontaktu s nejlepšími mužstvy před námi, i když jsme to tady měli strašně těžké. Uznávám, že trenér (Koubek) Hradec velice kvalitně připravil. Hradec byl důsledný, organizovaný a pro nás hodně těžký soupeř."