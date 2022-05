Fotbalisté Teplic remizovali v odvetě baráže ve Vlašimi a udrželi se v lize

Vlašim - Fotbalisté Teplic remizovali v odvetě baráže o první ligu ve Vlašimi 2:2 a udrželi se v nejvyšší soutěži. Úvodní čtvrteční zápas vyhráli favorizovaní Severočeši hladce 3:0. Středočeský druholigový celek dnes doma dvakrát vedl po gólech Václava Svobody a Tomáše Zlatohlávka, hosté ale pokaždé dokázali vyrovnat. Prosadili se Jakub Mareš a krátce po změně stran střídající Václav Sejk.

Tepličtí vyhráli teprve druhý z posledních sedmi venkovních zápasů a odvrátili hrozbu sestupu z nejvyšší soutěže, kde působí nepřetržitě od sezony 1996/97. Vlašim, která obsadila v druhé místo druhé místo, naopak na vysněný premiérový postup mezi elitu nedosáhla.

Boj o první ligy přilákal na malý stadion ve Vlašimi zhruba 1300 diváků. Do sestavy domácích se vrátil útočník Gning, který ve čtvrtek v Teplicích nehrál kvůli drobnému zranění. Senegalský hrotový hráč byl od úvodu aktivní a v 16. minutě po jeho akci pálil v dobré pozici do boční sítě Suchan. Rigovu střelu poté vyrazil Grigar a Gning poté před teplickým gólmanem nedokázal zakončit.

Ve 33. minutě už aktivnější středočeský celek vedl. Po akci na levé straně napřáhl obránce Svoboda a s přispěním drobné teče trefil přesně vzdálenější horní roh. Tepličtí ale rychle srovnali. V 36. minutě si na centr z rohového kopu na bližší tyč naběhl Mareš a hlavičkou srovnal.

Na konci 39. minuty si Vlašim vzala vedení zpět. Centrovaný míč poslal hlavou před branku Broukal a Zlatohlávek zblízka doklepl do sítě. Na opačné straně hosté marně reklamovali ruku domácích ve vápně a Hyčka následně dalekonosnou ranou těsně minul.

Teplický trenér Jarošík poslal do druhé půle Sejka a střídání se mu rychle vyplatilo. Po přízemním centru z levé strany k novému hráči na trávníku propadl na malém vápně míč a bylo znovu srovnáno. Odpovědět mohl Rigo, jehož střelu odvrátil bránící Tijani, v 58. minutě pak proti Gningově hlavičce skvěle zasáhl Grigar. Na opačné straně vyškrábl Marešův pokus k tyči Vágner.

Zhruba od 70. minuty už bylo patrné, že Vlašimští na větší zdramatizování utkání nemají síly. Domácí stále více otevírali hru a Severočeši měli několik šancí na to, aby otočili stav. Mareše však znovu vychytal Vágner, jenž si pak poradil i se střelou střídajícího Ledeckého. Patnáctý tým prvoligové sezony už to ale nemuselo příliš mrzet.

Hlasy po utkání:

Martin Hyský (trenér Vlašimi): "Myslím, že dnes jsme byli jednoznačně lepším týmem. Ukázali jsme naši fotbalovost, kvalitu. Nebylo jednoduché se připravit na zápas, výsledek 0:3 po prvním utkání je demotivující. I když byla šance malá, cítili jsme, že existuje, že zázrak je možný. První poločas byl jasně v naší režii, dali jsme krásný první gól. Pak nás trochu přibrzdilo vyrovnání na 1:1, ale kluci nedali hlavy dolů a poločas zaslouženě vyhráli. Po průběhu jsme cítili, že je možné vyhrát druhý poločas o dva góly, že postup je kousek. Bohužel při vstupu do druhé půle přišla individuální chyba, která nás potkala v nepravý moment. Sebralo nám to vítr z plachet. Ale nic nebylo hotové. Dokázali jsme si vytvořit šance, Teplice se musely strachovat do nějaké 70. minuty. I když konec zápasu nebyl dobrý, jsem rád, že jsme neprohráli. O postupujícím rozhodl první zápas."

Jiří Jarošík (trenér Teplice): "Jeli jsme sem s jasným cílem a ten druhý důležitý krok jsme udělali. Vlašim ukázala svou sílu doma, my jsme tahali za kratší konec. Věděli jsme, že domácí to zkusí, že nic nevzdají. Jsme rádi, že jsme to přežili. Myslel jsem, že to bude trochu jednodušší, ale až do konce to bylo o nervech a maximálním úsilí. V poločase byla trochu bouřka, změnili jsme systém. To beru i na sebe, že to v prvním poločase moc nefungovalo. Vlašim byla nepříjemný soupeř. Musím říct, že už jsme toho měli všichni dost, protože sezona byla strašně dlouhá a náročná psychicky i fyzicky. Jsme hrozně rádi, že je to pro nás s dobrým koncem."

Sellier & Bellot Vlašim - FK Teplice 2:2 (2:1)

Branky: 33. Svoboda, 39. Zlatohlávek - 36. Mareš, 49. Sejk. Rozhodčí: Szikszay - Nádvorník, Volf - Klíma (video). ŽK: Zlatohlávek, Solomon - Mareš, Tijani, Hyčka, Vondrášek. Diváci: 1316. První zápas: 0:3, Teplice se udržely v první lize.

Vlašim: Vágner - Icha (81. Hošek), Broukal, Breda, Svoboda - Rigo (81. Toula), Křišťan, Suchan (88. Lehoczki), Jurásek - Zlatohlávek (65. Solomon) - Gning (81. Zinhasovič). Trenér: Hyský.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka (90.+2 Prošek), Mareček, Sunzu (46. Sejk), Trubač, Shejbal - Fortelný (68. Kodad) - Mareš (81. Ledecký). Trenér: Jarošík.