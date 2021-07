Fotbalisté Sparty se na odvetu s Rapidem naladili výhrou 3:2 nad Olomoucí

Praha - Fotbalisté Sparty v úvodním ligovém kole po obratu porazili doma Olomouc 3:2. Sigmu poslal do vedení ve třetí minutě Kryštof Daněk, ve 12. minutě srovnal z penalty David Moberg Karlsson. Obrat dokonal v 64. minutě Ladislav Krejčí mladší, poté si vlastní gól vstřelil hostující kapitán Roman Hubník. Konečné skóre stanovil v nastavení střídající Pablo González.

Pražané na Letné pod trenérem Pavlem Vrbou vyhráli v nejvyšší soutěži i devátý duel a ideálně se naladili na středeční domácí odvetu 2. předkola Ligy mistrů s Rapidem Vídeň. V něm budou dotahovat ztrátu 1:2 z prvního zápasu.

"Olomouc nás na středu dobře připravila. Určitě nám ukázala něco podobného, co tady bude hrát Rapid. Bude hrát ze zajištěné obrany a vyrážet do brejkových situací. Olomouc nám ukázala věci, které potřebujeme zlepšit a které ve středu nemůžeme udělat, pokud chceme uspět. Z tohoto pohledu to pro nás bylo hodně poučné utkání," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci.

Obnovenou soutěžní premiéru na lavičce Hanáků si odbyl kouč Václav Jílek, jenž v minulosti vedl i Letenské.

Sparta v úterním utkání ve Vídni skórovala po 140 vteřinách hry, proti Olomouci však po téměř stejné době inkasovala. Sigma zužitkovala rychlý protiútok. Gólman Macík dlouhým výhozem našel Hálu a ten vyslal za domácí obranu osmnáctiletého Daňka, který prostřelil vyběhnutého Nitu. Poté stoper Pražanů Štetina ostrým skluzem zastavil unikajícího Matouška, za zákrok uviděl žlutou kartu.

V 10. minutě Zmrzlý na hranici vápna zastavil nedovoleně domácího obránce Höjera a sudí Orel nařídil pokutový kop. Místo tradičního exekutora stopera Hancka, kterého Sparta kvůli drobnému zranění pošetřila před Rapidem, se penalty ujal Karlsson.

Švédský krajní záložník se nemýlil a navázal na dva úspěšně proměněné pokutové kopy z únorového vítězného ligového duelu na hřišti Sigmy (3:2), v němž si Vrba připsal soutěžní debut ve Spartě.

Letenští si do konce úvodního dějství vytvořili tři příležitosti na obrat, ale ani jednu nevyužili. Hložek, který v neděli oslaví 19. narozeniny, hlavičkoval nad, Sáček v šestnáctce vystřelil jen do Macíka a olomoucký brankář v nastavení vytáhl Peškovu ránu do horního růžku.

Po změně stran dvakrát vychytal domácího kapitána Dočkala. "Tlačili jsme se do útoku, věděli jsme, že když si za tím půjdeme, tak nám tam nějaká šance spadne," uvedl pro klubový web sparťanský záložník Jakub Pešek.

V 64. minutě se sparťané už radovali. Dočkal nacentroval do vápna, Látal neuhlídal Krejčího mladšího a ten prostřelil Macíka.

V 78. minutě přidali Pražané pojistku, když si přihrávku střídajícího Ladislava Krejčího staršího před branku srazil do vlastní sítě Hubník. V závěru se Macík vyznamenal při hlavičce Krejčího mladšího.

V závěrečném nastavení snížil hlavou španělský záložník González, jehož trefu uznal až videorozhodčí. Na poslední vteřiny naskočil i domácí bek či záložník Panák, který se po dlouhých zdravotních komplikacích poprvé v soutěžním duelu představil za Spartu.

Letenští neprohráli v nejvyšší soutěži podesáté za sebou a pošesté v řadě v ní zvítězili. Olomouc zdolali v lize potřetí po sobě a vždy jí vstřelili po třech brankách. Doma v lize Sigmě od září 2012 nepodlehli posedmé za sebou.

"První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Ve druhém poločase jsme na 25 minut vypadli z role. Sparta převzala iniciativu, byla aktivnější, tvořila si šance a korunovala to dvěma brankami. Z mého pohledu opět bohužel hodně lacinými. Je ale třeba přiznat, že si vytvořila i další příležitosti," prohlásil Jílek.

"Za stavu 3:1 už nebylo na co čekat, stáhli jsme to na tři obránce. Od té doby jsme dokonce byli lepším týmem, ale bohužel už to vedlo jenom ke snížení," dodal pětačtyřicetiletý kouč.

Hlasy po utkání: Pavel Vrba (trenér Sparty): "Obě mužstva ukázala, že jsou velice dobře připravená na novou sezonu. Ukázala, že je baví spíš ofenziva než defenziva a že se snaží o atraktivní fotbal. Pro diváka to bylo zajímavé utkání, což je dobře. Pro nás jsou tři body super. Přiznejme si, že tady Olomouc odehrála velice dobré utkání." Václav Jílek (trenér Olomouce): "Odehráli jsme zápas v rámci našich možností. Vstoupili jsme do utkání aktivně tak, jak jsme chtěli. Dostali jsme se rychle do vedení. Sparta hodně brzo, lacině a možná i diskutabilně vyrovnala. Neviděl jsem to. Celkově první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Ve druhém poločase jsme na 25 minut vypadli z role. Sparta převzala iniciativu, byla aktivnější, tvořila si šance a korunovala to dvěma brankami. Z mého pohledu opět bohužel hodně lacinými. Je ale třeba přiznat, že si vytvořila i další příležitosti. Za stavu 3:1 už nebylo na co čekat, stáhli jsme to na tři obránce. Od té doby jsme dokonce byli lepším týmem, ale bohužel už to vedlo jenom ke snížení."

Sparta Praha - Sigma Olomouc 3:2 (1:1)

Branky: 12. Karlsson z pen., 64. Ladislav Krejčí II, 78. vlastní Hubník - 3. Daněk, 90.+4 González. Rozhodčí: Orel - Paták, Podaný - Adam (video). ŽK: Štetina, Karlsson, Wiesner, Pavelka, Nita - Sedlák, Vaněček.

Sestavy:

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Ladislav Krejčí II, Höjer - Karlsson (74. Ladislav Krejčí I), Pavelka, Dočkal (82. Karabec), Sáček (74. Souček), Pešek (90.+4 Panák) - Hložek (82. Juliš). Trenér: Vrba.

Olomouc: Macík - Látal (68. Poulolo), Hubník, Beneš, Zmrzlý (81. Šíp) - Sedlák, Breite - Matoušek (68. Vaněček), Daněk (55. González), Hála (55. Zahradníček) - Růsek. Trenér: Jílek.