Fotbalisté Sparty přivítají ve středečním ligovém šlágru obhájce titulu Plzeň

Praha - Zbývajícími pěti zápasy pokračuje ve středu vložené 29. kolo první fotbalové ligy. Druhý tým tabulky Sparta vyzve na Letné obhájce titulu Plzeň, která na svého soupeře a vedoucí Slavii ztrácí šest bodů. Poslední Zlín přivítá pražské Bohemians 1905, nad nimiž doma v nejvyšší soutěži nezvítězil od dubna 2003 devětkrát po sobě.

Sparta 15 kol za sebou neprohrála, v posledních dvou ligových zápasech ale remizovala a je o skóre za vedoucí Slavií, která dnes hraje v Ostravě. Letenští jako jediní na jaře v lize neprohráli a od říjnové porážky na Slavii nenašli přemožitele v 18 soutěžních zápasech. Na podzim zvítězili v Plzni 1:0 a vyhráli teprve druhý z posledních 10 vzájemných ligových duelů.

"S Plzní to bude fyzicky náročný zápas, mají dobré standardky a protiútoky. Musíme zase začít vítězit. Zaměřili jsme se na detaily, zejména v ofenzivě. Dvakrát po sobě jsme remizovali, s tím ve Spartě nejsme spokojení, protože pokaždé jdeme za vítězstvím," řekl asistent trenéra Sparty Lars Friis.

Plzeň venku v lize čtyřikrát po sobě nezvítězila, z toho třikrát prohrála. "Spartě se v jarní části mimořádně daří. Jsou velmi silní v domácím prostředí. Jestli tam chceme uspět, musíme podat vynikající výkon. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky, pokud by se to nepovedlo, už je téměř nemožné ligu vyhrát. Věřím, že to zvládneme," uvedl kouč Viktorie Michal Bílek, jenž v minulosti působil ve Spartě jako hráč i trenér.

Zlín prohrál tři kola po sobě a na předposlední Pardubice ztrácí tři body. "Zápas s Bohemkou je pro nás strašně důležitý. Tři body doma s Bohemkou jsou možná tak důležité, abychom vůbec mohli přemýšlet o tom, že se v nadstavbové části dostaneme do pozice, která nám v závěrečné části dá šanci hrát o baráž a setrvání v lize. Musíme si uvědomit, že si to musíme uhrát sami, nikdo jiný nám asi nepomůže," prohlásil trenér "Ševců" Pavel Vrba.

Čtvrtí Bohemians minule prohráli po sedmi kolech. "Jsem rád, že jsme uhráli šestku, to byla naše priorita. Před nadstavbou nás ještě čekají dva zápasy v základní části, které budou hodně důležité a rozhodnou o tom, z jaké pozice do nadstavby půjdeme," konstatoval trenér Jaroslav Veselý.

Nadstavbovou skupinu o titul uzavírá šestá Olomouc. Sigma se představí v Jablonci, jenž je na konci prostřední skupiny o umístění. Severočeši doma v lize s Hanáky ve 14 utkáních za sebou neprohráli.

Tři body na Olomouc ztrácí sedmý Hradec Králové. Východočeši ve svém mladoboleslavském azylu, kde hrají po dobu výstavby nového stadionu, přivítají devátý Liberec. "Votroky" do konce sezony povede dosavadní asistent Stanislav Hejkal. Jednasedmdesátiletý trenér Miroslav Koubek se na jejich lavičku po nemoci nevrátí. Hejkal už vedl Hradec v minulých třech kolech.

V souboji dvou sousedů z tabulky a týmů bojujících o záchranu se Brno utká s Českými Budějovicemi, které jsou před svým soupeřem o bod na 12. místě.

Základní část první ligy vyvrcholí v neděli 30. kolem. Poté se mužstva rozdělí do tří nadstavbových skupin o titul, umístění a záchranu.