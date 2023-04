Poslední Zlín porazil Bohemians 4:1, na Pardubice ztrácí tři body

Praha - Fotbalisté posledního Zlína zvítězili ve 29. kole první ligy nad Bohemians 1905 4:1. Dvě domácí branky vstřelil Tom Slončík, další góly přidali Vukadin Vukadinovič a Robert Hrubý. Za "Klokany" snižoval na průběžných 1:2 střídající David Puškáč.

Zlín v nejvyšší soutěži vyhrál po třech porážkách, na patnácté Pardubice před nedělním závěrečným kolem základní části dál ztrácí tři body. Pražané prohráli podruhé za sebou o tři góly, přesto udrželi čtvrté místo s dvoubodovým náskokem na páté Slovácko.

Domácí potřeboval k posílení záchranářských nadějí vyhrát, ale úvod tomu nenapovídal. Taktovku zápasu drželi hosté, kteří dobře kombinovali a dostávali se na dostřel domácí brány, kterou poprvé na jaře místo Rakovana hájil Dostál. Ten v 19. minutě zlikvidoval první vyloženou šancí Bohemians, když po akci Matouška reflexivně vytáhl na roh střelu Hály.

Kromě ofenzivy stíhali "Klokani" i dobře bránit. Zlínu chyběl nápad, jak se za obranu soupeře dostat, jeho pokusy o průnik před Jedličku byly spíše ojedinělé.

Přesto se domácí dostali po půl hodině do vedení. Procházkův centr se odrazil na hranici šestnáctky, odkud jej Slončík napálil do sítě a ve svém osmém ligovém zápase dal premiérový gól.

Obraz hry se nezměnil po první brance, ani po přestávce, po níž Bohemians třikrát střídali. Hosté pokračovali v náporu, ve 49. minutě pálil těsně vedle Matoušek.

Domácím však stačil jeden ukázkový brejk, aby navýšili vedení. Hrubý do něj vyslal Srba Vukadinoviče, který obstřelil Jedličku a stylově tak oslavil svůj 200. zápas v české lize.

Pro Zlín to byl signál k maximální obezřetnosti v obraně, přesto v 67. minutě střídající Puškáč zblízka snížil. "Ševci" však kritický moment ustáli a o tři minuty později po přihrávce Slončíka poslal míč pod břevno Hrubý.

Dvoubrankový náskok už domácí uhájili a ještě potvrdili v nastavení druhou trefou Slončíka. Zlínští se z ligové výhry radovali teprve podruhé z posledních deseti utkání. "Klokani" v nejvyšší soutěži prohráli ve Zlíně po dvaceti letech a devíti duelech.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Spíš než zápas hodnotím naši celkovou situaci. Hrajeme stále o co nejvíc bodů, aby naše pozice v nadstavbě byla co nejpřijatelnější. Kdybychom dnes zápas nezvládli, byla by naše situace hodně složitá. Ale uhráli jsme důležité tři body, fotbal to nebyl špatný, soupeř nás zatlačil po našich gólech a podle mě rozhodl třetí gól. Pak jsme dostali prostor a dali i čtvrtý gól. Je to pro nás hodně důležité, čeká nás Boleslav a jakýkoliv bodový zisk by byl pro nás povzbuzením do nadstavby."

Jaroslav Veselý (Bohemians 1905): "Hodnocení je jednoduché, když inkasujete čtyři branky, nemůžete hovořit o dobrém výkonu. Hodně určující byla první branka v naší síti, do té doby jsme byli opticky lepší, ale chyběly tam emoce, vypadalo to, jakože jsme si přišli jen zahrát. Měli jsme tam moc ztrát, naše snaha končila před vápnem. Na domácích bylo znát, že jsou pod velkou dekou. Nechápu naši první branku, tu jsme jim darovali. Přicházely naše ztráty, určitou šanci jsme měli za stavu 2:1, ale zase jsme dostali jednoduchý gól. Nedopřáli jsme si ani toto malé drama. Dnes bylo všechno špatně, nebyl jsem spokojen s ničím, nehodlám to akceptovat, ztrácíme si tak kredit, který jsme si vybudovali. Pokud hráče svazuje nějaká představa o Evropě, tak o ni přestaňme snít. S takovou by bylo lepší Evropu nehrát, akorát bychom si tam udělali ostudu."

Trinity Zlín - Bohemians Praha 1905 4:1 (1:0)

Branky: 31. a 90.+4. Slončík, 53. Vukadinovič, 71. Hrubý - 68. Puškáč. Rozhodčí: Černý - Hájek, Dresler - Adámková (video). ŽK: Hlinka, Kozák, Procházka, Cedidla - M. Dostál. Diváci: 3133.

Zlín: S. Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Procházka - Hlinka (60. Didiba), Hrubý - Vukadinovič (85. Reiter), Slončík, Fantiš (73. Dramé) - Kozá (85. Balaj). Trenér: Vrba.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka (63. Drchal), Vondra - Köstl (46. Kovařík), Beran, Jindřišek (46. Jánoš), M. Dostál - Matoušek (79. Necid), Hála - Prekop (46. Puškáč). Trenér: Veselý.