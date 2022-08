Fotbalisté Slavie v dlouhé přesilovce zvítězili v Jablonci 3:2

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Slavie ve třetím kole první ligy v Jablonci využili téměř celý zápas trvající přesilovku a zvítězili 3:2. Už v šesté minutě byl vyloučen domácí Michal Surzyn a početní převahu okamžitě z následného přímého kopu zužitkoval Moses Usor. Po změně stran si dal domácí brankář Jan Hanuš vlastní gól, vzápětí snížil Matěj Polidar. V 61. minutě vrátil Pražanům dvoubrankový náskok Ibrahim Traoré a 73. minutě další střídající hráč Jan Chramosta už jen zkorigoval stav.

Slavia venku v lize vyhrála poprvé po třech zápasech a po nečekané porážce s Hradcem Králové z úvodního kola si připsala druhé vítězství v nejvyšší soutěži po sobě. Pražané se úspěšně naladili na čtvrteční úvodní duel 4. předkola Evropské konferenční ligy v Čenstochové. Jablonec podeváté z posledních 10 ligových duelů se Slavií nebodoval a nadále čeká na první výhru pod novým trenérem Davidem Horejšem.

Slávistický trenér Trpišovský udělal hned sedm změn v základní sestavě oproti čtvrteční odvetě 3. předkola Konferenční ligy, v níž jeho svěřenci po remíze 1:1 v Aténách s Panathinaikosem stvrdili postup. V zahajovací jedenáctce nastoupili David a Matěj Juráskové, poprvé v této sezoně hrál od začátku Masopust a Usor tentokrát operoval netradičně na pozici podhrota.

Jablonečtí začali lépe a hned ve třetí minutě mohli otevřít skóre. Jovovič se prodral až před Mandouse, ale slávistického brankáře neprostřelil. Za chvíli přišel zásadní moment celého zápasu. Usor si chtěl v úniku obhodit Surzyna, domácí bek zblokoval míč rukou, a protože byl posledním hráčem, udělil mu rozhodčí Szikszay rovnou červenou kartu. Čtyřiadvacetiletý obránce prožil hodně nepovedený 50. ligový start.

Pražané přesilovku využili bleskově. K přímému kopu z výhodné pozice se postavil Usor a přesnou střelou k tyči překonal gólmana Hanuše, jenž v minulosti působil ve Slavii. Dvacetiletý Nigerijec si připsal druhou soutěžní branku za "áčko" Pražanů a v lize skóroval vůbec poprvé.

V 16. minutě Hanuš zastavil Teclovu přízemní střelu a poté vyrazil i Usorův pokus. Severočeši i v deseti dokázali občas zahrozit. Ve 44. minutě Kratochvíl reklamoval Santosovu ruku ve vápně, rozhodčí ale penaltu pro domácí neodpískal. Těsně před pauzou na opačné straně Hanuše protáhl Matěj Jurásek.

Trenér Trpišovský v poločase ze zdravotních důvodů stáhl Usora se Schranzem, místo kterých naskočili Šmiga a Traoré. Posledně jmenovaný na začátku 51. minuty poslal až z lajny centr před vápno, balon nešťastně tečoval Šulc a od brankáře Hanuše a tyče se míč dostal kousek za čáru.

Severočeši se dokázali i v deseti prosadit. V 55. minutě Polidar z téměř totožného místa jako v první půli Usor zakroutil míč z přímého kopu přesně pod břevno a dal svůj první gól v jabloneckém dresu. Slávisté si ale hned za šest minut později vzali dvoubrankové vedení zpět. Ševčík nadvakrát nepropálil defenzivu, ale míč se odrazil k Traorému a ten sám před Hanušem nezaváhal.

Jablonečtí navzdory početní nevýhodě s favoritem poměrně drželi krok a ještě jednou v oslabení udeřili. V 73. minutě vypálil Šulc a jeho nepovedenou střelu pohotově tečoval do sítě střídající Chramosta.

Úřadující ligový vicemistr se i v přesilovce nečekaně strachoval o vítězství. Nejprve v 89. minutě mířil po rohu kousek mimo Kubista, ve čtvrté minutě nastavení pak Kratochvíl ještě z vlastní poloviny zkusil dalekonosným pokusem přehodit Mandouse a balon se snesl zhruba metr vedle tyče.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Z výsledku jsme zklamaní, s předvedou hrou a přístupem ale obrovská spokojenost. Na Slavii jsme se pečlivě připravovali, věřili jsme, že bychom mohli získat nějaký bod. Utkání bohužel hrubě ovlivnila červená karta z šesté minuty, po které jsme šli do deseti. Proti týmu jako Slavia při její formě a kvalitě je hrozně obtížné hrát celý zápas v deseti. Kluky musím obrovsky pochválit, protože to nevzdali a i v deseti jsme měli dobré věci. I když jsme prohrávali o dva góly, krásným trestným kopem Polidara jsme se vrátili zpět do hry. Potom přišel gól na 1:3, ale branka Chrama (Chramosty) mužstvo neskutečně nakopla. Myslím, že se hrálo nadstandardní utkání, kterému červená karta uškodila. Třešničku na dortu by našemu výkonu dalo to, kdyby to tam Kráťovi (Kratochvílovi) zapadlo. Bylo to obrovsky fotbalové. Mrzí mě, že jsme nebodovali, hráči tam nechali vše."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Utkání bylo samozřejmě hodně ovlivněné červenou kartou, ráz utkání se tím vždy změní. Nám se podařil pro Jablonec dvojí trest - vyloučení a gól. Pak byl náš výkon v prvním poločase velice dobrý, ale bohužel jsme nepřidali další branku. Ve druhém poločase se náš výkon zhoršoval. Když se nám podařilo zvýšit na rozdíl dvou branek, soupeř dal vždy kontaktní gól. Až do konce to byly nervy. Nakonec jsme svou chybou soupeři nabídli příležitost. Kratochvíl to skvěle vyřešil a nechybělo moc, aby nás potrestal. Ofenzivní část výkonu byla velice dobrá, defenzivní hlavně v druhém poločase katastrofální. Byli jsme strašně laxní a to nás málem stálo výsledek."

FK Jablonec - Slavia Praha 2:3 (0:1)

Branky: 55. Polidar, 73. Chramosta - 8. Usor, 51. vlastní Hanuš, 61. Traoré. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Váňa - Franěk (video). ŽK: Jovovič, Sejk, Horejš (trenér) - Schranz, Mandous. ČK: 6. Surzyn (Jablonec). Diváci: 5238.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc (86. Malínský), Kratochvíl, Houska (72. Kubista), Jovovič (65. Černák) - Sejk (66. Chramosta). Trenér: Horejš.

Slavia: Mandous - Masopust (78. Olayinka), Kačaraba (59. Holeš), Santos, D. Jurásek - Ševčík (64. Hromada), Tiéhi - M. Jurásek, Usor (46. Šmiga), Schranz (46. Traoré) - Tecl. Trenér: Trpišovský.