Fotbalisté San Sebastianu vyhráli ve Vigu a vedou španělskou ligu o tři body

Madrid - Vynikající vstup fotbalistů San Sebastianu do sezony španělské ligy nezastavila ani Celta Vigo. Real Sociedad na jejím hřišti v hustém dešti v 11. kole vyhrál 2:0 a po sedmém vítězství vede tabulku o tři body před trojicí Real Madrid, FC Sevilla, Betis Sevilla.

San Sebastian, jenž nebodoval pouze v srpnovém úvodním ligovém kole na hřišti Barcelony, poslal do vedení v 54. minutě Alexander Isak. Švédský útočník dorazil pohodlně do prázdné branky míč vyražený gólmanem po střele Adnana Januzaje. Krátce poté, co rozhodčí u videa neuznali Celtě vyrovnávací gól, přidal v 80. minutě pojistku hlavičkou po rohu Mikel Merino.

Mistrovské Atlético Madrid ztratilo body na hřišti sestupem ohroženého Levante. Favorit ve Valencii po brankách Antoinea Griezmanna a Matheuse Cunhy dvakrát vedl, ale pokaždé z penalty vyrovnal Makedonec Enis Bardhi, naposledy v 90. minutě. Po remíze 2:2 je Atlético šesté pět bodů za San Sebastianem.

Poslední Getafe přišlo v sedmé nastavené minutě zápasu proti Granadě o první vítězství v sezoně. Na konečných 1:1 vyrovnal hlavičkou devětatřicetiletý Jorge Molina, jenž hrál do loňska čtyři roky právě za Getafe.

Výsledky 11. kola španělské fotbalové ligy

Vigo - San Sebastian 0:2 (54. Isak, 79. Merino), Granada - Getafe 1:1 (90.+7 Molina - 36. Ünal), Levante - Atlético Madrid 2:2 (37. z pen. a 90. z pen. Bardhi - 12. Griezmann, 76. Cunha).

Tabulka:

1. San Sebastian 11 7 3 1 16:9 24 2. Real Madrid 10 6 3 1 24:11 21 3. FC Sevilla 10 6 3 1 17:7 21 4. Betis Sevilla 11 6 3 2 19:12 21 5. Vallecano 11 6 1 4 18:12 19 6. Atlético Madrid 10 5 4 1 15:10 19 7. Pamplona 11 5 4 2 14:13 19 8. Bilbao 10 4 5 1 10:6 17 9. FC Barcelona 10 4 3 3 15:11 15 10. Espaňol Barcelona 11 3 5 3 11:11 14 11. Valencie 11 3 4 4 16:17 13 12. Mallorca 11 3 4 4 10:16 13 13. Villarreal 10 2 6 2 13:10 12 14. Vigo 11 3 1 7 10:14 10 15. Elche 11 2 4 5 8:13 10 16. Alavés 10 3 0 7 5:13 9 17. Granada 10 1 5 4 8:14 8 18. Cádiz 11 1 5 5 10:18 8 19. Levante 11 0 6 5 11:20 6 20. Getafe 11 0 3 8 4:17 3