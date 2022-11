Fotbalisté Plzně zakončí ligový podzim proti Pardubicím, Slavia ve Zlíně

Praha - První fotbalová liga víkendovým 16. kolem uzavře svoji podzimní část. Vedoucí Plzeň se utká s posledními Pardubicemi v jejich azylu v pražském Ďolíčku. Druhá Slavia, která na západočeského obhájce titulu ztrácí čtyři body, nastoupí rovněž v neděli ve Zlíně. Třetí Sparta už v sobotu přivítá České Budějovice. Nejvyšší soutěž se po zimní přestávce opět rozjede na konci ledna.

Plzeňští ve středeční dohrávce čtvrtého kola doma deklasovali brněnského nováčka 4:0 a spravili si náladu po předchozí porážce 0:1 se Spartou. Svěřenci trenéra Michala Bílka získali jistotu, že přezimují v čele tabulky. Pardubické mužstvo podlehlo Viktorii ve čtyřech z dosavadních pěti utkání nejvyšší soutěže.

"Víme, že pokud chceme mít takový náskok, zápas s Pardubicemi musíme zvládnout. Hráči to vědí, musíme udržet koncentraci ještě do neděle a připravit se na Pardubice úplně stejným způsobem jako na Brno, kdy kluci předvedli skvělý výkon, byli zodpovědní, poctiví a koncentrovaní. Tohle v neděli nesmí chybět," prohlásil Bílek.

Východočechy čeká loučení s Ďolíčkem. Od jarní části se vrátí na zrekonstruovaný Letní stadion. "Klobouk dolů před hráči a fanoušky, kteří tak dlouho dojížděli na domácí zápasy do Prahy. Chtěli bychom se s Ďolíčkem rozloučit dobrým výkonem a samozřejmě chceme urvat nějaké body," uvedl trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Slávisté vyhráli poslední čtyři kola a Zlín v nejvyšší soutěži porazili sedmkrát v řadě. "Ševci" naopak třikrát za sebou nebodovali a patří jim předposlední místo. "Jako každý rok chceme pro Slavii titul. Víme, že máme manko. Musíme se soustředit na svoje zápasy, které potřebujeme zvládat. Chceme potvrdit zisk z posledních zápasů," řekl trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Sparta po triumfu v Plzni zvládla i středeční dohrávku se Slováckem a doma zvítězila 4:0. Letenští v tabulce ztrácejí pět bodů na Slavii a devět na Plzeň. Proti Dynamu nastoupí v retro dresech, jimiž si připomenou 129 let od založení klubu.

"Budějovice změnily trenéra, hrajou odvážně. Očekáváme těžký zápas. Věříme, že vyhrajeme," konstatoval asistent sparťanského kouče Thomas Nörgaard

Jedenácté České Budějovice minule při premiéře koučů Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, jenž hrával za Spartu, zdolalo Brno 3:2.

Čtvrté místo touží udržet Hradec Králové. "Votroci", kteří poslední dvě kola prohráli, se v mladoboleslavském azylu utkají s desátým Slováckem. Šestá Olomouc se rovněž v neděli představí na hřišti osmého Brna.

V sobotu odpoledne jsou na programu tři duely. Pátí Bohemians 1905 nastoupí na stadionu dvanácté Ostravy. Čtrnácté Teplice v severočeském souboji vyzvou sedmý Liberec, který venku nebodoval třikrát po sobě. Třináctý Jablonec bude hostit devátou Mladou Boleslav.

Hlasy před zápasy 16. kola první fotbalové ligy:

Baník Ostrava (v tabulce 12.) - Bohemians Praha 1905 (5.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Čeká nás bezesporu velice těžký zápas. Bohemka hlavně na hřištích soupeřů vyhrává a dělá body a teď po dlouhé době dokázala vyhrát i doma, když otočila zápas se Zlínem. Jsou běhaví, změnili trochu systém hry, jsou pracovití směrem dopředu, jsou góloví. Dávají opravdu hodně gólů a v tabulce jsou právem, kde jsou. Venku jsou daleko silnější než doma. Vpředu jsou rychlí a těží z toho při hře do otevřené obrany, po zisku míče velice rychle zakončují."

Ivan Hašek (asistent trenéra Bohemians): "Doma se pod novým trenérem doposud prezentovali dominantními výkony. Do útoku chodí ve velkém počtu hráčů a snaží se soupeře zatlačit. To je pro každý tým nepříjemné. Ještě více to pak umocňuje kulisa, která v Ostravě bývá tradičně na vysoké úrovni. Co se týče věcí, které přinesl trenér Hapal, tak na začátku se soustředil určitě na jednu věc, tu hlavní. Zvednout hráče po psychické stránce. Nyní je na Ostravě už vidět, že má nějaký styl, jímž by se chtěl trenér Hapal prezentovat."

FK Teplice (14.) - Slovan Liberec (7.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Proti Mladé Boleslavi nepodali někteří naši hráči dobrý výkon. Nehrály nám ani kraje, takže jsme si nevytvořili ani žádnou velkou brankovou příležitost. Domácí se skvěle připravili na naše útočníky Žáka s Gningem, kterým se v posledních dvou zápasech dařilo. Proti Liberci musíme hrát lépe, abychom zakončili podzim vítězně."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Ceníme si výhry nad Hradcem. Zápasy s ním jsou vždy nepříjemné. Bolí to, musíte to odpracovat. Chceme body potvrdit v Teplicích."

FK Jablonec (13.) - FK Mladá Boleslav (9.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Zvládli jsme skvěle zápas s Budějovicemi. Chtěli jsme na to navázat s Olomoucí, ale bohužel jsme to kvůli vlastní nedisciplinovanosti nezvládli. Musíme se zmobilizovat a zvládnout utkání s Mladou Boleslaví. Potřebujeme vyhrát, je to pro nás důležité."

Marek Kulič (asistent trenéra M. Boleslavi): "V Jablonci nás čeká velice nepříjemný soupeř, který má v současné sezoně co dohánět a napravovat stejně jako my. Proto se domnívám, že to je zápas podzimu pro oba týmy."

Sparta Praha (3.) - Dynamo České Budějovice (11.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Vstupujeme do druhé poloviny základní části, všechny soupeře jsme už poznali. Budějovice změnily trenéra. Hrajou odvážně. Očekáváme těžký zápas. Pro nás je všechno nastavené tak, abychom získali tři body. Principy naší hry by měly být jasné všem. Věříme, že vyhrajeme."

Jiří Kladrubský (asistent trenéra Č. Budějovic): "Taková výhra jako ta v minulém kole nad Brnem potěší. Zaplaťpánbůh za ni. Utkání s Brnem jsme potřebovali zvládnout. Teď můžeme jet s čistou hlavou příští týden na Spartu."

FK Pardubice (16.) - Viktoria Plzeň (1.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Pro nás to bude po dvou a půl letech loučení s azylem na Bohemce. Klobouk dolů před hráči a fanoušky, kteří tak dlouho dojížděli na domácí zápasy do Prahy. Chtěli bychom se s Ďolíčkem rozloučit dobrým výkonem a samozřejmě chceme urvat nějaké body. Víme, že nás čeká mistr ligy. Musíme si pohlídat hlavně standardní situace a věřit, že budeme bodovat. Plzeň má ve svých řadách výborné hráče. Chorý, Hejda, Pernica - to všechno jsou vysocí hráči, kteří se umí ze standardek prosadit. To jsou individuality, ale Plzeň má komplexní mančaft. Čeká nás těžký zápas. Vím, že Plzeňští se také už těší na volno, protože toho letos odehráli opravdu hodně, nicméně toto bude utkání, které potřebují zvládnout. To my ale máme stejné, taky potřebujeme bodovat."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Samozřejmě jsme rádi, že budeme po podzimu na prvním místě, ale ještě to pro nás nekončí, hrajeme poslední zápas s Pardubicemi. Víme, že pokud chceme mít takový náskok, tak zápas musíme zvládnout. Hráči to vědí. Musíme udržet koncentraci ještě do neděle a připravit se na Pardubice úplně stejným způsobem jako na Brno, proti němuž kluci předvedli skvělý výkon. Byli zodpovědní, poctiví a koncentrovaní. Tohle v neděli nesmí chybět."

FC Hradec Králové (4.) - 1. FC Slovácko (10.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Jsme čtvrtí, což je dobré, ale zároveň víme, že poslední dva zápasy nám výsledkově nevyšly. Soupeři nás zespodu dostupují, takže na té pozici chceme vydržet co nejdéle. Se Slováckem se od začátku minulé sezony potkáme už pošesté a ještě jsme je neporazili, takže je potřeba něco změnit. Mně se filozofie Slovácka líbí. Mají to postavené na zkušenostech Hofmanna, Daníčka, Kadlece. Za každou cenu tam nenasazují mladé, i když od nové sezony to trošičku okysličují v podobě Tomiče nebo Duskího."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Musíme se dát po porážce na Spartě hlavně psychicky dohromady. Náš zkušený tým nemohl zapomenout hrát fotbal, takže je to v našich hlavách. Hrajeme poslední ligový duel v tomto roce, musíme ho zvládnout. Trápí nás hlavně koncovka, říká se přece, jak se daří útočníkům, tak se vede celému mužstvu. Hradec bude velmi silný protivník, je v tabulce hned za silnou trojkou, hraje nepříjemný, běhavý a dotěrný fotbal. Bude to těžký duel."

Zbrojovka Brno (8.) - Sigma Olomouc (6.)

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Chtěli bychom podzimní část sezony zakončit vítězstvím a rozloučit se s našimi diváky. Ale v cestě stojí velmi dobrý soupeř, který z devíti zápasů prohrál jen jednou. Olomouc je favoritem, my ale máme sílu na to, abychom je porazili. Bude to ale jiný duel než na začátku sezony, kdy jsme tam vyhráli. Pro nás je měřítko spíš poslední domácí zápas s Libercem, který jsme zvládli a vyhráli."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Máme Zbrojovce co vracet za domácí zápas. Chceme ligový podzim zakončit výhrou, aby se nám lépe šlo na dovolenou, a samozřejmě se chceme udržet v šestce. Takto odvetu v Brně bereme. Jejich silné stránky jsou dobře známé. Ať je to Řezníček nebo Ševčík, kterým vyšel zápas tady v Olomouci. Především si budeme chtít udržet chuť a nastavení, se kterými jsme v poslední době vstupovali do domácích zápasů, včetně posledního s Jabloncem. To nám ve venkovních utkáních chybělo."

Trinity Zlín (15.) - Slavia Praha (2.)

Jan Jelínek (Zlín): "Zkraje týdne jsme se museli dostat ze šoku z minulého kola, kdy jsme nedotáhli k bodům vedení 2:0 v poločase na Bohemians. Teď nás čeká ještě těžší kalibr. Slavia prohání vedoucí Plzeň, kvalita jejího kádru je známa. Ale cítím v týmu odhodlání se na závěr podzimu porvat o dobrý výsledek. Uděláme vše pro to, aby Slavia měla u nás špatný den. Porážet se nedá, ale porazit ano."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jako každý rok chceme pro Slavii titul. Víme, že máme manko. Musíme se soustředit na svoje zápasy, které potřebujeme zvládat. Chceme potvrdit zisk z posledních zápasů."

Statistické údaje před zápasy 16. kola: Baník Ostrava (v tabulce: 12.) - Bohemians Praha 1905 (5.) Výkop: sobota 12. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Křepský - Dohnálek, Podaný - Zelinka (video). Bilance: 39 20-12-7 57:29. Poslední zápas: 3:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu, Tetour, Kaloč, Kuzmanovič, Plavšič - Almási. Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík- Hronek, Prekop - Drchal. Absence: Svozil, Takács (oba rekonvalescence), Klíma (nejistý start) - Necid (zranění). Disciplinární ohrožení: Almási, Cadu, Frydrych, Laštůvka - Hronek, Köstl, Puškáč (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Almási, Klíma, Kuzmanovič, Tijani (všichni 3) - Květ (9). Zajímavosti: - Ostrava neprohrála posledních 10 vzájemných ligových zápasů (z toho 8 vítězství) - Ostrava doma v lize porazila Bohemians 5x za sebou - Ostrava prohrála 2 z posledních 3 kol (obě venku) - Ostrava zvítězila doma v lize 2x po sobě a ve 3 z posledních 4 duelů a získala tam 12 z celkových 17 bodů v ročníku - Bohemians minule vyhráli po 3 kolech - Bohemians minule venku prohráli po 7 ligových utkáních, ale v této sezoně tam získali 16 z celkových 22 bodů - Hála (Bohemians) si může připsat 150. ligový start FK Teplice (14.) - Slovan Liberec (7.) Výkop: sobota 12. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Slavíček - Petřík (video). Bilance: 53 23-10-20 67:66. Poslední zápas: 1:5. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning, Žák. Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Talovjerov - Mikula, Fukala, Červ, Valenta, Višinský - Rabušic, Van Buren. Absence: Shejbal, Dramé - Doumbia, Ghali, Matoušek (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hybš, Hyčka, Kučera - Červ, Frýdek, Matoušek, Vliegen (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Žák, Gning (oba 6) - Van Buren (9). Zajímavosti: - Liberec vyhrál 4 z posledních 5 vzájemných ligových duelů - Teplice poslední 2 domácí ligové zápasy s Libercem prohrály (shodně 1:2) - Teplice prohrály 4 z posledních 5 kol - Teplice doma prohrály jediné z posledních 6 ligových utkání a získaly na svém stadionu 12 z celkových 16 bodů v sezoně - Liberec zvítězil ve 2 z posledních 3 kol (obě doma a shodně 2:0) - Liberec prohrál venku v lize 3x po sobě se skóre 1:8 - trenér Teplic Jarošík za Liberec hrál a dělal tam asistenta FK Jablonec (13.) - FK Mladá Boleslav (9.) Výkop: sobota 12. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Batík (video). Bilance: 37 9-13-15 37:50. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Cools, Heidenreich, Akpudje - Šulc, Kratochvíl, Houska, Surzyn - Jovovič - Chramosta, Malínský. M. Boleslav: Šeda - Donát, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Mareček, Matějovský, Fulnek - Ladra, Skalák. Absence: Sejk (trest za ČK), Krob, Martinec, Pleštil, Polidar (všichni zranění) - Dancák, Suchý (oba 4 ŽK), Ekpai, Škoda, Vaníček (všichni rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Houska (7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec - Kubista, Mašek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (7) - Mareček (5). Zajímavosti: - M. Boleslav nepodlehla v lize Jablonci 5x za sebou - Jablonec doma v lize neporazil M. Boleslav 2x po sobě a ve 3 z posledních 4 zápasů - Jablonec prohrál 4 z minulých 5 kol - Jablonec bodoval v 5 z posledních 6 domácích ligových utkání, 3 z posledních 4 na svém stadionu vyhrál a dal v nich pokaždé po 3 gólech - Jablonec doma v ligové sezoně získal 11 z celkových 16 bodů - M. Boleslav zvítězila ve 2 z posledních 3 kol (obě doma) - M. Boleslav prohrála venku v lize 3x za sebou Sparta Praha (3.) - Dynamo České Budějovice (11.) Výkop: sobota 12. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Vodrážka - Kocourek (video). Bilance: 43 27-10-6 92:32. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr, Sadílek, Pavelka, Zelený - Čvančara, Kuchta, Haraslín. Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Havel, Králik, Skovajsa - Čavoš, Hora - Čmelík, Hellebrand, Potočný - Zajíc. Absence: Čelůstka, Fortelný, Jankto, Ladislav Krejčí II, Pešek, Sáček, Vindheim (všichni zranění), Čvančara (nejistý start) - Grič (zranění), Čolič, Hais, Škoda (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Daněk, Jankto, Mejdr, Minčev - Čmelík, Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (5) - Čmelík, Havel (oba 3). Zajímavosti: - Sparta bodovala v lize s Č. Budějovicemi ve 13 z posledních 14 zápasů a 4x za sebou s nimi neprohrála - Sparta vyhrála doma nad Č. Budějovicemi jediný z posledních 3 ligových duelů, na druhé straně s nimi na Letné prohrála jediné z uplynulých 20 utkání - Sparta ve středeční dohrávce zdolala Slovácko 4:0, vyhrála 2 kola po sobě a bodovala ve 13 z posledních 14 - Sparta doma v lize neprohrála 7x v řadě, 3x za sebou na Letné vyhrála a v posledních 2 duelech doma nastřílela 9 branek - Sparta nastoupí v retro dresech ke 129. výročí založení klubu - Č. Budějovice v minulém kole v premiéře pod dočasnými trenéry vyhrály po 2 porážkách - Č. Budějovice minule venku v lize prohrály po 2 vítězstvích, ale v ligové sezoně tam získaly 13 z celkových 18 bodů - dočasný asistent trenéra Č. Budějovic Kladrubský v minulosti za Spartu hrával - Čavoš (Č. Budějovice) může odehrát 100. ligový zápas FK Pardubice (16.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 13. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Nehasil - M. Vlček, Váňa - Hocek (video). Bilance: 5 1-0-4 4:9. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Icha, T. Vlček, Chlumecký, Helešic - Tischler, Janošek - Kostka, Hlavatý, Vacek - Černý. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Hranáč (dohoda klubů), Jeřábek, Solil, Šimek - Kaša, Kliment, Sýkora, Tijani (všichni zranění), Řezník (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Černý - Hejda, Kalvach, Tijani (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hlavatý, Janošek (oba 3) - Chorý (9). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila Pardubice ve 4 z dosavadních 5 utkání a v posledních 3 vyhrála - Pardubice prohrály 3 z posledních 4 kol - Pardubice doma prohrály 4 z posledních 5 ligových duelů, ale v sezoně na svém hřišti získaly 6 z celkových 9 bodů - Pardubice mají s 12 góly nejhorší útok ligy a s 38 inkasovanými brankami i nejslabší obranu - pro Pardubice půjde o poslední domácí zápas v azylu v pražském Ďolíčku, od jarní části se vrátí na zrekonstruovaný Letní stadion - Plzeň v lize vyhrála 5 z posledních 6 zápasů a z posledních 37 kol prohrála pouze jednou (doma se Spartou) - Plzeň má s 9 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže - Plzeň venku v lize 19x za sebou neprohrála - Plzeň ve středeční dohrávce 4. kola deklasovala Brno 4:0 - Helešic (Pardubice) oslaví den před zápasem 26. narozeniny FC Hradec Králové (4.) - 1. FC Slovácko (10.) Výkop: neděle 13. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Petřík - Hrabovský, Machač - Szikszay (video). Bilance: 18 6-4-8 20:25. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Smrž, Kodeš, Kučera, Ryneš - Kubala, Matěj Koubek. Slovácko: Nguyen - Tomič, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Mihálik. Absence: Rada, Vašulín (oba 4 ŽK), Trusa, Urma (oba zranění), Gabriel, Ševčík - Reinberk (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Harazim, Reichl - Kozák, Kohút, Mihálik (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kubala (6) - Duskí (3). Zajímavosti: - Slovácko v posledních 5 soutěžních utkáních s Hradcem neprohrálo (z toho 4 vítězství bez inkasované branky), v lize ho zdolalo ve 3 z posledních 4 duelů - Hradec prohrál poslední 2 kola - Hradec doma v lize vyhrál 2 z posledních 3 zápasů a získal 14 z celkových 23 bodů - Hradec Králové hraje domácí zápasy kvůli rekonstrukci stadionu v azylu v Mladé Boleslavi - Slovácko ve středeční dohrávce podlehlo na Spartě 0:4 a venku v lize prohrálo 2x po sobě - Slovácko zvítězilo v jediném z posledních 4 soutěžních zápasů - Dvořák (Hradec) může odehrát 250. ligové utkání Zbrojovka Brno (8.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: neděle 13. listopadu, 15:00. Rozhodčí: Černý - Paták, Horák - Kocourek (video). Bilance: 47 15-11-21 47:60. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Štěrba, Granečný - Texl, Souček - Hladík, Ševčík, Alli - Řezníček. Olomouc: Trefil - Chvátal, Beneš, Vraštil, Zmrzlý - Breite, Spáčil - Zifčák, Růsek, Navrátil - Chytil. Absence: Šural (4 ŽK) - Macík, Ventúra, Greššák (všichni zranění), Vaněček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Endl - Chytil, Zmrzlý, Chvátal, Matoušek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (10) - Chytil (6). Zajímavosti: - Brno minule v lize zdolalo Olomouc po 2 prohrách - Brno naposledy doma v lize Olomouci podlehlo, ale předtím ji na svém hřišti 5x za sebou porazilo - Brno prohrálo ve středeční dohrávce v Plzni 0:4 a nevyhrálo poslední 2 ligové duely (oba venku) - Brno doma v lize minule zvítězilo po 4 utkáních a v ligové sezoně tam získalo jen 8 z celkových 20 bodů - Olomouc bodovala v 6 z posledních 7 kol - Olomouc minule venku v lize nebodovala po 4 utkáních, na druhé straně tam nezvítězila 3x za sebou (z toho 2 remízy) - trenér Olomouc Jílek může odkoučovat 150. ligový zápas, minule ho ale kvůli nemoci zastoupil asistent Saňák - Pokorný (Olomouc) si může připsat 100. start v lize Trinity Zlín (15.) - Slavia Praha (2.) Výkop: neděle 13. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Líkař - Machálek (video). Bilance: 35 3-4-28 20:76. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Reiter, Simerský, Kolář, Bartošák - Fillo, Janetzký, Hlinka, Čanturišvili - Vukadinovič - Jawo. Slavia: Kolář - Douděra, Santos, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada, Oscar - Usor, Lingr, Olayinka - Jurečka. Absence: Procházka (4 ŽK), Cedidla, Fantiš, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Silný (nejistý start) - Bořil, Holeš, Hovorka, Mandous, Schranz, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Masopust (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Cedidla, Jawo - Tiéhi, Usor (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jawo (3) - Tecl (9). Zajímavosti: - Slavia vyhrála posledních 7 vzájemných ligových zápasů - Slavia v lize ve Zlíně 3x po sobě vyhrála - Zlín v lize 3x po sobě nebodoval a vyhrál v jediném z posledních 9 kol - Zlín doma v lize prohrál 3 z posledních 4 utkání, ale na svém stadionu získal 8 z celkových 12 bodů v sezoně - Zlín je se 6 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Slavia v lize 4x za sebou zvítězila - Slavia venku v lize prohrála 2 z posledních 3 zápasů, mimo svůj stadion získala 10 z celkových 34 bodů v ročníku - Slavia má se 47 góly nejlepší útok ligy - Hlinka (Zlín) může odehrát 150. ligové utkání