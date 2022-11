Fotbalisté Teplic doma udolali v husté mlze Liberec 2:1, rozhodl Urbanec

Teplice - Fotbalisté Teplic v 16. kole první ligy porazili na svém hřišti Liberec 2:1 a částečně mu oplatili srpnový debakl 1:5 z úvodního vzájemného duelu sezony. Domácí poslal do vedení v šesté minutě útočník Filip Žák, v 18. minutě ale srovnal obránce Jan Mikula. Zápas na teplických Stínadlech rozhodl v 61. minutě záložník Jakub Urbanec. Utkání ovlivnila hustá mlha, kvůli které byl duel na chvíli přerušen a většina druhého poločasu se hrála bez videorozhodčího (VAR).

"Skláři" v nejvyšší soutěži vyhráli třetí z posledních čtyř domácích utkání a v neúplné tabulce se posunuli na 12. místo. Slovan prohrál venku počtvrté v řadě a je osmý.

Liberec vstoupil do utkání aktivněji, domácí ale udeřili hned z první útočné akce. Žák si naskočil na Trubačův centr a hlavičku umístil k tyči do protipohybu brankáře Vliegena. Sedmadvacetiletý útočník se sedmou brankou v ročníku posunul do čela klubové tabulky střelců.

V 18. minutě hosté vystihli riskantní Grigarovu rozehrávku, Van Buren prostrčil míč na Mikulu a ten po kličce teplickému gólmanovi srovnal premiérovou trefou v sezoně na 1:1.

Slovan byl v dalších minutách nadále aktivnější, s houstnoucí mlhou se ale na Stínadlech hra vyrovnala a zbytek první půle se obešel bez vážnějších příležitostí. Viditelnost se ještě výrazně zhoršila přes poločasovou pauzu a po změně stran se pokračovalo se zeleným reflexním míčem. Hlavní rozhodčí Hocek navíc prostřednictvím hlasatele oznámil, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám bude druhá půle pokračovat bez použití systému VAR.

V 52. minutě částečně napravil zaváhání před inkasovanou brankou Grigar, jenž nadvakrát vychytal ve velké šanci Valentu. Po hodině hry tak přišel na druhé straně velký moment Urbance, jehož prudkou ránu dokázal Vliegen vyrazit pouze do břevna, od kterého míč skončil v síti. Třicetiletý záložník dal ve své debutové prvoligové sezoně pátý gól a stylově oslavil návrat do základní sestavy, v níž kvůli zranění dva měsíce chyběl.

Vzápětí rozhodčí Hocek kvůli stále větší mlze duel přerušil, po debatách u laviček ale zápas po třech minutách znovu pokračoval. Domácí fotbalisté si v závěru poradili s těžkými podmínkami lépe a soupeře do tlaku nepustili. Naopak pojistku mohli přidat postupně Trubač, Mareček a Hyčka, Vliegen ale držel Slovan ve hře.

Neprosadil se ani nizozemský útočník Van Buren, jenž v srpnu nasázel "Sklářům" hattrick. Od 82. minuty se utkání dohrávalo opět i s videorozhodčím.

FK Teplice - Slovan Liberec 2:1 (1:1)

Branky: 6. Žák, 61. Urbanec - 18. Mikula. Rozhodčí: Hocek - Pečenka, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Gning - Mikula. Diváci: 2022.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning (90.+2 Fila), Žák (77. Mareček). Trenér: Jarošík.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Fukala (67. Preisler), Červ, Valenta (67. Frýdek), Višinský, Mikula (80. Kozák) - Van Buren, Rabušic (62. Rondič). Trenér: Kozel.