Fotbalisté Plzně zahájili novou ligovou sezonu výhrou 2:1 nad Mladou Boleslaví

Plzeň - Fotbalisté Plzně vstoupili do nové prvoligové sezony domácím vítězstvím 2:1 nad Mladou Boleslaví. V rozmezí 28. až 36. minuty se za Viktorii trefili Jean-David Beauguel a Radim Řezník, po hodině hry snížil Milan Škoda. Západočeši na vlastním hřišti porazili Mladou Boleslav v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou.

Svěřenci trenéra Michala Bílka bez řady zraněných hráčů navázali na čtvrteční triumf 2:1 nad Brestem v úvodním zápase 2. předkola Evropské konferenční ligy a dobře se naladili na odvetu s Dynamem, kterou sehrají ve čtvrtek v Jerevanu.

"Určitě se to hodnotí líp než ve čtvrtek, protože jsme dneska byli efektivní. Vytvořili jsme si dvě šance a dali dva góly," řekl plzeňský kouč Bílek na on-line tiskové konferenci. "Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli, protože bylo nesmírně důležité," dodal.

Po vyrovnaném úvodu bez větších šancí ve 28. minutě Plzeňští hned z první nebezpečné akce vstřelili gól. Pernica nákopem našel v šestnáctce Káčera, ten šťastně sklepnul míč na volného Beauguela, jenž ranou pod břevno otevřel skóre. Boleslavská obrana vedená navrátilcem Suchým dala francouzskému útočníkovi hodně prostoru.

"Mára Suchý byl za mnou a hlídal Beauguela a najednou tam vlítnul Káčer. Musím říct, že Plzeň tu situace sehrála velmi hezky," popsal boleslavský obránce a další letní posila Ondřej Karafiát.

Domácí hned za osm minut zvýšili na 2:0. Po závaru v šestnáctce Hybš vrátil míč před branku, kde ho ještě tečoval Beauguel a nepokrytý Řezník prostřelil gólmana Šedu. Obránce Viktorie se prosadil proti týmu, kde v jarní části minulé sezony hostoval. "Vyšlo to tak, že první kolo bylo s Boleslaví a dal jsem gól. Nebyl jsem tam nějak dlouho, ale jsem rád za gól a za to, že jsme urvali tři body," uvedl Řezník.

"Situace, po kterých jsme inkasovali, z naší strany nebyly důsledně dohrané. V podstatě jsme Viktorku pustili do komfortního náskoku 2:0. V útoku to od nás bylo bezzubé, že jsme pořádně na branku nevystřelili. Když jsme se tam dostali, nevyřešili jsme to dobře," prohlásil mladoboleslavský trenér Karel Jarolím, který stejně jako jeho protějšek Bílek v minulosti vedl českou reprezentaci.

Boleslavští mohli už těsně po změně stran snížit. Další predsezonní akvizice Škoda přehodila Hrušku, ale míč skončil na břevnu. Plzeňskou branku následně z dálky minul také Ewerton. "Mrzí mě, že Škoda místo břevna nevstřelil kontaktní gól, protože to bylo zkraje druhé půle a měli bychom víc času na to s výsledkem něco udělat," litoval Jarolím.

Aktivní Brazilec Ewerton poté obešel Káčera i Řezníka a připravil ideální střeleckou pozici pro Škodu, který v 62. minutě zblízka snížil. Pětatřicetiletý útočník při soutěžním debutu za Boleslav zaznamenal 95. gól v české nejvyšší soutěži.

Západočeši se ve druhém poločase, podobně jako v duelu s Brestem, nějakou dobu hledali a působili nervózně. Hruška v 79. minutě nohou vykopnul Dancákovu střelu. Mladoboleslavský tým se ale v závěru do tlaku ani šancí nedostal.

"Soupeř hrál dobře ve druhé půli, dobře kombinoval. Tolik jsme se nedostali do hry, ale bylo vidět, že máme za sebou pohárový zápas proti Brestu. Ukazuje se, že když vám chybí sedm hráčů, tak je to prostě znát," upozornil Bílek.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Určitě se to hodnotí líp než ve čtvrtek, protože jsme dneska byli efektivní. Vytvořili jsme si dvě šance a dali dva góly. Soupeř hrál dobře ve druhé půli, dobře kombinoval. Tolik jsme se nedostali do hry, ale bylo vidět, že máme za sebou pohárový zápas proti Brestu. Ukazuje se, že když vám chybí sedm hráčů, tak je to prostě znát. Hra je úplně jiná, máme úplně jiný střed zálohy než třeba na konci minulé sezony. Ale kluci dělají, co můžou. Myslím, že jsme to odpracovali na 100 procent. Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli, protože bylo nesmírně důležité."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Věřili jsme si, že tady můžeme uhrát dobrý výsledek. Bohužel v prvním poločase ty situace, po kterých jsme inkasovali, z naší strany nebyly důsledně dohrané. V podstatě jsme Viktorku pustili do komfortního náskoku 2:0. V útoku to od nás bylo bezzubé, pořádně jsme na branku nevystřelili. Když jsme se tam dostali, nevyřešili jsme to dobře. Do druhé půle se udělaly nějaké změny. Mrzí mě, že Škoda místo břevna nevstřelil kontaktní gól, protože to bylo zkraje druhé půle a měli bychom víc času na to s výsledkem něco udělat. Přesto se nám kontaktní gól podařilo dát. Bohužel pak už jsme nebyli schopni přidat další a Viktorka má tři body."