Fotbalisté Plzně ve šlágru 15. ligového kola hostí Spartu

Statistické údaje před zápasy 15. kola první ligy:

Dynamo České Budějovice (v tabulce: 14.) - Zbrojovka Brno (5.)

Výkop: sobota 5. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Nehasil - Machač, Šimáček - Petřík (video).

Bilance: 36 10-12-14 37:55.

Poslední zápas: 0:2.

Hlasy před utkáním:

Jiří Lerch (trenér Č. Budějovic): "Do utkání musíme vstoupit koncentrovaní a udělat vše pro to, abychom to zvládli. Když k tomu přistoupíme se stoprocentním nasazením, tak přijde i fotbalovost. Věřím, že se prosadíme v koncovce a zápas s Brnem zvládneme vítězně."

Richard Dostálek (trenér Brna): "V Budějovicích se udály změny v realizačním týmu. Můžeme tím pádem očekávat změny v rozestavení i personálním složení sestavy našeho soupeře, což se snažíme zohlednit v přípravě na utkání. Jinak se pro nás nic nemění. Očekáváme těžký zápas a víme, že jen maximální nasazení nám pomůže uspět a navázat na poslední duely."

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Čmelík, Čavoš, Hora, Hellebrand, Sluka - Zajíc.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl, Souček - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček.

Absence: Potočný (4 ŽK), Grič (zranění), Hais (nejistý start) - Endl, Přichystal (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Čmelík, Sladký, Sluka - Šural (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čmelík (3) - Řezníček (10).

Zajímavosti:

- Brno prohrálo jediný z posledních 7 vzájemných ligových zápasů

- hostující tým v posledních 5 vzájemných zápasech nezvítězil a 3x za sebou prohrál

- Č. Budějovice vyhrály jediný z posledních 10 domácím ligových duelů s Brnem,

- Č. Budějovice zvítězily v jediném z posledních 4 kol a 2x po sobě prohrály (pokaždé 0:3)

- Č. Budějovice doma v lize 8x za sebou nevyhrály a s 2 z celkových 15 bodů v sezoně jsou tam nejhorším týmem soutěže

- Č. Budějovice povede do konce podzimu dvojice trenérů Lerch, Kladrubský, kouč Weber byl po minulém kole odvolán

- Brno v posledních 2 kolech zvítězilo a pokaždé dalo 3 branky

- Brno venku v lize získalo 12 z 20 bodů v sezoně

- Brno má k dobru odložené utkání v Plzni

- Řezníček (Brno), který je s 10 góly nejlepším střelcem ligové sezony, v minulosti působil v Č. Budějovicích

Bohemians Praha 1905 (6.) - Trinity Zlín (15.)

Výkop: sobota 5. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Kocourek (video).

Bilance: 23 8-9-6 26:22.

Poslední zápas: 4:1.

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Máme před sebou poslední domácí ligový zápas v podzimní části. Rádi bychom doma konečně vyhráli, abychom si udrželi postavení v horní polovině tabulky, která je hodně vyrovnaná. Proti Zlínu to ale nebude snadné, jelikož potřebuje bojovat."

David Hubáček (asistent trenéra Zlína): "Čekají nás do konce podzimu dva zápasy s vršovickými týmy a bude velmi těžké něco z toho vytěžit. Víme, jak Bohemka hraje, kde je její síla. Musíme se její rychlé a agresivní hře přizpůsobit a být na ni dobře připraveni. Jsou nepříjemní, i když se jim doma tak nedaří. Vzadu hrají na větší riziko, nemyslím si, že to budou měnit. To spíš my něco změníme, abychom venku uspěli."

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Krch - Dostál, Jindřišek, Petrák, Prekop - Květ, Hronek - Drchal.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter, Janetzký, Didiba, Čanturišvili - Dramé, Silný, Jawo.

Absence: Jánoš (trest za ČK), Necid (zranění), Puškáč (nejistý start) - Cedidla, Fantiš, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Hrubý (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hronek, Köstl, Puškáč (všichni 3 ŽK) - Cedidla, Jawo, Procházka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Květ (8) - Jawo (3).

Zajímavosti:

- Bohemians v lize se Zlínem 8x po sobě neprohráli a v poslední 3 zápasech zvítězili

- Bohemians doma v lize se Zlínem 3x za sebou neprohráli a v posledních 2 duelech zvítězili (navíc bez inkasované branky)

- Bohemians 3 kola po sobě nezvítězili a v lize 2x po sobě prohráli (navíc v obou případech inkasovali 4 góly)

- Bohemians jako domácí tým v Ďolíčku v lize 7x za sebou nezvítězili a získali tam jen 3 z celkových 19 bodů v sezoně, v roli hostujícího celku tam ale porazili Pardubice

- Zlín zvítězil v jediném z posledních 8 kol a v lize 2x za sebou prohrál

- Zlín od loňského srpna venku v lize 21x za sebou nevyhrál a v ročníku tam získal jen 4 z celkových 12 bodů

- Zlín je s 6 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Hála (Bohemians) si může připsat 150. ligový start, Čanturišvili (Zlín) může nastoupit ke 100. utkání v české lize

Sigma Olomouc (7.) - FK Jablonec (10.)

Výkop: sobota 5. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Radina - Vodrážka, Slavíček - Zelinka (video).

Bilance: 52 14-13-25 55:69.

Poslední zápas: 0:1.

Hlasy před utkáním:

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Poslední domácí zápas před přestávkou je vždy trochu určující pro následnou zimu z pohledu psychologie. Na druhou stranu v naší lize je při nevídaně vyrovnané tabulce důležitý opravdu každý zápas, všichni si to uvědomujeme. Čeká nás těžký soupeř, Jablonec má na víc, než kde momentálně je. Z mužstev, která jsou v tabulce kolem nás, vypadá jako nejfotbalovější tým. Chceme ale doma vyhrát."

Jiří Kohout (asistent trenéra Jablonce): "Obecně výhry týmu pomáhají ze všech hledisek, jak po sportovní stránce, tak i z pohledu psychické pohody. Po sérii bez bodů jsme to minule zvládli a čekají nás poslední dvě kola podzimní části. Olomouc vnímáme jako tým, co chce hrát fotbal, má svůj určitý rukopis. Jedeme tam pro body."

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Chvátal, Breite, Spáčil, Navrátil, Zmrzlý - Růsek, Chytil.

Jablonec: Hanuš - Cools, Heidenreich, Akpudje - Šulc, Kratochvíl, Houska, Polidar - Jovovič - Chramosta, Sejk.

Absence: Greššák, Macík, Ventúra (všichni zranění), Vaněček (nejistý start) - Martinec (zranění).

Disciplinární ohrožení: Chvátal, Chytil, Zmrzlý - Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil (5) - Chramosta (7).

Zajímavosti:

- Olomouc vyhrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů

- Olomouc naposledy doma v lize Jablonec porazila, ale předtím tam s ním v nejvyšší soutěži 4x po sobě nezvítězila

- Olomouc minule v lize prohrála po 5 zápasech

- Olomouc doma v lize 2x za sebou zvítězila, ale v sezoně tam získala jen 7 z 18 bodů

- Jablonec minule v lize zvítězil po 3 porážkách

- Jablonec venku v lize prohrál 3 z posledních 4 zápasů a získal tam jen 5 z celkových 16 bodů

- trenér Olomouce Jílek odkoučuje 150. ligový zápas

- Pokorný (Olomouc) může odehrát 100. ligový zápas, Považanec (Jablonec) si může připsat 250. start

Viktoria Plzeň (1.) - Sparta Praha (3.)

Výkop: sobota 5. listopadu, 18:00.

Rozhodčí: Černý - Hájek, Antoníček - Franěk (video).

Bilance: 53 20-8-25 62:74.

Poslední zápas: 3:0.

Hlasy před utkáním:

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Sparta je proti nám v těžké situaci, když prohrála derby a teď měla týden bez zápasu. Ale možná bude malinko odpočatější. Se Spartou to bude mít vždy obrovský náboj. Samozřejmě víme, že pokud vyhrajeme, budeme mít na Spartu veliký náskok. Ale když ztratíme, dáme Spartě nějakou šanci do dalších bojů. Musíme být poctiví, důrazní a dělat věci, které na hřišti máme dělat. Potom můžeme být úspěšní. Krejčí je rozdílový hráč a Spartu jednoznačně táhne. Pokud by náhodou nehrál, je Sparta i tak nebezpečná. Třeba oba útočníci Kuchta a Čvančara, kteří dovedou dávat góly. Tyhle hráče bych vypíchnul."

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Plzeň je opravdu dobrý tým. Čekáme, že ukážou velkou kvalitu. Je to top zápas. V posledním top zápase se Slavií jsme hráli nanic. Není možné, aby se to znovu opakovalo. Víme o tom, že Sparta v Plzni už 11 let nevyhrála. Ukazuje to, že Plzeň je doma opravdu silná. Statistiky jsou ale od toho, aby se prolomily. Je na nás, abychom to změnili."

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka, Vlkanova, Mosquera - Chorý.

Sparta: Kovář - Mejdr, Zelený, Sörensen, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Daněk, Sadílek, Haraslín - Kuchta.

Absence: Kaša, Kliment, Kopic, Řezník, Sýkora, Tijani (všichni zranění) - Fortelný (trest za ČK), Čelůstka, Pešek, Vindheim (všichni zranění), Jankto, Ladislav Krejčí II (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Kalvach, Tijani - Čvančara, Daněk, Jankto (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chorý (7) - Čvančara, Kuchta (oba 4).

Zajímavosti:

- Plzeň prohrála jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži se Spartou 3x za sebou bodovala

- domácí tým ve vzájemných ligových zápasech 6x za sebou neprohrál a z toho 5x zvítězil

- Plzeň od srpna 2011 doma v lize se Spartou 13x po sobě neprohrála a v posledních 7 duelech zvítězila (3x za sebou dala soupeři 3 branky)

- Plzeň v lize od loňského října neprohrála 35x po sobě, což je klubový rekord

- Plzeň jako jediný ligový tým v této sezoně neprohrála

- Plzeň doma v lize neprohrála 31x za sebou a v posledních 9 utkáních tam zvítězila

- Plzeň má s 8 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže

- Plzeň se v úterý rozloučila se skupinou Ligy mistrů domácí prohrou 2:4 s Barcelonou

- Sparta minule v lize prohrála po 11 zápasech, porážkou 0:4 na Slavii vyrovnala svůj nejtvrdší debakl v samostatné nejvyšší soutěži

- Sparta venku v lize vyhrála jediný z posledních 4 venkovních duelů a v sezoně tam získala jen 11 z celkových 23 bodů

- Plzeň má k dobru odložené domácí utkání s Brnem, Sparta se Slováckem

- trenér Plzně Bílek působil ve Spartě jako hráč i kouč

- Hejda (Plzeň) může odehrát 250. ligový zápas

Tabulka: