Bohemians po obratu ve druhé půli udolali Zlín, rozhodl Květ

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 v 15. kole první ligy porazili po obratu ve druhém poločase 3:2 Zlín a připsali si první domácí výhru v sezoně nejvyšší soutěže. "Ševci" naopak čekají už 22 ligových zápasů na venkovní vítězství, ačkoliv v Ďolíčku vedli po gólech střídajícího Martina Filla z 30. a Vachtanga Čanturišviliho z 36. minuty o dvě branky. "Klokani" ale srovnali zásluhou tref Antonína Křapky a Lukáše Hůlky z 55. a 67. minuty. Obrat dokonal devátou ligovou trefou v ročníku v 86. minutě Roman Květ.

Bohemians bodovali naplno po třech zápasech a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Zlín neuspěl proti dnešnímu soupeři v lize podeváté v řadě a zůstává předposlední, v nejvyšší soutěži navíc potřetí za sebou prohrál.

Ve zlínské základní sestavě poprvé chyběl gambijský útočník Jawo, jehož na hrotu zastoupil Silný. Nejlepší střelec týmu nešel do hry ani ve 20. minutě, kdy musel Silný kvůli zranění vystřídat a jeho místo zaujal Fillo.

V úvodu utkání ale měla práci především zlínská defenziva. Bohemians si vypracovali v první čtvrthodině velký tlak a po sérii rohů se dostali k několika nadějným zakončením, Rakovan ale musel zasáhnout pouze proti přízemní střele Květa.

Hosté naopak udeřili z první vážnější akce. Čanturišvili našel před bránou osamoceného Filla a zkušený univerzál uklidil míč hlavou pohodlně do sítě. Trojnásobný reprezentant se v lize trefil poprvé od 14. srpna loňského roku a zápasu s Karvinou.

O šest minut později navíc zachyboval brankář Bačkovský, kterému Čanturišviliho nepříliš razantní technický pokus propadl mezi rukama do brány. Rovněž gruzínský fotbalista zaznamenal premiérový zásah v ligovém ročníku a stylově oslavil 100. start v české lize.

Domácí kouč Veselý poslal do druhé půle na hrot druhého útočníka Puškáče a "Klokani" brzy vytěžili z nátlakové hry kontaktní gól. Prekopův vysoký centr si našel v pokutovém území Křapka a hlavou dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně.

Tlak vršovického celku byl vyjádřen i počtem 14 rohových kopů. Právě po jednom z nich srovnal v 67. minutě premiérovým zásahem v ročníku nejvyšší soutěže další stoper Hůlka.

Velký obrat domácích dokonal v závěru nejlepší střelec týmu Květ, jenž za pokutovým územím zpracoval propadlý míč a technickou střelou ho poslal přesně k tyči. Čtyřiadvacetiletý záložník se trefil ve třetím kole po sobě a na druhém místě tabulky střelců dotáhl slávistu Tecla.

Z poslední akce utkání mohl ještě zařídit hostům bod Janetzký, Bačkovský byl ale u levé tyče včas. Vršovický celek vyhrál doma v lize po sedmi zápasech, v roli hostujícího celku tam ale mezitím porazil Pardubice.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Půl hodiny jsme hráli zhruba tak, jak jsme si představovali, chyběla nám akorát kvalita ve vápně. Hosté vsadili na rychlé protiútoky a z druhé vážnější návštěvy naší poloviny nám dali gól. Týden co týden se to opakuje, ukazujeme si to na videu, trénujeme to, ale znovu dostaneme hloupou branku. Poločas jsme dohrávali v křeči, těch patnáct minut bylo tristních. Takhle už mě mužstvo dlouho nenaštvalo, pět šest hráčů bylo na střídání. Na druhou stranu jsme nechtěli naši hru úplně rozbít, takže jsme tomu dali ještě 15 minut a hráči zareagovali skvěle. Byly tam emoce, víra, nasazení, maximální touha po vítězství. Troufám si říct, že vítězství je zasloužené. Tým ukázal, že má sílu. A do budoucna nás to může posunout víc, než kdybychom vyhráli jednoznačně."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Je to obrovské zklamání, ztratili jsme dobře rozehraný zápas. Bohemka nás převalila silou a maximálně využila domácí prostředí. To, co tady předvedli diváci, bych si přál u nás také. Dodává to jejich hráčům sílu a obrovsky jim to pomáhá. Myslím si navíc, že pískání rozhodčích nebylo konzistentní, co se týká posuzování některých drobných faulů. Tím se nechci vymlouvat na rozhodčí, ale standardky jsou silná zbraň Bohemky, tím se dostávali do tlaku. Umocní to ještě dlouhé auty, všechno letí do šestnáctky a jsou z toho závary. I když jsme udělali chyby vzadu, tak tohle je určitě cesta. Oproti minulým zápasům jsme zvedli pracovitost a intenzitu, byli jsme i produktivní. O to víc mě mrzí, že odjíždíme bez bodů."

Bohemians Praha 1905 - Trinity Zlín 3:2 (0:2)

Branky: 55. Křapka, 67. Hůlka, 86. Květ - 30. Fillo, 36. Čanturišvili. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Kocourek (video). ŽK: Květ - Janetzký, Reiter, Procházka, Rakovan, Fantiš. Diváci: 4671.

Bohemians: Bačkovský - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál (61. Beran), Jindřišek, Květ (90.+5 Krch), Kovařík (46. Puškáč) - Hronek, Prekop (85. Nový) - Drchal (85. Mužík). Trenér: Veselý.

Zlín: Rakovan - Kolář, Simerský, Procházka - Reiter, Janetzký, Hlinka, Čanturišvili - Vukadinovič (69. Jawo), Silný (20. Fillo), Bartošák (68. Fantiš). Trenér: Jelínek.