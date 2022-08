Fotbalisté Plzně nastoupí v lize proti Hradci, Slavia se představí v Jablonci

Praha - Osmi zápasy 3. kola pokračuje o víkendu první fotbalová liga. Zbylé tři české zástupce na evropské scéně čeká po pohárových odvetách 3. předkola z tohoto týdne generálka na play off o účast ve skupině. Obhájci titulu z Plzně nastoupí proti Hradci Králové v jeho domácím azylu v Mladé Boleslavi, kde utrpěli jednu ze dvou porážek v minulé ligové sezoně. Slavia se představí v Jablonci a Slovácko v Českých Budějovicích. Lídra tabulky Liberec čekají poslední Pardubice a Sparta přivítá Olomouc.

Plzeň před rokem prohrála venku s Hradcem 0:1, v předposledním kole nadstavby ale v jeho mladoboleslavském azylu slavila po vítězství 2:0 zisk titulu. Západočeši ovládli 12 z posledních 13 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži. Viktoria nastoupí k zápasu po úterním postupu přes Tiraspol do závěrečného předkola Ligy mistrů, které rozehraje příští středu na půdě Karabachu.

"Minule proti Hradci jsme získali titul, všichni si to budeme pamatovat do konce života. Ale už je to minulá sezona. Všichni cítíme, že máme dobře nakročeno v pohárech, ale liga je jiná soutěž. Chceme hrát i v této sezoně nahoře a k tomu patří, že budeme vyhrávat. V Teplicích jsme na úvod ztratili, takže samozřejmě chceme body ze zápasu s Hradcem," uvedl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth, který avizoval, že dojde ke změnám v sestavě.

Také Slavia plánuje rotaci v zahajovací jedenáctce. Úřadující vicemistr ve čtvrtek remízou 1:1 v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy v Aténách s Panathinaikosem stvrdil postup do play off, v němž vyzve polskou Čenstochovou. Červenobílí na úvod ligové sezony překvapivě prohráli s Hradcem a v Jablonci si proto další ztrátu nechtějí dovolit. Severočechy, kteří stále čekají na úvodní vítězství pod trenérem Davidem Horejšem, porazila Slavia v osmi z posledních devíti duelů nejvyšší soutěže.

"Do hry se dostanou další hráči. Česká liga je oproti evropským zápasům dost specifická, využijeme zase hráče, kteří by to v zápase jako na Panathinaikosu měli hodně složité. Máme dost hráčů a věřím, že to zvládneme," uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slovácko ve čtvrtek vypadlo ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul a před úvodním duelem play off Konferenční ligy s AIK Stockholm se představí v Českých Budějovicích. Tým z Uherského Hradiště zvítězil v jediném z posledních devíti duelů nejvyšší soutěže na půdě Dynama.

Liberec jako jediný vyhrál obě úvodní kola a vede tabulku. Stoprocentní bilanci bude chtít Slovan udržet proti Pardubicím, které naopak jako jediné ještě nebodovaly. Východočeši hrají domácí zápasy v azylu v pražském Ďolíčku.

"Na tabulku se nedíváme. Jsme rádi za výborný start, ale je to pořád jen začátek. I s nadstavbou se hraje 35 kol, ještě jsme nedoběhli ani pod první kopec. Pardubice prohrály v Plzni gólem až někdy v 75. minutě, takže nic lehkého to rozhodně nebude," poznamenal liberecký trenér Luboš Kozel.

Sparta minulý týden vyhrála v Českých Budějovicích 2:0 a ve čtvrtém soutěžním utkání pod dánským trenérem Brianem Priskem poprvé zvítězila. Navázat na to chtějí Letenští doma proti Olomouci, kterou vede bývalý kouč Pražanů Václav Jílek.

"Vítězství v Budějovicích nám zvedlo sebevědomí. Hráči už dlouho tvrdě pracují, zasloužili si body a vítězný pokřik v šatně. Proti Olomouci to bude těžké utkání. Jejich trenér Jílek, který dříve vedl Spartu, je po taktické stránce hodně šikovný. Viděli jsme to v dubnu, kdy Olomouc Spartu porazila 2:0," připomněl asistent Sparty Thomas Nörgaard.

Ve zbylých zápasech Teplice přivítají Bohemians 1905, v sezoně dosud neporažený nováček z Brna hostí Mladou Boleslav a Ostrava nastoupí proti Zlínu. Trenér Baníku Pavel Vrba odkoučuje 300. duel v české lize.

Hlasy před zápasy 3. kola první fotbalové ligy:

FK Teplice (v tabulce 15.) - Bohemians Praha 1905 (2.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Pro nás velice důležitý zápas, potřebujeme znovu zvednout hlavu. S Libercem jsme dostali tvrdou lekci. Doufám, že se dobře připravíme, předvedeme bojovný výkon a navážeme na úvodní domácí utkání s Plzní."

Ivan Hašek (asistent trenéra Bohemians): "Proti Plzni Teplice doma předvedly hodně odvážný a zodpovědný výkon, který navíc mohly korunovat vítězným gólem v nastaveném čase. Naproti tomu minulý týden už to bylo něco jiného. Liberec dokázal využít ve svůj prospěch chyby hráčů Teplic, které zužitkoval v pohodlné a vysoké vítězství. Pokud dostanou hráči Teplic ve hře prostor, dokáží ho využít a udělat dobrý výsledek. Urbanec ukázal, že je nebezpečný v šestnáctce a případné příležitosti umí proměnit. Musíme se připravit nejen na něj, ale i na celý tým."

Zbrojovka Brno (3.) - FK Mladá Boleslav (11.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Čeká nás zatím nejtěžší utkání v lize. Mladá Boleslav má zkušené mužstvo, velmi dobře poskládané, s řadou individualit. Sice dvakrát remizovali, ale vždy měli ke třem bodům velmi blízko. Připravujeme se na celý tým Boleslavi, v jehož středu je nejlepší Matějovský, byť už má svoje roky. Nás povzbudilo vítězství v Olomouci, bylo to znát na atmosféře v kabině. Mám radost ze startu do soutěže, hlavně z týmového pojetí. Za favorita duelu považuji hosty."

Pavel Hoftych (trenér Ml. Boleslavi): "Čeká nás velmi dobrý a zajímavě složený tým ze zkušených hráčů typu Falta, Šural, Řezníček i dravého mládí. Brno vstoupilo do ligy velmi dobře. Očekávám bouřlivou atmosféru, což je pro fotbal super. Musíme se vyvarovat chyb, které jsme udělali v posledním domácím utkání. Pro dosažení dobrého výsledku bude muset každý náš hráč ze sebe vydat maximum."

Baník Ostrava (12.) - Trinity Zlín (14.)

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Uvědomujeme si, že jsme fanouškům dlužni. Výkony v prvních dvou kolech nebyly takové, jak bychom všichni očekávali, ale pokusíme se to teď napravit. Druhý poločas na Bohemce snesl parametry, které bychom očekávali. Na to chceme navázat a proti Zlínu půjdeme za vítězstvím."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Určitě nás čeká bouřlivé prostředí. Baníku se vstup do soutěže nepovedl a diváci jej poženou za vítězstvím. Posledně jsme výsledkově duel v Ostravě nezvládli a věřím, že předvedeme lepší výkon. Musíme si pohlídat úvod, to bude důležité. Pracujeme s tím, že nám bude chybět zkušený Procházka, jeho vyloučení na Slavii nezůstalo v klubu bez odezvy. Plnohodnotně je připraven Hrubý, ale zase nemá herní praxi. Vyprazdňuje se marodka, což je další pozitivum, které chceme využít."

FC Hradec Králové (10.) - Viktoria Plzeň (4.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Plzeň celkem pochopitelně preferuje kvalifikaci Ligy mistrů, kde dávají takovou svou první sestavu. Do ligových zápasů s Pardubicemi nebo s Teplicemi nasadili trochu širší kádr. Ale oni mají tak široký a dobrý kádr, že každý hráč má svou kvalitu. Mají dobře poskládanou útočnou dvojici. Chorý typologicky dokáže nahradit Beauguela, je velmi důrazný ve vápně i před ním, vyhrává osobní souboje. Kliment ho doplňuje rychlostně. I proti Tiraspolu jsme viděli, že zapadl do týmu a dává důležité branky."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Minule ve venkovním zápase proti Hradci jsme získali titul, všichni si to budeme pamatovat do konce života. Ale už je to minulá sezona. Hradec vstoupil do této sezony výhrou nad Slavií, na Slovácku hrál celý poločas o deseti, takže to není úplně vypovídající. Má nejen dobré výsledky, ale je nepříjemný i hrou, kterou předvádí. Všichni cítíme, že máme dobře nakročeno v pohárech, ale liga je jiná soutěž. Chceme hrát i v této sezoně nahoře a k tomu patří, že budeme vyhrávat. V Teplicích jsme ztratili, takže samozřejmě chceme body ze zápasu s Hradcem. Program je nabitý, změny v sestavě se nabízejí, jako tomu bylo v předchozích zápasech."

FK Pardubice (16.) - Slovan Liberec (1.)

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Tabulka po dvou kolech může být zavádějící, přesto k nedělnímu soupeři chováme obrovský respekt. Nelze přehlédnout, že Liberec předvedl vynikající výkon na Spartě a i s Teplicemi si poradil obdivuhodným způsobem. Nastudovali jsme si silné stránky soupeře a snažíme se na ně připravit. Musíme zvýšit produktivitu, jinak se v lize na body pomýšlet nedá."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Na tabulku se nedíváme. Jsme rádi za výborný start, ale je to pořád jen začátek. I s nadstavbou se hraje 35 kol, ještě jsme nedoběhli ani pod první kopec. Takže to nic neznamená. Koukáme jen na další zápas. Pardubice prohrály v Plzni gólem až někdy v 75. minutě, takže nic lehkého to rozhodně nebude."

Dynamo České Budějovice (9.) - 1. FC Slovácko (5.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Po Spartě nás čeká další těžký protivník na domácím hřišti. Doufám, že se tentokrát vyvarujeme zbytečných chyb v obraně a vepředu nějakou tu příležitost zúročíme."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Máme za sebou těžký pohárový duel s Fenerbahce a před sebou České Budějovice. Ale počítali jsme s tím, že náš program bude náročný. Důležitá pro nás bude regenerace. Sestavu musíme skloubit tak, aby se zapojili noví hráči, ale aby zároveň zůstala kontinuita a návaznost. Moc možností zase není. Jsem rád, že v týdnu přišel Mihálik a posílil naši ofenzivu. Na Budějovice s ním počítám."

FK Jablonec (13.) - Slavia Praha (6.)

Tomáš Čížek (asistent trenéra Jablonce): "Chtěli bychom Slavii potrápit. Musíme hrát náročný fotbal, jen tohle může přinést úspěch. Budeme chtít navázat na dobré věci ze zápasu v Mladé Boleslavi směrem do ofenzivy. Slavia má za sebou těžký týden, nevíme, s jakou sestavou přijede. Určitě tam změny budou. Ale ať je tam kdokoliv, hrají prakticky pořád stejný fotbal, hodně náročný, hodně do ofenzivy a hodně na riziko."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Moc si vážím toho, že jsme postoupili přes Panathinaikos. Soupeř ukázal, že má velkou kvalitu, utkání nás stálo hodně sil. Teď nás zase čeká liga. Do hry se dostanou další hráči. Česká liga je oproti evropským zápasům dost specifická, využijeme zase hráče, kteří by to v zápase jako na Panathinaikosu měli hodně složité. Máme dost hráčů a věřím, že to zvládneme."

Sparta Praha (7.-8.) - Sigma Olomouc (7.-8.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Vítězství v Budějovicích nám zvedlo sebevědomí. Hráči už dlouho tvrdě pracují, zasloužili si body a vítězný pokřik v šatně. Proti Olomouci to bude těžké utkání. Jejich trenér Jílek, který dříve vedl Spartu, je po taktické stránce hodně šikovný. Viděli jsme to v dubnu, kdy Olomouc Spartu porazila 2:0. Připravujeme se na několik možností jejich hry. Proti Ostravě odehráli skvělé utkání, s Brnem se trochu trápili. Je to ale silný soupeř. Doma musíme dominovat."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Na Spartě nás čeká náročné utkání a pouze výkony na hranici individuálního maxima nám mohou přinést úspěch. Už v loňském roce jsme tam odehráli slušný zápas a chceme na to navázat. Utkání s Brnem jsme si řádně rozebrali a poučili se z něj. S odchodem Vaška Jemelky se vyrovnáme. V kádru máme další hráče, kteří mají svoji kvalitu. Musíme udělat vše pro to, abychom jej nahradili. Fotbal je týmový sport, nemůžeme to nikdy postavit na jednom hráči."

Statistické údaje před zápasy 3. kola fotbalové ligy: FK Teplice (v tabulce 15.) - Bohemians Praha 1905 (2.) Výkop: sobota 13. srpna, 16:00. Rozhodčí: Batík - Horák, Dohnálek - Kocourek (video). Bilance: 37 18-8-11 49:39. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Knapík, Dramé, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Jukl, Urbanec - Křišťan - Gning, Žák. Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Petrák, Kovařík - Květ, Hronek - Puškáč. Absence: Shejbal, Trubač - Hála, Necid, Vala (všichni zranění). Nejlepší střelci: Urbanec (3) - Květ (2). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů, Teplice ale 2x po sobě neporazili - Teplice doma v lize s Bohemians 4x za sebou neprohrály a nebodovaly tam s nimi v jediném z posledních 11 duelů - Teplice v lize 7x za sebou nevyhrály (bez baráže, v níž porazily Vlašim) - Teplice doma v lize 4x po sobě nezvítězily a vyhrály tam v jediném z posledních 8 utkání - Teplice mají se 7 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Bohemians v součtu s baráží 7 soutěžních duelů po sobě neprohráli a v posledních 3 ligových utkáních dali minimálně 3 branky - Bohemians venku v lize 4x po sobě neprohráli - Valeš si může připsat 100. a Hůlka (oba Bohemians) 150. ligový start Zbrojovka Brno (3.) - FK Mladá Boleslav (11.) Výkop: sobota 13. srpna, 16:00. Rozhodčí: Proske - Kotík, Bureš - Petřík (video). Bilance: 28 7-6-15 36:59. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Granečný - Souček, Texl - Ševčík, Falta, Přichystal - Řezníček. Ml. Boleslav: Polaček - Mareček, Šimek, Suchý, Karafiát - Fulnek, Skalák, Dancák, Matějovský, Ladra - Škoda. Absence: Pachlopník (zranění), Štěrba (rekonvalescence) - nikdo. Nejlepší střelci: Ševčík (2) - Mareček, Matějovský (oba 1). Zajímavosti: - Ml. Boleslav od dubna 2015 v lize s Brnem 8x po sobě neprohrála - Ml. Boleslav v lize v Brně 4x za sebou neprohrála, v posledních 3 zápasech tam zvítězila a pokaždé při tom 3x skórovala - Brno v úvodních 2 kolech získalo 4 body a v lize prohrálo jediný z posledních 5 zápasů - Brno doma v lize prohrálo jediné z posledních 4 utkání - Ml. Boleslav v lize 6x za sebou neprohrála, v posledních 3 zápasech ale remizovala (z toho 2x 2:2) - Ml. Boleslav venku v lize 6x po sobě neprohrála - Ml. Boleslav je s 2 nerozhodnými výsledky zatím remízovým "králem" ligy - Ševčík (Brno) oslaví v den zápasu 20. narozeniny - Štěrba (Brno) čeká na 50. ligový start Baník Ostrava (12.) - Trinity Zlín (14.) Výkop: sobota 13. srpna, 16:00. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Černoevič - Zelinka (video). Bilance: 32 14-14-4 60:32. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Frydrych, Pojezný, Fleišman - P. Jaroň, Tetour, Kaloč, Kuzmanovič, Buchta - Klíma. Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák - Didiba - Dramé, Hrubý, Jawo, Čanturišvili - Vukadinovič. Absence: Almási, Lischka, Svozil (všichni zranění) - Procházka (trest za ČK), Fantiš, Hloušek, Tkáč (všichni zranění), Hlinka, Kovinič, Owusu (všichni nejistý start). Nejlepší střelci: Klíma, Kuzmanovič, Tijani - Jawo (všichni 1). Zajímavosti: - Ostrava v lize se Zlínem 6x za sebou neprohrála a bodovala v 10 z posledních 11 vzájemných duelů - Ostrava doma v lize Zlín 3x po sobě porazila a pokaždé při tom dala minimálně 4 góly - Ostrava v lize 4x za sebou nevyhrála a v úvodních 2 kolech pokaždé inkasovala po 3 brankách - Ostrava doma v lize 2x po sobě nezvítězila - Zlín v lize 5x po sobě nezvítězil a vyhrál v jediném z posledních 11 duelů nejvyšší soutěže - Zlín venku v lize od loňského srpna 15x za sebou nezvítězil - trenér Ostravy Vrba odkoučuje 300. zápas v české lize FC Hradec Králové (10.) - Viktoria Plzeň (4.) Výkop: sobota 13. srpna, 19:00. Rozhodčí: T. Klíma - Paták, Antoníček - Štěrba (video). Bilance: 25 6-4-15 17:38. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Reichl - J. Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Kučera, Kodeš, Novotný - Kubala, Vašulín, Vlkanova. Plzeň: Staněk (Jedlička) - Holík, Pernica, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Pilař, Sýkora, Mosquera - Kliment. Absence: Gabriel (trest za ČK), Leibl, Urma (oba zranění) - Řezník (zranění), Čermák, Hranáč (oba rekonvalescence), Staněk (nejistý start). Nejlepší střelci: Vašulín (1) - Kliment (2). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála 12 z posledních 13 ligových zápasů s Hradcem - Plzeň vyhrála 6 z posledních 7 ligových duelů na půdě Hradce - Hradec vloni v srpnu doma zvítězil nad Plzní 1:0 a připravil jí jednu ze 2 porážek v minulé ligové sezoně, v nadstavbě ale Viktoria po venkovním vítězství 2:0 na půdě Východočechů oslavila titul - Hradec hraje kvůli rekonstrukci stadionu domácí zápasy v azylu v Ml. Boleslavi - Hradec prohrál 4 z posledních 5 ligových utkání a vstřelil jen 2 branky - Hradec v azylu v Ml. Boleslavi vyhrál 3 z posledních 4 ligových zápasů, v úvodním kole tam porazil Slavii 1:0 - Plzeň v lize neprohrála 24x po sobě, což je klubový rekord - Plzeň v této sezoně vyhrála 5 ze 6 soutěžních zápasů a 4x zvítězila výsledkem 2:1 - Plzeň venku v lize 12x za sebou neprohrála (od říjnové porážky na Slavii) - Plzeň v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů porazila Tiraspol 2:1 a postoupila do play off, které zahájí ve středu na hřišti Karabachu - trenér Hradce Koubek v minulosti vedl Plzeň a v roce 2015 s ní získal titul - trenér Plzně Bílek si může připsat 100. ligovou výhru FK Pardubice (16.) - Slovan Liberec (1.) Výkop: neděle 14. srpna, 16:00. Rozhodčí: Nehasil - Ratajová, Vyhnanovský - Zelinka (video). Bilance: 4 1-1-2 7:10. Poslední zápas: 1:4. Předpokládané sestavy: Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml, Helešic - Janošek - Tischler, Solil, Hlavatý, Vacek - Černý. Liberec: Vliegen - Mikula, Gebre Selassie, Plechatý, Talovjerov, Preisler - Červ, Frýdek, Doumbia - Van Buren, Rondič. Absence: Jeřábek, Šimek (oba zranění), Rosa (nejistý start) - Ghali (zranění). Nejlepší střelci: Solil (1) - Van Buren (3). Zajímavosti: - Liberec prohrál jen úvodní ze 4 ligových zápasů s Pardubicemi - Pardubice doma v lize ve 2 zápasech s Libercem neprohrály a daly 5 branek - Pardubice hrají kvůli výstavbě stadionu domácí zápasy v azylu v pražském Ďolíčku - Pardubice obě úvodní kola prohrály a jako jediné v ligové sezoně nebodovaly - Pardubice minule doma v lize prohrály po 7 utkáních - Liberec jako jediný v obou úvodních kolech zvítězil - Liberec minule venku v lize zvítězil, ale předtím tam 9x po sobě nevyhrál - Liberec má se 7 vstřelenými góly nejlepší útok v lize Dynamo České Budějovice (9.) - 1. FC Slovácko (5.) Výkop: neděle 14. srpna, 16:00. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Slavíček - Orel (video). Bilance: 26 6-9-11 19:31. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Grič, Čavoš - Čmelík, Hora, Potočný - Škoda. Slovácko: Ngyuen - Reinberk, Šimko, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Ljovin - Kohút, Trávník, Duskí - Kozák. Absence: Mršič, Zajíc (oba zranění), Skovajsa (všichni nejistý start) - Havlík, Hofmann, Vecheta (všichni zranění). Nejlepší střelci: Hellebrand, Králik - Daníček, Holzer, Trávník (všichni 1). Zajímavosti: - Slovácko minule v lize prohrálo s Č. Budějovicemi po 3 zápasech - Č. Budějovice prohrály v jediném z posledních 9 domácích duelů se Slováckem - Č. Budějovice prohrály 4 z posledních 5 ligových utkání - Č. Budějovice doma v lize 2x po sobě prohrály a zvítězily tam v jediném z posledních 4 zápasů - Slovácko v lize 4x za sebou neprohrálo (z toho 3 vítězství) - Slovácko venku v lize 2x za sebou neprohrálo - Slovácko ve čtvrtek doma remizovalo v odvetě 3. předkola Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul 1:1 a po úvodní venkovní prohře 0:3 si zahraje play off Evropské konferenční ligy proti AIK Stockholm - Šípoš (Č. Budějovice) oslaví v den zápasu 24. narozeniny FK Jablonec (13.) - Slavia Praha (6.) Výkop: neděle 14. srpna, 16:00. Rozhodčí: Szikszay - Mokrusch, Váňa - Franěk (video). Bilance: 58 12-25-21 59:81. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar - Považanec - Šulc, Kratochvíl, Houska, Jovovič - Sejk. Slavia: Mandous - Douděra, Kačaraba, Santos, D. Jurásek - Hromada, Holeš - Schranz, Ševčík, Usor - Jurečka. Absence: Malínský (rekonvalescence), Kubista, Martinec (oba nejistý start) - Bořil, Ewerton, Hovorka, Provod (všichni zranění), Sor (nejistý start). Nejlepší střelci: Jovovič, Sejk (oba 1) - D. Jurásek (2). Zajímavosti: - Slavia v lize s Jabloncem 9x za sebou neprohrála (z toho 8 vítězství) - Slavia v Jablonci v lize 7x po sobě neprohrála - Jablonec v lize 4x za sebou nezvítězil (z toho 3 remízy) - Jablonec čeká na první vítězství pod trenérem Horejšem, v přípravě prohrál všechny 4 zápasy - Jablonec vyhrál jediný z posledních 9 domácích ligových zápasů (v úvodu této sezoně podlehl 0:3 Bohemians) - Slavia v minulém kole porazila Zlín 4:1 a v lize zvítězila po 3 zápasech - Slavia vyhrála jediný z posledních 6 venkovních ligových duelů (2:1 v Jablonci) a v posledních 3 nezvítězila - Slavia ve čtvrtek remizovala 1:1 v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy v Aténách s Panathinaikosem a po domácím vítězství 2:0 postoupila - Surzyn (Jablonec) si může připsat 50. ligový start Sparta Praha (7.-8.) - Sigma Olomouc (7.-8.) Výkop: neděle 14. srpna, 19:00. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Vlček - Kocourek (video). Bilance: 54 30-13-11 82:38. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Mejdr, Sörensen, Hancko, Höjer - Zelený - Daněk, Sadílek, Pešek - Čvančara, Juliš. Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Breite, Sedlák - Zorvan, Růsek, Navrátil - Chytil. Absence: Kuchta (disc. trest), Čelůstka, Ladislav Krejčí II, Suchomel, Vindheim, Vitík (všichni zranění), Fortelný, Haraslín, Sáček (všichni nejistý start) - Košťál, Vaněček (oba rekonvalescence), Ventúra (nejistý start). Nejlepší střelci: Höjer, Čvančara, Daněk - Chvátal, Chytil, Sedlák (všichni 1). Zajímavosti: - Sparta minule v lize prohrála s Olomoucí po 3 vítězstvích - Sparta od září 2012 doma v lize s Olomoucí 7x za sebou neprohrála (z toho 6 vítězství) a v posledních 3 utkáních jí tam pokaždé vstřelila 3 branky - Sparta v minulém kole vyhrála v Č. Budějovicích a pod trenérem Priskem ve 4. soutěžním zápase poprvé zvítězila - Sparta doma v posledních 4 soutěžních duelech nezvítězila a v lize tam 2x po sobě prohrála (pokaždé 1:2) - Olomouc zvítězila v jediném z posledních 4 ligových utkání - Olomouc venku v lize 3x za sebou neprohrála (z toho 2 vítězství) - Čvančara (Sparta) oslaví den před utkáním 22. narozeniny - trenér Olomouce Jílek a jeho asistent Saňák v minulosti vedli Spartu